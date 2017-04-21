Меню
Экономика
Зачем мне орден, я согласен на медаль
Экономика
21 апреля 00:08

Курортный сбор распространят не только на туристов, но и командировочных

Российское правительство одобрило введение курортного сбора с туристов, отдыхающих в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском крае. В качестве эксперимента с отдыхающих будут взимать по 100 рублей в сутки

Фото: 15minutenews.com

Российское правительство одобрило введение курортного сбора с туристов, отдыхающих в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском крае. В качестве эксперимента с отдыхающих будут взимать по 100 рублей в сутки. Причем курортный сбор придется платить даже тем, что приезжает в перечисленные регионы в командировку.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о введении так называемого «налога на туриста». Согласно документу, сбор будет взиматься с граждан старше 18 лет, а его размер не будет превышать 100 рублей в сутки.

При этом законопроект в нынешней редакции предполагает максимально широкий круг плательщиков налога, включая тех, кто останавливается у родственников и знакомых, и командировочных. Льготные категории граждан от уплаты налога освободят.

Собранные с туристов средства будут перечисляться в бюджеты регионов, участвующих в эксперименте.

По замыслу правительства, эксперимент по введению курортного сбора продлится пять лет - с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года. По окончании этого срока правительство должно будет сделать вывод о целесообразности введения курортного сбора на всей территории России.

Отметим, что многие эксперты туристического рынка, а также его непосредственные участники выступают против введения налога на туриста на отечественных курортах. Они отмечают, что в условиях кризиса многие россияне стараются сэкономить по максимуму, а курортный сбор, особенно для большой семьи, значительно повысит стоимость отдыха.

Теги: Отдыхаем в России
Читайте также
Россиянам будут возвращать деньги, потраченные на отдых в родной стране
Гостиницы Сочи повысили цены на летний период в среднем на 10-15%
Власти Петербурга просят ввести бесплатные электронные визы для иностранцев
Сейчас на главной
Горячие новости
Спикера Госдумы Вячеслава Володина заподозрили в президентских амбициях
Спикера Государственной Думы Вячеслава Володина заподозрили в президентских амбициях. Об этом стало известно в ходе заседания оргкомитета «Победа» с участием президента Владимира Путина
Авторская колонка
Пятиэтажки
Мой помощник — достаточно спокойный человек — вчера вечером позвонил мне в ярости, я и не думал, что он так умеет. А я попросил его всего лишь сходить на встречу с главой управы про «снос пятиэтажек», «реновацию», или, проще, про то, как мэрия будет изымать у москвичей частную собственность.
Гудков Дмитрий
Горячие новости
Трагедия на Сямозере дошла до московских чиновников
Сотрудники департамента труда и социальной защиты города Москвы стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по факту гибели детей во время шторма на Сямозере (республика Карелия) летом 2016 года
уголовный кодекс
В суд налегке
Министерство юстиции выступило с поправками в уголовное законодательство, которые обяжут Следственный комитет находить и накладывать арест на имущество подозреваемых до суда. Практически это коснется 70% статей Уголовного кодекса.
Горячие новости
В доме экс-главы Марий Эл нашли исторические ценности
Сотрудники правоохранительных органов в ходе обысков в особняке бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова обнаружили предметы роскоши, которые представляют историческую и культурную ценность
Горячие новости
Крым станет офшорной зоной. Это поможет полуострову обойти западные санкции
Республика Крым в будущем может стать офшорной зоной. Глава полуострова Сергей Аксенов подтвердил данную информации. Он отметил, что такой проект действительно обсуждается
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
Россиянам доплатят за отдых на родине
Комитет Совета Федерации по социальной политике предложил стимулировать рублем покупку россиянами туров по родной стране. Сенаторы выступили с инициативой предоставлять отдыхающим на российских курортах гражданам налоговый вычет
Горячие новости
«Село - столице - похмелиться»
Пенсионер из Томской области вернул главе правительства Дмитрию Медведеву по почте прибавку к пенсии в размере 60 рублей. От отправки перевода премьеру пенсионера из поселка Белый Яр не остановила даже стоимость услуг «Почты России»
РПЦ
Страсти по Исаакию
Сейчас все противоборствующие стороны в споре за Исаакиевский соборспытаются подать ее с пользой для себя. Противники передачи собора церкви твердят, что Исаакий во все времена принадлежал государству, сторонники передачи говорят, что, кому бы собор не принадлежал, он всегда, кроме как в советское время, являлся храмом, а не музеем.
Авторская колонка
Проходимочные политики
Чего уж там скрывать: в ежегодном отчете Медведева в Думе нас интересовал только один вопрос – что он скажет про Навального? Этот отчет сам по себе бестолковая затея. Потому что ни от вопросов депутатов, ни от ответов Медведев ничего не изменится.
Орехъ Антон
Горячие новости
Лучшие мужчины - это женщины
Супруга депутата Госдумы от КПРФ Александра Некрасова возглавила неформальный рейтинг самых богатых жен российских чиновников. Елена Некрасова за 2016 года заработала 646 млн рублей, что в 130 раз больше дохода ее мужа-депутата
Горячие новости
Голодающих из-за долгов по зарплате строителей обвинили в вымогательстве
Уполномоченный по правам человека в республике Хакассия Александр Чистотин пожаловался в полицию на местных строителей, которые 12 апреля объявили сухую голодовку из-за долгов по зарплате
Горячие новости
Власти отказали «случайным» детям в материальной помощи
В Перми матерей-одиночек лишили права на получение так называемой социальной карты на 60 тысяч рублей в рамках программы материальной помощи молодым мамам. Соответствующие поправки в региональный закон внес депутат Сергей Клепцин
мошенничество
«Фишка» от Россельхозбанка
Несколько десятков жителей села Орлик (Республика Бурятия) оказались в сложной ситуации. Филиал государственного банка, несмотря на установление следствием факта мошенничества его сотрудниками, продолжает требовать от людей погашения фиктивно оформленных кредитов ...
Горячие новости
В «Новую газету» прислали конверт с белым порошком
В среду, 19 апреля, в редакцию «Новой газеты» пришло письмо с белым порошком неизвестного происхождения. В редакции рассказали, что письмо прибыло из Грозного, но без подробного обратного адреса
туризм
Турецкий берег снова теряет привлекательность
Накануне летнего сезона Росавиация предупредила перевозчиков о том, что чартерные рейсы на турецкие курорты могут быть запрещены. Любители отдыха за границей тут же начали рассматривать другие направления, такие как Кипр и Тунис
Горячие новости
Жители Новосибирска победили «тарифный беспредел»
Жители Новосибирской области добились отмены повышения тарифов на услуги ЖКХ. Губернатор области 19 апреля отменил соответствующее постановление. Предполагается, коммунальные тарифы повысятся только на 4% вместо 15%
Горячие новости
В Черном море затонул сухогруз «Герои Арсенала»
В Черном море потерпел крушение сухогруз «Герои Арсенала», следовавший под флагом Панамы. Сухогруз с зерном следовал из Ростовской области в Турцию. В управлении МЧС России по республике Крым сообщили, что сигнал о помощи поступил от судна около 4 утра