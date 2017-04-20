Россиянам будут возвращать деньги, потраченные на отдых в родной стране
Комитет Совета Федерации по социальной политике предложил стимулировать рублем покупку россиянами туров по родной стране. Сенаторы выступили с инициативой предоставлять отдыхающим на российских курортах гражданам налоговый вычет
Комитет Совета Федерации по социальной политике предложил стимулировать рублем покупку россиянами туров по родной стране. Сенаторы выступили с инициативой предоставлять отдыхающим на российских курортах гражданам налоговый вычет в размере до 120 тысяч рублей.
В настоящее время налоговый вычет распространяется только на расходы на лечение и составляет не более 30% от стоимости путевки. Совет Федерации предлагает расширить эту льготу и распространить ее на отдых в санаториях и курортах России.
Сенатор Игорь Фомин считает, что такая мера поможет развитию санаторно-курортного комплекса страны.
Одновременно с этим сенаторы предлагают уменьшить налог на прибыль на сумму приобретенных сотрудниками турпутевок, что позволит увеличить обороты российских санаториев и курортов на 10-15 млрд рублей за год, сообщают «Известия».