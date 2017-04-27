Мошенничество в законе
В последнее время банкиры все чаще замечают, что со счетов юрлиц воруют деньги по исполнительным листам
Красть деньги с банковских счетов можно и по суду – подобную схему активно применяют мошенники в последнее время. Банкиры почти бессильны, если не изменить законодательство.
Все просто
Жертвами преступления становятся крупные компании, которые имеют счета в крупных банках. И это неслучайно: проводя большое количество операций, и сами юрлица, и руководство банков не могут вовремя отследить незаконное списание средств.
Схема такова: физическое лицо (злоумышленник) подает иск в суд о взыскании определенной суммы – якобы долга. Причем компания-ответчик даже может не знать, что с ней у кого-то долговая тяжба. Дело в том, что требуемая сумма не превышает 500 тысяч рублей. В этом случае региональный суд, куда, как правило, обращается мошенник, праве вынести решение по упрощенному порядку в рамках судебного приказа (ст. 121 Гражданского процессуального кодекса РФ). Таким образом, мировой судья единолично выносит решение, не вызывая стороны и не назначая судебного разбирательства.
Однако мошенники подстраховываются даже на тот случай, если судья решит все же выслушать аргументы сторон. У злоумышленника есть подельник, который и является в суд как якобы представитель ответчика. И подтверждает, что «ответчик» с требованиями исца согласен. После этого судья с чистой совестью выносит решение о взыскании долга. Поддельный представитель имеет поддельные документы, которые «стряпают», вступая в переписку с компанией-жертвой. Так мошенники получают реквизиты, бланки договоров, образцы печатей и т.д.
После получения исполнительного листа взыскатель приходит в банк, который обязан его исполнить в течение дня, если нет сомнений в подлинности. Так деньги изящно перетекают со счета компании на счет афериста. Причем банк даже не обязан уведомлять клиента об этом – в принципе может, но за один день на это просто не хватает времени.
Насколько все серьезно?
Банкиры, которые и сообщили об этой мошеннической схеме, затруднились оценить, насколько масштабно она применяется. Подобные оценки могут нанести банкам репутационный ущерб. Но то, что определенная озабоченность есть, говорят и в Ассоциации региональных банков России (АСРОС). Первый вице-президент АСРОС Алина Ветрова утверждает, что многие банки подтвердили наличие проблемы, причем деньги подобным путем списываются не только со счетов клиентов, но и с их собственных счетов в ЦБ.
Отследить воровскую схему не могут не только банки (которым недостаточно одного дня), но и суды общей юрисдикции. Как отмечает партнер юридической компании «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов, суды, особенно в регионах, не имеют возможности отслеживать информацию по рассматриваемым спорам оперативно.
На банковском рынке тоже подтверждают информацию, что банкиры страдают от действий злоумышленников. Так, один из источников РБК назвал банк из топ-50, у которого было списано несколько траншей в общей сложности на 1,5 млн. рублей. Судья удовлетворил шесть исков без вызова ответчика на судебное заседание. Как оказалось, мошенник сам был клиентом этого банка.
Положение жертв подобных преступлений усугубляется тем, что вернуть средства весьма затруднительно. Как утверждают банкиры, затраты на это, учитывая услуги юристов и поездки, будут едва ли не больше, чем потери – если был один исполнительный лист на сумму менее 500 тысяч рублей. Причем сам процесс возврата средств занимает минимум полгода. Крупные компании этим предпочитают «не заморачиваться».
Банки также не могут защитить своих клиентов. Теоретически они имеют право задержать исполнение документа на семь дней для проверки его подлинности. Но проблема в том, что мошенники используют как раз подлинные исполнительные листы.
Что делать?
Юристы сходятся на том, что помочь справится с «мошенниками в законе» может только изменение законодательства. А именно в Федеральный закон «Об исполнительном производстве». Игорь Дубов предлагает исключить саму возможность взыскателю обращаться с исполнительным листом в банк. Это должен сделать судебный пристав, который по крайней мере уведомит «должника».
Алина Ветрова предлагает свой вариант, который включает в борьбу с мошенничеством банки. Нужно предоставить кредитным учреждениям возможность продлять исполнение решения суда минимум до трех дней.