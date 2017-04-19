Турецкий берег снова теряет привлекательность
Возможность ограничений чартерных рейсов в Турцию заставляет россиян присматриваться к другим направлениям
Накануне летнего сезона Росавиация предупредила перевозчиков о том, что чартерные рейсы на турецкие курорты могут быть запрещены. Любители отдыха за границей тут же начали рассматривать другие направления, такие как Кипр и Тунис.
По предварительным данным, в стране уже проданы порядка 200-400 тысяч туров в Турцию, ожидаемый поток российских туристов должен достичь 3 млн человек. Однако после сообщения Росавиации о возможном ограничении чартерных рейсов количество бронирований туров в эту страну сократилось. По сообщению исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, сокращение за минувшую неделю составило 30-60% по сравнению с предыдущей неделей. Российский союз туриндустрии (РСТ) приводит другие данные – 20-30%. Специалисты прогнозируют, что такая тенденция сохранится в течение ближайших недель. Но, скорее всего, она временная – если, конечно, в дальнейшем не произойдет никаких негативных событий.
Снижение спроса на Турцию вызвало оживление на других направлениях. Onlinetur.ru приводит такие данные: доля запросов на турецкие курорты на прошлую неделю сократилась с 38% до 25,6%. В то же время популярность Кипра выросла на 55%, теперь его запрашивают 13% потенциальных туристов. Спрос на Тунис вырос на 61% (10,2% бронирований), на Грецию – на 71% (9,4%), на Таиланд – на 15% (7,3%). Портал Travelata.ru фиксирует увеличение спроса на Кипр на 36%, на российские направления – на 19%. Впрочем, падение интереса к Турции постепенно выравнивается. Сразу после сообщения Росавиации оно составляло 46%, теперь только 26%. Майя Ломидзе утверждает, что пока нельзя с уверенностью утверждать, что те туристы, которые запланировали в этом году поездку в Турцию, окончательно переориентировались, скажем, на Грецию. Излишне оптимистично говорить и о том, что растет интерес к российским курортам.
О возможной приостановке чартерного сообщения с Турцией Росавиация сообщила перевозчикам 10 апреля. В телеграмме за подписью заместителя руководителя Росавиации Олега Клима компаниям рекомендовано учитывать это при планировании полетных программ. Возможные ограничения объяснялись «сложной внутриполитической ситуацией в Турецкой Республике».
Телеграмма носила рекомендательный характер, однако определенную панику на туристическом рынке она смогла вызвать, учитывая, что к апрелю было продано около 400 тысяч туров в Турцию. Традиционно это направление считается самым популярным среди россиян: на турецкие курорты, как ранее сообщала АТОР, приходится около трети всех продаваемых турагентствами путевок. И это неудивительно: по данным Level.Travel, в июне недельный тур на двоих по системе all inclusive в Турцию стоит в районе 50 тысяч рублей.
Пока неопределенность в российско-турецких отношениях играет на руку альтернативным вариантам для туристов, и уже не первый раз. Прошлым летом весь сезон россияне были практически лишены возможности купить туры в Турцию и вынуждены были замещать ее другими странами.
К этому обстоятельству прибавился и мораторий на прямое авиасообщение с Египтом, и тогда тоже был «праздник на улице» курортов Кипра и Туниса. По подсчетам погранслужбы ФСБ, в прошлом году количество поездок россиян в Тунис выросло в 13 раз, на Кипр – в полтора раза.