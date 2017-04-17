Российские экономисты ожидают резкого падения курса рубля
Бизнес-омбудсмен Борис Титов предсказал российскому рублю резкое падения. По его словам, в настоящее время на валютном рынке образовался пузырь, который вот-вот лопнет. Сейчас курс национальной валюты сильно «задран»
Бизнес-омбудсмен Борис Титов предсказал российскому рублю резкое падения. По его словам, в настоящее время на валютном рынке образовался пузырь, который вот-вот лопнет.
Борис Титов отметил, что сейчас курс национальной валюты сильно «задран», поэтому не исключено, что в скором будущем он рубль резко упадет.
«Создали за счет carry trade (извлечение прибыли из разницы в процентных ставках в разных странах), спроса со стороны спекулянтов высокий курс, практически пузырь курса, и он может лопнуть и привести к резкому падению курса, что опять дисбалансирует всю ситуацию в экономике», - заявил Титов, слова которого приводит ТАСС.
Похожего мнения придерживается и заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Чиновник также считает, что на российском финансовом рынке надувается спекулятивный пузырь.
Министр экономического развития Максим Орешкин в свою очередь прогнозирует, что к концу 2017 году доллар подорожает до 68 рублей, так как сейчас национальная валюта значительно крепче, чем предполагает официальная экономическая модель.
Между тем, в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 17 апреля, доллар упал ниже отметки в 56 рублей. Евро торгуется на уровне 56,64 рубля.
Российский рубль укрепляется на фоне роста цен на нефть. Так, нефть североуральской марки Brent подорожала до 55,31-55,93 доллара за баррель.