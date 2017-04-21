Курортный сбор распространят не только на туристов, но и командировочных
Российское правительство одобрило введение курортного сбора с туристов, отдыхающих в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском крае. В качестве эксперимента с отдыхающих будут взимать по 100 рублей в сутки
Российское правительство одобрило введение курортного сбора с туристов, отдыхающих в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском крае. В качестве эксперимента с отдыхающих будут взимать по 100 рублей в сутки. Причем курортный сбор придется платить даже тем, что приезжает в перечисленные регионы в командировку.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о введении так называемого «налога на туриста». Согласно документу, сбор будет взиматься с граждан старше 18 лет, а его размер не будет превышать 100 рублей в сутки.
При этом законопроект в нынешней редакции предполагает максимально широкий круг плательщиков налога, включая тех, кто останавливается у родственников и знакомых, и командировочных. Льготные категории граждан от уплаты налога освободят.
Собранные с туристов средства будут перечисляться в бюджеты регионов, участвующих в эксперименте.
По замыслу правительства, эксперимент по введению курортного сбора продлится пять лет - с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года. По окончании этого срока правительство должно будет сделать вывод о целесообразности введения курортного сбора на всей территории России.
Отметим, что многие эксперты туристического рынка, а также его непосредственные участники выступают против введения налога на туриста на отечественных курортах. Они отмечают, что в условиях кризиса многие россияне стараются сэкономить по максимуму, а курортный сбор, особенно для большой семьи, значительно повысит стоимость отдыха.