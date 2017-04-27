Меню
Экономика
Загадочные фотографии президента Путина
мошенничество
Екатерина Тарасова
27 апреля 15:22

Мошенничество в законе

В последнее время банкиры все чаще замечают, что со счетов юрлиц воруют деньги по исполнительным листам

Красть деньги с банковских счетов можно и по суду – подобную схему активно применяют мошенники в последнее время. Банкиры почти бессильны, если не изменить законодательство.

Все просто

Жертвами преступления становятся крупные компании, которые имеют счета в крупных банках. И это неслучайно: проводя большое количество операций, и сами юрлица, и руководство банков не могут вовремя отследить незаконное списание средств.

Схема такова: физическое лицо (злоумышленник) подает иск в суд о взыскании определенной суммы – якобы долга. Причем компания-ответчик даже может не знать, что с ней у кого-то долговая тяжба. Дело в том, что требуемая сумма не превышает 500 тысяч рублей. В этом случае региональный суд, куда, как правило, обращается мошенник, праве вынести решение по упрощенному порядку в рамках судебного приказа (ст. 121 Гражданского процессуального кодекса РФ). Таким образом, мировой судья единолично выносит решение, не вызывая стороны и не назначая судебного разбирательства. 

Однако мошенники подстраховываются даже на тот случай, если судья решит все же выслушать аргументы сторон. У злоумышленника есть подельник, который и является в суд как якобы представитель ответчика. И подтверждает, что «ответчик» с требованиями исца согласен. После этого судья с чистой совестью выносит решение о взыскании долга. Поддельный представитель имеет поддельные документы, которые «стряпают», вступая в переписку с компанией-жертвой. Так мошенники получают реквизиты, бланки договоров, образцы печатей и т.д.

После получения исполнительного листа взыскатель приходит в банк, который обязан его исполнить в течение дня, если нет сомнений в подлинности. Так деньги изящно перетекают со счета компании на счет афериста. Причем банк даже не обязан уведомлять клиента об этом – в принципе может, но за один день на это просто не хватает времени.

Насколько все серьезно?

Банкиры, которые и сообщили об этой мошеннической схеме, затруднились оценить, насколько масштабно она применяется. Подобные оценки могут нанести банкам репутационный ущерб. Но то, что определенная озабоченность есть, говорят и в Ассоциации региональных банков России (АСРОС). Первый вице-президент АСРОС Алина Ветрова утверждает, что многие банки подтвердили наличие проблемы, причем деньги подобным путем списываются не только со счетов клиентов, но и с их собственных счетов в ЦБ.

Отследить воровскую схему не могут не только банки (которым недостаточно одного дня), но и суды общей юрисдикции. Как отмечает партнер юридической компании «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов, суды, особенно в регионах, не имеют возможности отслеживать информацию по рассматриваемым спорам оперативно.

На банковском рынке тоже подтверждают информацию, что банкиры страдают от действий злоумышленников. Так, один из источников РБК назвал банк из топ-50, у которого было списано несколько траншей в общей сложности на 1,5 млн. рублей. Судья удовлетворил шесть исков без вызова ответчика на судебное заседание. Как оказалось, мошенник сам был клиентом этого банка.

Положение жертв подобных преступлений усугубляется тем, что вернуть средства весьма затруднительно. Как утверждают банкиры, затраты на это, учитывая услуги юристов и поездки, будут едва ли не больше, чем потери – если был один исполнительный лист на сумму менее 500 тысяч рублей. Причем сам процесс возврата средств занимает минимум полгода. Крупные компании этим предпочитают «не заморачиваться».

Банки также не могут защитить своих клиентов. Теоретически они имеют право задержать исполнение документа на семь дней для проверки его подлинности. Но проблема в том, что мошенники используют как раз подлинные исполнительные листы. 

Что делать?

Юристы сходятся на том, что помочь справится с «мошенниками в законе» может только изменение законодательства. А именно в Федеральный закон «Об исполнительном производстве». Игорь Дубов предлагает исключить саму возможность взыскателю обращаться с исполнительным листом в банк. Это должен сделать судебный пристав, который по крайней мере уведомит «должника».

Алина Ветрова предлагает свой вариант, который включает в борьбу с мошенничеством банки. Нужно предоставить кредитным учреждениям возможность продлять исполнение решения суда минимум до трех дней.

Читайте также
«Фишка» от Россельхозбанка
Россия теряет мех
Московские госслужащие похитили с помощью «мертвых душ» 10 млн рублей
Сейчас на главной
Горячие новости
«Надо меньше красть»
Реальная стоимость главной петербургской стройки – стадиона «Зенит-Арена» - на сегодняшний день составила 48 млрд рублей, а не 43 млрд, как заверяют петербургские чиновники. Об этом сообщил основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный
Горячие новости
Москвичам предложили посмотреть салют 9 мая за 750 рублей
Москвичи и гости столицы смогут полюбоваться на праздничный салют в День Победы со смотровой площадки Храма Христа Спасителя. Правда, зрелище обойдется им в 750 рублей
здравоохранение
Неизлечимая форма вранья
Из очередного интервью главы Минздрава Вероники Скворцовой человеку непосвященному может показаться – в отечественной медицине тишь да гладь да «мелкие недоработки», которые уже исправляются. Реальность показывает намного более страшную картину
Горячие новости
«Цены вздули так, что проехать невозможно»
Северо-Западная концессионная компания анонсировала повышение стоимости проезда по платной трассе Москва – Санкт-Петербург. Речь идет о возвращении первоначальных тарифов, размер которых ранее раскритиковал президент
Горячие новости
Москвичи выступили против сноса хрущевок
Жители Москвы планируют провести митинги против сноса пятиэтажных домов в столице. Заявки на проведение акций против так называемой реновации жилищного фонда на 14 мая в мэрию подали несколько протестных групп
Горячие новости
Причиной крушения самолета Ту-154 в Черном море назвали перегруз
Причиной крушения самолета Ту-154 летного отряда Министерства обороны России в Сочи стал перегруз. Такую версию на неофициальном уровне назвали участники расследования авиакатастрофы
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
Старшая дочь президента Владимира Путина продает пентхаус в Гааге
Предполагаемая старшая дочь президента России Владимира Путина Мария Фаассен и ее супруг Йоррит выставили на продажу свою квартиру в Гааге. Объект продается за 2,9 млн евро
Горячие новости
«Открытую Россию» признали нежелательной организацией
В ведомстве Юрия Чайки заявили, что организация «осуществляет на территории Российской Федерации специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными»
Горячие новости
Петербургские депутаты скинулись на матпомощь своему коллеге с самыми низкими в ЗакСе доходами
В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга организовали сбор средств в помощь депутату Алексею Ломову, который задекларировал самых низкий доход за 2016 год среди народных избранников. Сбор средств организовал коллег Ломова Владимир Петров
Горячие новости
Сергей Собянин тайно обсудил снос хрущевок с «благодарными» москвичами
В Москве состоялась «тайная» встреча с мэром столицы Сергеем Собяниным, в ходе которой обсуждалась тема сноса старых пятиэтажных домов и переселение собственников квартир в новые дома
переселение москвичей
С вещами на выход… но куда?
В Москве примерно 150 площадок, где возможно возведение домов для переселения жителей из устаревшего жилфонда. Но на строительство потребуется минимум полтора года, а чиновники рассчитывают уже этой осенью выдать ключи от новых квартир первым переселенцам
Горячие новости
Был обычай, а стала уголовщина
Депутаты парламента Ингушетии подготовили и внесли в Государственную думу законопроект об ужесточении наказания за похищение невест. Ингушские парламентарии предлагают внести в Уголовный кодекс статью «Похищение человека с целью вступления в брак»
Горячие новости
Дома для переселенцев из «хрущевок» построят в бывших промзонах
Московские власти нашли в столице 150 площадок, где можно построить новые дома для собственников квартир в предназначенных под снос «хрущевках». Из этих 150 под строительство жилых домов пригодны около 100 участков
Горячие новости
Должников лишат всех прав
Власти Московской области предложили ужесточить порядок взыскания с физических лиц задолженности по налогам в размере 10 тысяч рублей. Так, чиновники просят разрешить налоговикам взыскивать долг с банковских счетов граждан без соответствующего решения суда
Авторская колонка
Подавлять соблазн
Внутри Дмитрия Анатольевича борются разные демоны. Одни демоны хотят жить в Псехако и ходить как сороконожка в бесчисленных кроссовках, другие временно берут верх и говорят, что «свобода лучше, чем несвобода». Добрые демоны против злых. К сожалению, чаще верх берут злые ...
Орехъ Антон
Горячие новости
Операция «Эвакуация»
Московские водители пожаловались на эвакуацию своих автомобилей, которые были припаркованы без каких-либо нарушений. При этом в некоторых случаях машины увозили неизвестные службы, в результате чего владельцы не могли найти свои автомобили
Горячие новости
«Смотреть на это без слез нельзя»
Отчетность была обнародована после того, как журналисты уличили фонды, связанные с премьер-министром Дмитрием Медведевым, в сокрытии информации о своей деятельности, что противоречит работе благотворительных фондов
ЖКХ
«Нам еще держаться или как?»
Сегодня в частных домах все чаще используют печку-каменку и дрова. Это не удивляет – из-за экономии россияне в век высоких технологий и «умных» домов переходят на дедовские способы отопления. Эта тенденция стала распространяться и на многоквартирные дома