Крым станет офшорной зоной. Это поможет полуострову обойти западные санкции
Республика Крым в будущем может стать офшорной зоной. Глава полуострова Сергей Аксенов подтвердил данную информации. Он отметил, что такой проект действительно обсуждается
Республика Крым в будущем может стать офшорной зоной. Глава полуострова Сергей Аксенов подтвердил данную информации. Он отметил, что такой проект действительно обсуждается.
«Пока эта идея находится в стадии обсуждения…. Найти удобный вариант, который пока еще нигде не работал и который может быть впервые применен в Крыму. Пока мы еще к единому понимаю не пришли», - заявил Сергей Аксенов.
Источник РБК в правительстве Крыма отметил, что создание офшорной зоны необходимо для легального формата сохранения информации об инвесторах на территории республики. Сейчас работа инвесторов в Крыму затруднена западными санкциями, поэтому легализовать их деятельность на полуострове власти предлагают в рамках офшора.
Отметим, что впервые вопрос создания в Крыму офшорной зоны был поднят в 2014 году, когда полуостров вошел в состав Российской Федерации. С 2015 года в республике действует режим свободной экономической зоны (СЭЗ), в рамках которого резиденты не платят налог на прибыль организаций в федеральный бюджет, на 10 лет освобождаются от налога на имущество и еще на 3 года – от земельного налога.