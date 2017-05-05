Итальянцы будут поставлять в Россию вино под маркой Dimon
Итальянская компания ColleMassari, владеющая винодельческими хозяйствами в Тоскане, объявила о планах по выпуску вина под маркой Dimon. Это вино будет предназначено специально для поставок в Россию
Итальянская компания ColleMassari, владеющая винодельческими хозяйствами в Тоскане, объявила о планах по выпуску вина под маркой Dimon. Это вино будет предназначено специально для поставок в Россию. Заявку на регистрацию соответствующего бренда подала в Роспатент совладелица ColleMassari Мария Ирис.
Товарный знак регистрируется по классам 16, 33 и 35, что позволяет его владельцу производить и продавать вино и другие алкогольные напитки, а также заниматься рекламой и административной деятельностью, сообщает агентство «Москва».
В итальянской компании не пояснили, связано ли название вина с громким расследованием Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального «Он вам не Димон» о тайных активах премьер-министра России Дмитрия Медведева.
По версии борцов с коррупцией, Дмитрий Медведев также является владельцем виноградников, в том числе и провинции Тоскана. Официально виноградником владеет его однокурсник Илья Елисеев.
По данным ФБК, кипрский офшор Furcina Ltd, принадлежащий Илье Елисееву, за 9,9 млн долларов купил итальянскую компанию Fattoria della Aiola S.r.l. Этой фирме принадлежат одноименное винодельческое хозяйство, 100 га земли и трехэтажное поместье постройки XVI в. Айола – это известное в Тоскане со Средневековья поместье.
В компании Fattoria della Aiola (Тоскана, Италия) заявили, что планируют «раскрутиться» за счет расследования и увеличить продажи своего вина.