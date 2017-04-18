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Резервный фонд
Екатерина Тарасова
18 апреля 14:46

«Закрома родины» стремительно тают

Размер Резервного фонда достиг минимальной отметки за все время существования

В понедельник Счетная палата опубликовала отчет, из которого следует, что Резервный фонд в 2016 году в рублевом выражении сократился почти в четыре раза, а средства из него расходуются неэффективно.

По состоянию на 1 января 2017 года в Резервном фонде находилось 972,13 млрд. рублей, тогда как 1 января 2016 года – 3,64 трлн. Правительство тратило средства фонда в основном на покрытие бюджетного дефицита – на эти цели ушло 2,14 трлн. рублей. Свою роль сыграла и отрицательная разница в курсах, из-за этого фонд «усох» еще на 531,5 млрд. Излишнее укрепление рубля сказалось на состоянии фонда, и это понятно, так как его средства находятся на валютных счетах Центробанка и в иностранных ценных бумагах. Хотя, казалось бы, в долларовом выражении размер Резервного фонда увеличился – до 16,2 млрд. долларов и по отношению к ВВП не изменился, составляя по-прежнему 1,1%. Но в рублевом выражении происходило неумолимое сокращение, и размер фонда достиг сегодня минимума за все время существования.

Напомним, государственные запасы до 2008 года хранились в Стабилизационном фонде. В 2008 году его разделили на Резервный фонд (125 млрд. долларов) и Фонд национального благосостояния (32 млрд. долларов). За прошедшее в тех пор почти десятилетие такого низкого значения по отношению к ВВП Резервный фонд не достигал. В отдельные месяцы 2011 года размер фонда проседал до 1,2% к ВВП (27 млрд. долларов), но он был все-таки больше, чем в начале 2017-го. Во многом финансовые проблемы государства вызваны динамикой цен на нефть.

При таком раскладе остается только гадать, когда средства Резервного фонда «растают» окончательно. Всемирный банк прогнозировал исчерпание запасов к концу 2016 года, Минфин в опубликованных в прошлом году «Основных направлениях бюджетной политики» называет конец 2017-го.

Счетная палата считает, что средства Резервного фонда были использованы нерационально. Аудитор Татьяна Мануйлова в своем докладе отмечает, что, расходуя средства Резервного фонда, правительство вместе с тем часть бюджетных денег вкладывало в депозиты и ценные бумаги, тем самым провоцируя еще больший расход резервов.

Этот механизм уже был описан Счетной палатой в отчете об исполнении федерального бюджета за 2016 год. Установлено, что если остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) подходит к рубежу менее 500 млрд. рублей, то власти «запускают руку» в Резервный фонд. Однако в 2016 году еще до тех периодов, как уровень ЕКС достигал отметки ниже 500 млрд., Федеральное казначейство вкладывало федеральные средства в депозитные счета банков, а «в течение указанных периодов – в ценные бумаги по сделкам репо», указывает Счетная палата в своем отчете.

Логику подобных действий Минфина попытались объяснить эксперты. Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал говорит, что эти шаги предпринимались для поддержания ликвидности банковской системы. В то же время правительству нужны были деньги на бюджетные программы, а изымать ликвидность из банков было рискованно.

Вместе с тем критические оценки аудиторов Счетной палаты разделяют не все эксперты. Аналитик компании «Фридом Финанс» Георгий Ващенко считает, что само по себе одновременное размещение и привлечение средств не может свидетельствовать о рациональности использования резервов. Размещаются временно свободные средства и на короткий срок. А привлекаются средства на текущие нужды.

Что касается Фонда национального благосостояния (ФНБ), то он сократился не так существенно. За 2016 год – на 868 млрд. рублей и к 1 января 2017 года достиг отметки в 4,36 трлн. рублей. Это около 72 млрд. долларов, или 5% ВВП. К 1 апреля его размер вырос в долларовом выражении до 73,33 млрд., но в рублях уменьшился до 4,13 трлн. (4,8% ВВП). Как видим, на сокращение ФНБ повлияло укрепление рубля.

В расходовании ФНБ аудиторы также нашли проблемы, которые касаются осуществления финансируемых из этого фонда инвестиционных проектов. Среди них – нарушение подрядчиками договорных сроков по поставке оборудования, а также сроков выполнения и качества работ.

Счетная палата делает вывод о том, что механизмы государственно-частного партнерства не используются максимально, а все риски в основном ложатся на государство. Это также говорит о неэффективном использовании средств ФНБ.

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