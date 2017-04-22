Меню
Экономика
Конопля в законе. Как легально заработать на запретном растении
Экономика
22 апреля 20:38

Глава «Российских железных дорог» за год увеличил свои доходы в два раза

Глава государственной компании «Российские железные дороги» (РЖД) Олег Белозеров обнародовал декларацию о своих доходах и имуществе. По сравнению с 2015 годом, г-н Белозеров увеличил свой доход в два раза

Глава государственной компании «Российские железные дороги» (РЖД) Олег Белозеров обнародовал декларацию о своих доходах и имуществе. По сравнению с 2015 годом, г-н Белозеров увеличил свой доход в два раза.

Размер дохода главы РЖД за 2016 год составил 172,9 млн рублей. Для сравнения, в 2015 году он задекларировал 86,2 млн рублей.

Доходы у г-на Белозерова достаточно высокие, а вот имущества у него практически никакого нет. В пользовании главы РЖД имеется только квартира площадью 193 кв.м. Судя по декларации супруги Белозерова, эта квартира зарегистрирована на нее.

Ольга Белозерова также владеет машино-местом и тремя автомобилями — ГАЗ М-21 1963 года выпуска, ГАЗ-21И 1960 года и Range Rover 2015-го. Ее доход в 2016 году составил 22,8 млн рублей.

Читайте также
Рейтинг самых богатых жен чиновников возглавила супруга депутата Александра Некрасова
В Госдуме предложили не публиковать сведения о доходах депутатов, чтобы «не раздражать народ»
Борцы с коррупцией попросили отстранить Медведева от должности в связи с утратой доверия
Сейчас на главной
Горячие новости
Восстание дорожных камер
В Вологодской области неисправная камера фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения оштрафовала тысячи водителей за превышение скорости, которого на самом деле не было
фастфуд
«Домоеды»
Написанное Андроном Кончаловским и Никитой Михалковым письмо президенту страны с просьбой профинансировать проект фастфуда «Едим как дома» вызвал у российской аудитории, мягко говоря, противоречивые чувства
Горячие новости
Ты туда не езжай - ты сюда езжай
Эксперты сервиса «Яндекс» определили самые опасные для автомобилистов места в Москве. Как показало исследование, наибольшее число аварий происходит на крупных развязках на МКАД, ТТК и основных вылетных магистралях
Горячие новости
В Хабаровске вооруженный мужчина открыл огонь в приемной ФСБ
В Хабаровске неизвестные совершили нападение на приемную управления ФСБ России по региону. По предварительным данным, в результате нападения погиб один сотрудник ведомства. По другим данным, погибли два человека ...
Горячие новости
«Платон» до голода доведет
Всероссийская бессрочная забастовка водителей грузового транспорта против системы «Платон» не только привела к сокращению ассортимента товаров в магазинах и росту цен, но и грозит гибелью урожая
Горячие новости
Бензин в регионах подорожал до 50 рублей за литр
В российских регионах зафиксирован очередной рост стоимости бензина. Наибольшее подорожание произошло на Чукотке и в Якутии. В этих регионах литр бензина стоит 51 и 50 рублей соответственно. Средняя стоимость бензина Аи-92 выросла на 6 копеек
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
Спикера Госдумы Вячеслава Володина заподозрили в президентских амбициях
Спикера Государственной Думы Вячеслава Володина заподозрили в президентских амбициях. Об этом стало известно в ходе заседания оргкомитета «Победа» с участием президента Владимира Путина
Горячие новости
За отдых в России заплатят все
Российское правительство одобрило введение курортного сбора с туристов, отдыхающих в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском крае. В качестве эксперимента с отдыхающих будут взимать по 100 рублей в сутки
Авторская колонка
Пятиэтажки
Мой помощник — достаточно спокойный человек — вчера вечером позвонил мне в ярости, я и не думал, что он так умеет. А я попросил его всего лишь сходить на встречу с главой управы про «снос пятиэтажек», «реновацию», или, проще, про то, как мэрия будет изымать у москвичей частную собственность.
Гудков Дмитрий
Горячие новости
Трагедия на Сямозере дошла до московских чиновников
Сотрудники департамента труда и социальной защиты города Москвы стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по факту гибели детей во время шторма на Сямозере (республика Карелия) летом 2016 года
уголовный кодекс
В суд налегке
Министерство юстиции выступило с поправками в уголовное законодательство, которые обяжут Следственный комитет находить и накладывать арест на имущество подозреваемых до суда. Практически это коснется 70% статей Уголовного кодекса.
Горячие новости
В доме экс-главы Марий Эл нашли исторические ценности
Сотрудники правоохранительных органов в ходе обысков в особняке бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова обнаружили предметы роскоши, которые представляют историческую и культурную ценность
Горячие новости
Крым станет офшорной зоной. Это поможет полуострову обойти западные санкции
Республика Крым в будущем может стать офшорной зоной. Глава полуострова Сергей Аксенов подтвердил данную информации. Он отметил, что такой проект действительно обсуждается
Горячие новости
Россиянам доплатят за отдых на родине
Комитет Совета Федерации по социальной политике предложил стимулировать рублем покупку россиянами туров по родной стране. Сенаторы выступили с инициативой предоставлять отдыхающим на российских курортах гражданам налоговый вычет
Горячие новости
«Село - столице - похмелиться»
Пенсионер из Томской области вернул главе правительства Дмитрию Медведеву по почте прибавку к пенсии в размере 60 рублей. От отправки перевода премьеру пенсионера из поселка Белый Яр не остановила даже стоимость услуг «Почты России»
РПЦ
Страсти по Исаакию
Сейчас все противоборствующие стороны в споре за Исаакиевский соборспытаются подать ее с пользой для себя. Противники передачи собора церкви твердят, что Исаакий во все времена принадлежал государству, сторонники передачи говорят, что, кому бы собор не принадлежал, он всегда, кроме как в советское время, являлся храмом, а не музеем.
Авторская колонка
Проходимочные политики
Чего уж там скрывать: в ежегодном отчете Медведева в Думе нас интересовал только один вопрос – что он скажет про Навального? Этот отчет сам по себе бестолковая затея. Потому что ни от вопросов депутатов, ни от ответов Медведев ничего не изменится.
Орехъ Антон
Горячие новости
Лучшие мужчины - это женщины
Супруга депутата Госдумы от КПРФ Александра Некрасова возглавила неформальный рейтинг самых богатых жен российских чиновников. Елена Некрасова за 2016 года заработала 646 млн рублей, что в 130 раз больше дохода ее мужа-депутата