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Экономика
03 мая 14:29

Самозанятых россиян лишат пенсии и поездок за границу

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что запрет на выезд за границу и лишение полноценной пенсии заставят граждан задуматься о том, что для них выгоне - платить налоги или продолжать работать только на себя

Самозанятых россиян могут лишить права на полноценную пенсию, а также запретить им выезд за границу. С помощью таких санкций власти хотят обязать работающих на самих себя граждан платить налоги государству.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что запрет на выезд за границу и лишение полноценной пенсии заставят граждан задуматься о том, что для них выгоне - платить налоги или продолжать работать только на себя.

«Так государство будет напоминать гражданам, что за ними накопились невыполненные социальные обязательства», - отметил сенатор.

«Помните, какие три условия должны быть выполнены, чтобы человеку назначили пенсионные выплаты? Прежде всего возраст, затем - стаж. Для того чтобы, например, уйти на пенсию в этом году, надо иметь стаж 8 лет. И третье условие - заработать баллы, которые отражают личный вклад человека в виде отчислений от зарплаты в пенсионную систему. Сегодня это 11 баллов», - отметил сенатор в беседе с «Российской газетой».

В случае невыполнений указанных условий, гражданин имеет право только на минимальную пенсию по старости, которая в регионах России не превышает 7-8 тысяч рублей.

Согласно российскому законодательству, трудоспособные люди, которые официально нигде не работают, попадают под определение «иные категории граждан». Средства в Фонд ОМС за них перечисляются из региональных бюджетов, что вызывает недовольство у властей субъектов.

Пока чиновники не решаются лишать самозанятых бесплатной медицинской помощи, поэтому они могут лишиться других преференций, например, права выезда за границу и полноценной пенсии.

По данным Министерства труда России, на сегодняшний день число самозанятых граждан может составлять 12 млн человек. По данным Росстата, речь идет о 25 млн человек.

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