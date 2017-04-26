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26 апреля 07:52

Власти предлагают ужесточить порядок взыскания долгов с граждан

Власти Московской области предложили ужесточить порядок взыскания с физических лиц задолженности по налогам в размере 10 тысяч рублей. Так, чиновники просят разрешить налоговикам взыскивать долг с банковских счетов граждан без соответствующего решения суда

Фото: gg12.ru

Власти Московской области предложили ужесточить порядок взыскания с физических лиц задолженности по налогам в размере 10 тысяч рублей. Так, чиновники просят разрешить налоговикам взыскивать долг с банковских счетов граждан без соответствующего решения суда. Также власти предлагают ввести запрет для должника на управление автомобилем, регистрацию недвижимости и получение заграничного паспорта.

С такой инициативой губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к главе правительства Дмитрию Медведеву. Глава региона отметил, что по итогам 2016 года долги граждан по имущественным налогам (на недвижимость, автомобили и землю) выросли на 26% и составили 212,6 млрд рублей. Большая часть долга образовалась из-за нежелания граждан оплачивать сборы, связанные с их транспортными средствами.

Г-н Воробьев назвал неэффективным существующий механизм взыскания долгов с граждан, в котором участвуют сразу несколько ведомств при отсутствии между ними электронного оборота. Кроме того, мера воздействия на должников в виде запрета на выезд за границу не касается большинства российских граждан, сообщает «КоммерсантЪ».

Подмосковный губернатор в этой связи предлагает расширить список ограничений для должников. В речь в первую очередь идет о взыскании долгов граждан без решения суда, запрет на управление автомобилем, а также получения ряда государственных услуг, например, получения загранпаспорта  (всего 33 госуслуги).

Юристы называют меры, предлагаемые губернаторов Воробьевым, излишними, так как в стране и без того существует перекос баланса прав должника и государства в пользу последнего. Кроме того, надзорные ведомства зачастую грешат ошибками в начислении налогов и как следствие ошибочными списываниями средств со счетом граждан.

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