В регионах стремительно дорожает бензин. Самые высокие цены на Чукотке и в Якутии
В российских регионах зафиксирован очередной рост стоимости бензина. Наибольшее подорожание произошло на Чукотке и в Якутии. В этих регионах литр бензина стоит 51 и 50 рублей соответственно. Средняя стоимость бензина Аи-92 выросла на 6 копеек
В российских регионах зафиксирован очередной рост стоимости бензина. Наибольшее подорожание произошло на Чукотке и в Якутии. В этих регионах литр бензина стоит 51 и 50 рублей соответственно.
Средняя стоимость бензина Аи-92 к середине апреля по сравнению с началом месяца выросла на 6 копеек и составила 36,25 рубля за литр, сообщает данные издание «Индикаторы российского рынка нефтепродуктов». В регионах Южного федерального округа бензин подорожал до 38 рублей за литр, на Урале – до 35 рублей, а на Дальнем Востоке – до 40 рублей. В Крыму средняя стоимость 92-го бензина повысилась до 40 рублей за литр.
«Рекорды по ценам остаются за Дальним Востоком: абсолютными рекордсменами по стоимости являются Якутия (почти 50 рублей за литр) и Чукотка (51,5 рубля)», - сообщил ведущий аналитик «Алгоритм Топливный Интегратор» Виктор Костюков, слова которого приводят «Известия».
Разница в ценах на бензин в регионах в основном объясняется удаленностью территории от нефтеперерабатывающих заводов. «Например, топливо в Калининград поставляется в основном с Киришского НПЗ в Ленинградской области. В Санкт-Петербурге один литр бензина Аи-92 стоил около 36 рублей. Но чтобы доставить топливо от Киришей до Калининграда, нужно затратить 2,20 рубля за литр», - объяснил эксперт.