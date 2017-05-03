Самозанятых россиян лишат пенсии и поездок за границу
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что запрет на выезд за границу и лишение полноценной пенсии заставят граждан задуматься о том, что для них выгоне - платить налоги или продолжать работать только на себя
Самозанятых россиян могут лишить права на полноценную пенсию, а также запретить им выезд за границу. С помощью таких санкций власти хотят обязать работающих на самих себя граждан платить налоги государству.
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что запрет на выезд за границу и лишение полноценной пенсии заставят граждан задуматься о том, что для них выгоне - платить налоги или продолжать работать только на себя.
«Так государство будет напоминать гражданам, что за ними накопились невыполненные социальные обязательства», - отметил сенатор.
«Помните, какие три условия должны быть выполнены, чтобы человеку назначили пенсионные выплаты? Прежде всего возраст, затем - стаж. Для того чтобы, например, уйти на пенсию в этом году, надо иметь стаж 8 лет. И третье условие - заработать баллы, которые отражают личный вклад человека в виде отчислений от зарплаты в пенсионную систему. Сегодня это 11 баллов», - отметил сенатор в беседе с «Российской газетой».
В случае невыполнений указанных условий, гражданин имеет право только на минимальную пенсию по старости, которая в регионах России не превышает 7-8 тысяч рублей.
Согласно российскому законодательству, трудоспособные люди, которые официально нигде не работают, попадают под определение «иные категории граждан». Средства в Фонд ОМС за них перечисляются из региональных бюджетов, что вызывает недовольство у властей субъектов.
Пока чиновники не решаются лишать самозанятых бесплатной медицинской помощи, поэтому они могут лишиться других преференций, например, права выезда за границу и полноценной пенсии.
По данным Министерства труда России, на сегодняшний день число самозанятых граждан может составлять 12 млн человек. По данным Росстата, речь идет о 25 млн человек.