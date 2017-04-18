Минэкономразвития выступило против наказания граждан за ввоз и продажу санкционки
Министерство экономического развития высказалось против инициативы Роспотребнадзора ввести административную ответственность за транспортировку, хранение и продажу товаров, попадающих под продовольственное эмбарго
Министерство экономического развития высказалось против инициативы Роспотребнадзора ввести административную ответственность за транспортировку, хранение и продажу товаров, попадающих под продовольственное эмбарго.
В Роспотребнадзоре считают необходимым ввести в КоАП отдельную статью об ответственности граждан за продажу санкционных товаров. Ведомство предлагает за подобные действия наказывать штрафами в размере 5 тысяч рублей для физических лиц, 50 тысяч рублей – для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей и 100 тысяч рублей для юридических лиц. Также санитарное ведомство предлагает конфисковать санкционную продукцию.
В Минэкономразвития считают, что в проекте закона Роспотребнадзора содержатся избыточные обязанности. В министерстве добавили, что указ президента «Об отдельных специальных экономических мерах...» не распространяется на товары, ввезенные физическими лицами для личного пользования.
«Включение граждан в перечень лиц, в отношении которых проектируются административные наказания, представляется некорректным», - говорится в заявлении Минэкономразвития, которое цитируют «Известия».