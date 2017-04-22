Глава «Российских железных дорог» за год увеличил свои доходы в два раза
Глава государственной компании «Российские железные дороги» (РЖД) Олег Белозеров обнародовал декларацию о своих доходах и имуществе. По сравнению с 2015 годом, г-н Белозеров увеличил свой доход в два раза
Глава государственной компании «Российские железные дороги» (РЖД) Олег Белозеров обнародовал декларацию о своих доходах и имуществе. По сравнению с 2015 годом, г-н Белозеров увеличил свой доход в два раза.
Размер дохода главы РЖД за 2016 год составил 172,9 млн рублей. Для сравнения, в 2015 году он задекларировал 86,2 млн рублей.
Доходы у г-на Белозерова достаточно высокие, а вот имущества у него практически никакого нет. В пользовании главы РЖД имеется только квартира площадью 193 кв.м. Судя по декларации супруги Белозерова, эта квартира зарегистрирована на нее.
Ольга Белозерова также владеет машино-местом и тремя автомобилями — ГАЗ М-21 1963 года выпуска, ГАЗ-21И 1960 года и Range Rover 2015-го. Ее доход в 2016 году составил 22,8 млн рублей.