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Экономика
20 апреля 12:40

Крым станет офшорной зоной. Это поможет полуострову обойти западные санкции

Республика Крым в будущем может стать офшорной зоной. Глава полуострова Сергей Аксенов подтвердил данную информации. Он отметил, что такой проект действительно обсуждается

Республика Крым в будущем может стать офшорной зоной. Глава полуострова Сергей Аксенов подтвердил данную информации. Он отметил, что такой проект действительно обсуждается.

«Пока эта идея находится в стадии обсуждения…. Найти удобный вариант, который пока еще нигде не работал и который может быть впервые применен в Крыму. Пока мы еще к единому понимаю не пришли», - заявил Сергей Аксенов.

Источник РБК в правительстве Крыма отметил, что создание офшорной зоны необходимо для легального формата сохранения информации об инвесторах на территории республики. Сейчас работа инвесторов в Крыму затруднена западными санкциями, поэтому легализовать их деятельность на полуострове власти предлагают в рамках офшора.

Отметим, что впервые вопрос создания в Крыму офшорной зоны был поднят в 2014 году, когда полуостров вошел в состав Российской Федерации. С 2015 года в республике действует режим свободной экономической зоны (СЭЗ), в рамках которого резиденты не платят налог на прибыль организаций в федеральный бюджет, на 10 лет освобождаются от налога на имущество и еще на 3 года – от земельного налога.

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