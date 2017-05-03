Минобороны: чудеса в решете или решето на боевой вахте
«Громкие» успехи нашего оружия в Сирии и участившиеся ЧП с боевой техникой в мирной жизни, стремление к профессиональной армии, но продолжающиеся по старинке массовые призывы, огромные бюджеты на «оборонку» и миллиардные затраты на проекты, не имеющие ничего общего с обороноспособностью страны. Похоже, Минобороны начинает забывать о своем предназначении, все больше сваливаясь в пиар успехов и замалчивание неудач
И в огне горим и в воде тонем
Про то, как оснащенный самой современной разведывательной техникой российский корабль «Лиман» потопило судно с коровами, написали, пожалуй, все мировые СМИ. Со злорадством написали – мы ведь «там» для них – потенциальный противник. И почему бы не поизголяться над ним, заявляющим о модернизации своей армии – но боевое судно, оснащенное всевозможным оборудованием для предотвращения аварий даже в плохих погодных условиях, не ушло от столкновения с морским «тихоходом».
Именно туман и сделали крайним наши власти – мол, эта авария - воля случая и метеоусловий. Хотя отдельные политики аварию назвали обычным разгильдяйством – мол, техника нормальная, люди – дураки.
А ведь потеря «Лимана» не только имиджевая проблема для страны - судно было оснащено секретной аппаратурой, представляющей интерес для иностранных разведок, и теперь перед МО стоит вопрос оперативного поднятия или судна или хотя бы аппаратуры со дна моря. Но, как бы не закончилась эта история, о ней во всем мире будут помнить как о «Великий корабль «Лиман» потопили старые коровы. Капитана судна в ГУЛАГе ждут оковы».
Почему российский флот находится в таком плачевном состоянии, а Москва при этом все равно продолжает бряцать оружием? Эксперты считают, что в истории с «Лиманом» - это 100% халатность и безалаберность. А в целом дела плачевны совсем не по причине человеческого фактора.
В начале новой российской эпохи деньги в переоснащение вооружения российского флота долгое время не вкладывались. 25 лет конверсии, утилизации вооружения и техники, сокращения Вооруженных сил сделали свое черное дело.
Но бряцанье оружием продолжается и мера эта не только пиаровая, но и вынужденная – что СССР, что нынешняя Россия в мире на одного более-менее друга имеют десяток неприятелей, которых чем-то надо отпугивать. К сожалению, это бряцанье оружием Москва как подкрепляла, так и подкрепляет не поставленными на поток высокими технологиями, а все более усиливающимся на «оборонку» финансовым потоком, словно считая, что это решение всех проблем.
От проблем, однако, не убежишь. И не улетишь. Не так давно разбился очередной боевой самолет – на этот раз в хабаровском небе и на этот раз разрекламированный стратегический бомбардировщик Ту-95 «Медведь». В Краснодарском крае в прошлом году разбился Миг-31, да и упавший в Черное море в конце декабря Ту-154, унесший десятки жизней, в том числе членов известного ансамбля Александрова, то же принадлежал Минобороны.
Участившие случаи катастроф с российскими ВВС отечественные специалисты осторожно называют изношенностью авиапарка, а вот военный эксперт Игорь Сутягин из института военных исследований Великобритании сказал откровенней: «Перегрев ВВС России». Перегрев в том смысле, что делали машинки в основном для тренировок и нечастого патрулирования, но на фоне последних событий в мире, когда Россия прямо или косвенно начала участвовать в локальных конфликтах в разных частях света, и тренировки участились, и патрулирование, и боевые вылеты. И выяснилось, что к такому жесткому режиму во многих случаях оказались не готовы ни техника, ни люди.
По мнению, лётчика-испытателя, Героя России Магомеда Толбоева, сейчас самолеты падают даже чаще, чем в союзе, потому что, сейчас многие боевые машины продолжают эксплуатироваться еще с тех союзных времен.
Обороноспособность или оборонорасходность?
По статистике оборонные расходы Российской федерации в оборонной области в 2 раза превышают затраты таких «воинственных» стран, как Ирана, Турции и Индии, но в закупке новых видов вооружения и техники объем затраченных средств меньше в 2 раза, что указывает на ее неверный финансовый менеджмент (сейчас на долю РФ приходится всего 1 процент мирового производства различной продукции, в то время как более 30 процентов мировых ресурсов сконцентрировано на ее территории). Плюс к тому 30-60% государственного военного бюджета России расхищается. Плюс, по оценкам счетной палаты, 20% указанной суммы составляют нецелевые расходы.
Да, культура, патриотизм, военное воспитание – это все, несомненно, важно. Но когда лишь на строительство первой очереди военно-патриотического парка культуры и отдыха вооруженных сил «Патриот» в подмосковной Кубинке МО выделяет более 20 млрд рублей, поневоле задаешься вопросом – а не дороговат ли такой военный туризм при очевидных проблемах нашей «оборонки» в целом?
Не стоило ли потратить часть этих денег на иные, конкретно военные цели? Или у Минобороны денег столько, что девать некуда? Денег может и много – но и проблем не меньше!
Например, нашумевший своей неуязвимостью «Тополь» по оценкам специалистов вполне теряется при обладании США спутниками радиолокационной, оптической и инфракрасной разведки. И эту задачу надо решать – так как США наш прямой… оппонент. Вопрос запусков баллистических ракет с подводных лодок так же актуален - 7 из 12 проведенных испытаний окончились провалом.
В ВВС России резко сократилось число самолетов-истребителей. Кроме того, большая часть самолетов устарела, истек их ресурс. Из них 55% имеют возраст свыше 15 лет, а возраст 40% самолетов составляет около 10 лет. Да, за прошедший год предприятия российского ОПК произвели на свет 109 военных самолетов. Но, во-первых, не все военные самолеты еще и боевые – в армию поступают санитарные, грузовые, вспомогательные и прочие борта, плюс часть из этой сотни уйдет за границу. Во-вторых, 20 лет застоя в ОПК и мирные потери самолетов сегодня наши оборонные предприятия компенсировать будут еще долго и, в принципе, неплохой по показателям 2016 год даже близко не излечит нашу военную авиацию.
Тем более, и ОПК не всегда в своем деле хорош. К примеру, военно-техническое сотрудничество является самым выгодным направлением для РФ - страна занимает второе место в мире среди экспортеров военной техники и вооружения. Но и здесь провалы за провалами:
- был провален заказ на поставку самолета-заправщика ИЛ-78 и 38 транспортных самолетов ИЛ-76 в Китай;
- Алжир возвратил России 10 бомбардировщиков МиГ-29, которые были забракованы из-за их низкого качества;
- провален тендер на поставку 4 дизельных подлодок и 35 бомбардировщиков Су-35 в Бразилию. Данная страна предпочла оформить договор с Францией. Это был тендер на 4 миллиарда долларов.
- сорван один из крупных оружейных тендеров стоимостью 10 млрд. долл., который проводила Индия. Это государство отказалось от боевого модернизированного истребителя МиГ29 - МиГ35.
Минобороны Индии официально уведомило Российскую самолетостроительную корпорацию «МиГ» (РСК) и «Рособоронэкспорт» о промежуточных итогах индийского тендера, который был объявлен еще в 2007 году. Документ содержит 14 пунктов подробного анализа недочетов предложения российской стороны - один из которых касается двигателей.
Этот провал России в индийском тендере, по мнению аналитиков, фактически означает, что данные истребители не будут поставляться в ее собственные военно-воздушные силы, а также сильно уменьшает шансы РФ продать их еще кому-либо в мире. Эксперты также отмечают, что провал в тендере фактически ставит вопрос «жизни и смерти» как самого истребителя МиГ-35, так в целом и корпорации, его производящей.
Сокращение объема продаж военной техники и вооружений разрушающе повлияло на состояние всего ВПК России. Это подтверждается остановкой и сокращением целого ряда предприятий комплекса.
На таком фоне нельзя обделить вниманием сам личный состав российской армии. Так, за последний период в рядах вооруженных сил чувствительно увеличилось количество преступлений; стали более частыми конфликты на межнациональной основе; все более массовый характер принимает «дедовщина» - которую нынешний министр Шойгу, не первый обжегшийся на этой теме – обещал искоренить, но потом как-то тему «слил».
Синдром яблока, гниющего изнутри
Не вылечил министр обороны и главную болячку своего ведомства – коррупцию. Можно даже сказать – болезнь запустил. Главный военный прокурор России Фридинский вынужден был признать, что, если 5 лет тому назад в преступлениях, связанных с коррупционными деяниями, был замечен лишь каждый пятый из числа старших офицеров, то сегодня уже каждый третий офицер совершает подобные правонарушения.
Главный прокурор РФ господин Чайка лишь подтвердил его слова: - «Статистически по отдельным позициям – фирмы-посредники, которых привлекало к госзаказам Минобороны, на строительстве портов и погрузочных пунктов в Новороссийске, Североморске, на Камчатке и других местах украли более 1,6 миллиарда рублей».
А бизнесмен Александр Лебедев сказал, что «генералы и полковники захарченки украли и увели за границу сто миллиардов долларов».
Хотя эксперты называют другую цифру - за последние 10 лет служивый люд сумел обворовать родное ведомство аж на 350 миллиардов рублей, что, например, почти сопоставимо с бюджетом на здравоохранение на 2017 год. И это - только выявленная правоохранительными органами сумма (еще примерно такая же канула в вечность).
И это с учетом всех видов воровства – от «земного», когда солдаты крадут боеприпасы или драгметаллы с электронных систем высокотехнологичного оружия и продают «по дешевке», до генеральского воровства, когда крадут не сумками, а вагонами.
Если бы в Книге рекордов Гиннесса был раздел «Генеральское воровство», то Россия тут по всем позициям была бы на первых местах. Ведь за десять минувших лет к уголовной ответственности у нас привлекались почти 100 генералов и адмиралов, более 60 из них отделались лишь мелким испугом (штрафы, строгие выговоры, смещения с должностей, увольнения на пенсию), более 20 были осуждены, но только 5 попали на нары - остальных амнистировали.
Один из рекордов по масштабам воровских махинаций среди тех, кто не хотел жить на «скудную» генеральскую зарплату принадлежит бывшему начальнику Главного управления военного бюджета и финансирования МО генерал-полковнику Георгию Олейнику - 450 миллионов долларов. Его обвинили в том, что он незаконно перевел эту сумму на Украину. И хотя генерал доказывал суду, что такое решение он принял по указанию зам. главы Минфина РФ, к нему не прислушались и отправили по этапу.
И хотя и до Шойгу масштабы хищений были просто нереальными, есть и его вина в том, что этот беспредел так и не был остановлен.
А где же реформа?
Один из значимых моментов военной реформы - переход от 4-ступенчатой (военный округ - армия - дивизия - полк) системы управления войсками к 3-ступенчатой (военный округ - армия - бригада). Благодаря данному переходу сокращается офицерский штат от 355 тысяч до 150 тысяч человек. Необходимо заметить и то, что эти штаты на сегодня укомплектованы лишь на 30 процентов. В недалеком прошлом было 1 107 генералов, а после реформы их количество сократится до 866 человек. Полковников планируется сократить с 25 665 до 9 114 человек. Также, в рамках реформирования вооруженных сил, намечено создание 12-ти мотострелковых бригад, семи армейских бригад ПВО и 12-ти бригад связи. Из существующих ныне 1 890 воинских частей останутся всего 172 части и соединения.
И тем не менее, деньги с каждым годом выделяются все большие. Кремль усиленно работает над тем, чтобы превратить армию из советской реликвии в гибкую боевую силу, и со стороны похоже на то, что Россия возрождает свою военную мощь.
В основе реформы российской армии, которая началась еще при экс-министре обороны Анатолии Сердюкове и которую продолжил Сергей Шойгу, лежит попытка разбить большие дивизии на более мелкие и мобильные бригады, чтобы при случае можно было их оперативно перекидывать на своих огромных территориях. Но словам Джеймса Хакетта, научного сотрудника Международного института стратегических исследований, результат такой реформы получился противоречивым. «Русские до сих пор пытаются понять, какая структура им нужна для реализации своих возможностей».
По словам эксперта Игоря Сутягина, у России есть потенциал, чтобы показать серьезную военную силу. Но у российской армии еще много нерешенных задач.
Еще одна большая проблема для российской армии – человеческий ресурс. «Желание отойти от традиционной модели призыва и перейти полностью на контрактников упирается в демографические проблемы страны», — считает Хакетт. То есть, большой процент отслуживших срочников надо оперативно кем-то заменять. Контрактная система сыра и не многочисленна по составу – вот в очередной раз и заменяют при помощи призывов.
Роль одного из «червяков», грызущих яблоко обороны РФ – дедовщина. Когда-то российские чиновники посчитали, что год службы вместо двух – автоматическое решение проблемы. Но в итоге ничего хорошего из этого решения не вышло. Вместо старослужащих над молодыми призывниками теперь издеваются контрактники и однопризывники, входящие в группы землячеств. Необходимо отметить, что само понятие дедовщина не ограничивается сроком службы, это нечто другое, и виновата в этом сама армия с ее устоявшейся системой взаимоотношений. К подобной мысли склоняется и большое число кадровых офицеров, которые уверены, что именно внутриармейские отношения и являются той самой дедовщиной. Похоже, как и его предшественники, и Шойгу не нашел противоядия этому явлению.
Да, наверное, высшие воинские чины уже и рукой махнули на разгул криминала в своем ведомстве – решили пустить на самотек и не тратить больших средств. Только открытая часть бюджета МО на этот год 950 миллиардов (общая с учетом скрытых статей 2 триллиона 840 миллиардов), из которых на противодействие коррупции планируется потратить всего 3,17 миллиардов.
Реформа военной сферы привела к очередной попытке выпуска сковородок на предприятиях, ранее специализирующихся на выпуске ракетного оружия или оптико-электронного оборудования, закрытию большинства научно-исследовательских работ по разработке перспективных образцов военной техники и вооружения, массовому уходу высококвалифицированного инженерно-технического состава и рабочего персонала из отрасли и принятию концепции "добивания" ресурса имеющегося вооружения.
Когда-то решение о принятии сверхдорогостоящей программы перевооружения вооруженных сил принималось на фоне информации о том, что процент современных вооружений в российской армии упал до уровня 12%. Ситуация усугублялась тем, что российский ВПК последние 20 лет не жил, а влачил жалкое существование. С учетом произошедших с ним изменений он ни физически, ни морально не был готов в столь сжатые сроки перестроиться и наладить выпуск современного вооружения, которое должно таковым оставаться хотя бы ближайшие 8–10 лет с момента его передачи вооруженным силам.
Хороший игрок – не всегда хороший тренер?
Если перефразировать подзаголовок, хороший министр МЧС – не всегда хороший министр обороны. У Шойгу так и вышло. Вернее, ничего не вышло на новой должности. Причины?
Как минимум, одна причина зависит не от самого министра. Главой МЧС Шойгу стал фактически с его рождения – прошел с ним огни и воды, закалился вместе со своими подчиненными, пережил тяжелые периоды безденежья, а когда уже в путинскую эпоху в МЧС пошли миллиарды, новая техника, серьезные полномочия, закаленным спасателям во главе со своим министром быть героями было уже несложно.
В Минобороны Шойгу пришел в период коррупционных скандалов. Коррупция там была всегда, просто в этот раз «взялись» за самые верха ведомства. Естественно, одним из главных дел нового министра была победа над коррупцией. Не преуспел. От самых некрасивых скандалов по типу истории с появлением в интернет-магазинах медали «Участнику военной операции в Сирии» до миллиардных хищений, о которых выше рассказывал прокурор Чайка.
Во многом здесь виновата кадровая политика Шойгу, который, придя в военное ведомство, не стал «мести» по-новому и оставил на значимых должностях многих предыдущих офицеров высшего звена – из той еще скандально-коррупционной когорты Сердюкова. К примеру, заместитель обороны генерал армии Николай Панков, который причастен к распределению наград в Минобороны, в том числе, и «сирийских», еще до прихода Шойгу подозревался в незаконной приватизации сердюковской дачи под Анапой.
Перечислять всех «засветившихся» замов и помощников Шойгу нет смысла, но что интересно, в самом, пожалуй, криминальном подразделении Минобороны при Сердюкове, васильевском Департаменте имущественных отношений, который при Шойгу возглавил Дмитрий Куракин, скандалов не меньше, чем при госпоже Васильевой. Уже даже есть севшие за взятки, и возможно, это лишь начало нового разгрома правоохранителями пресловутого ДИО Минобороны.
Откаты, распилы, оффшоры – все эти слова «пляшут» и вокруг других оборонных подразделений: боевых, строительных, технических и прочих… Везде есть кто-то, кто от бюджета «отслюнявливает» себе на старость.
И ничего с этим Шойгу сделать не может. И это главный «крест» Шойгу - при все более увеличивающемся бюджете на национальную оборону огромная часть его продолжает утекать в «черную дыру» - а министр так и не сумел перенаправить это течение в нужное русло – на саму оборону, на новые технологии, на восстановление АПК, на то, чтобы российская армия, наконец, стала профессиональной, а не забирала каждую весну и осень десятки тысяч пацанов со студенческой скамьи, часть которых после армии уже охладеет к учебе и так и останется без специальности, наконец, на строительство жилья для военных. Как были до Шойгу крупнейшие скандалы в Минобороны связаны со строительством квартир, так при Шойгу таковыми и остались. Как тогда аферисты в погонах не мелочились – так и не мелочатся и при новом министре. История марта 2013 года с хищением полутора сотен квартир для военнослужащих на миллиард рублей – тому лишнее подтверждение.
В бытность Шойгу министром МЧС мы его видели на ТВ едва ли не каждый день. Сейчас его на экранах практически нет – даже к коротких телесюжетах с кремлевских заседаний министр обороны сидит молча и задумчиво. Сказать нечего, похвастать нечем.
Руководить МЧС, начиная с его истоков, конечно же, было легче, чем приходить и разгребать эту «оборонную мусорку», где каждый тащит на себя, себе и под себя. Да, в армии крадут все, начиная от простого солдата – но чтобы раз и навсегда остановить расхищение нашей обороны, начинать нужно было с тех, кто на заседания Генштаба сидит по обе руки от министра обороны. Но дело-то в том, что там сидят не чужие люди, там сидят люди «свои», с которыми много чего связывает их сегодняшнего начальника – так же, как и его самого с людьми вышестоящими. В таком замкнутом круге нельзя выкинуть и обвинить во всех грехах кого-то одного, без того, чтобы не быть обличенным самому. Поэтому тащат миллиардами и не боятся. Поэтому министр обороны видит и притворяется слепым. Конечно, не Шойгу сделал армию коррупционной – она уже сотни лет такая и при всех правителях. Просто Шойгу пришел в армию, чтобы что-то попытаться исправить. Возможно, пытался. Но не исправил. Потому и на экранах его нет, как той полузабытой поп-звезды, у которой пять лет кряду нет новых песен. А старые… сколько слушать можно…
Но ведь все мы до сих пор помним волевого энергичного главного спасателя страны, героя России – который, если надо хвалил, если требовалось, давал «разгону» всем, невзирая на чины. И дело шло. Его ведомство работало как часы, зачастую действуя в крайне экстремальных условиях.
Экстремальные условия для Шойгу и сейчас – и на «земле» в войсках, и что еще более важно, внутри его нынешнего Минобороны, где настало время выжигать проблему «каленым железом», ну, или силой воли одного человека, если хотите. У Шойгу есть опыт, есть характер, мы это знаем, когда-то было желание работать и что-то менять в этой стране. Такому человек рано думать о пенсии – не так много в нынешней власти людей, способных принимать самостоятельные и единственно решения. Встряхнуться бы да начать все с нуля - взять, и выстроить новую армию с чистого листа, под себя, если угодно. С МЧС в свое время получилось – наши спасатели работали и продолжают по всему миру. С Минобороны пока руки у министра опускаются. Но ведь нет такого врага, которого при большом желании нельзя было бы победить – даже врага внутри себя.