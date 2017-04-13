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кавказ
Дмитрий Михайлов
13 апреля 10:25

Кавказская рулетка

«Покупая» худой мир на российском Кавказе, Кремль продолжает сливать туда огромные многомиллиардные бюджеты

Не будите «спящего» Кадырова?

Ясное дело – ни одна центральная власть не хочет, чтобы где-то в регионе бушевала война или пусть даже какой-то локальный конфликт. Большинство правительств, попробовав силовой метод решения вопроса, позже понимало – худой мир лучше хорошей войны.

Но мир, даже худой, тоже стоит денег. Порой не меньших, чем сама война – но все равно, затраты на мир более окупаемы, чем на кровавую бойню. Правда, в том случае, если «мирные деньги» для центральной власти не превращаются в некий «оброк за спокойствие», а местная власть в зоне бывшего конфликта не становится на путь скрытого шантажа – в том смысле, что не будет денег, мира не гарантируем.

Взаимоотношения Москвы и Грозного в каком-то смысле именно так и выглядят. Заискивание первых перед вторыми уже даже не удивляет – пугает. В конце 2016 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рапортовал о том, что объем долгов за газ и электроэнергию на Северном Кавказе продолжает расти. Общая задолженность за газ превысила 70 миллиардов рублей. По итогам 2016 года задолженность увеличилась на 10%, или на 6,6 миллиардов рублей. А в общем жители республик Северного Кавказа формируют 8% долгов за «голубое топливо»

И тут же глава Чеченской республики Рамзан Кадыров обрушился с критикой на компании «Газпром» и «Россети». По мнению регионального главы, из-за неэффективной работы указанных госкомпаний Чечня сейчас живет «как в 19-м веке».

На совещании с министром по делам Северного Кавказа Львом Кузнецовым Рамзан Кадыров отметил, что энергетические компании используют в Чечне «полностью изношенное» оборудование. Это приводит к перебоям в подаче газа и электричества.

«Мы все платим за свет, за газ, но деньги не доходят. Я прошу и представителей министерств Российской Федерации, и компаний, если вы не можете поставить нормально работу, заберите ваш свет и газ», – заявил глава Чечни.

Казалось бы, для Кремля это просто еще один недовольный жизнью руководитель провинциального региона, вдруг забывший о том, кто в стране хозяин,  и поставить его на место – раз плюнуть. Однако, после кадыровской критики госкомпания «Газпром» опубликовала пресс-релиз о долгах российских граждан за газ, в котором данных по Северному Кавказу нет совсем. И это «Газпром», ни на кого никогда не оглядывающийся и на всех откровенно плюющий. На всех, кроме, собственно, Кремля, которому подчинен напрямую. И такая «слабина» газового монстра говорит лишь об одном – хозяин сказал: «сидеть – свои!».

Вообще, Кадыров свои требования Москве даже по серьезным вопросам зачастую обращает не на официальных приемах, а, к примеру, в соцсетях. Результат все равно получается положительный – для Чечни. Вернее, конкретно для Рамзана Кадырова.

Например, Минфин предложил урезать федеральные поступления в бюджет Чечни, Кадыров тут же в Инстаграм подверг это предложение уничтожающей критике. По его словам, регион «только сейчас становится на ноги» (хотя только-только – это уже 10 лет). Кроме того, Кадыров отметил, что если практика секвестирования бюджета продолжится, то республика не сможет развиваться, выполнить взятые на себя социальные обязательства, а также исполнить указы президента России Владимира Путина. И в последней фразе между строк вполне можно увидеть определенный смысл … Как говорится: - Кто не понял, тот поймет.

В итоге Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству обсудить вопрос увеличения финансирования Северного Кавказа. Причем, на серьезную временную перспективу: «Рассмотреть вопрос о возможности увеличения объема финансирования государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года при формировании проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

И это при том, что в России и так с 2013 года действует государственная программа «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года, разработанная Минрегионразвития. Например, в 2014-м ЧР получила от «центра» 56,9 миллиарда рублей безвозмездной помощи, что почти в 8 раз больше, чем ушло денег в Ярославскую область, население которой лишь немногим меньше, чем в Чечне, и почти в 4,5 раза больше, чем получила Ленинградская область  с населением большим, чем в Чечне на целый 400-тысячный город.

Да и в сравнении со своими кавказскими соседями разве что Дагестан со своими почти 47 миллиардами госпомощи за прошедший год смотрится предпочтительней Чечни (22,1) – зато Ингушетия (чуть больше 9 миллиардов), КБР (7,65), КЧР (6,75), Северная Осетия (7,9) выглядят откровенно забытыми «центром».

А ведь возьми любую кавказскую республику – даже визуальные мир и спокойствие там выглядят натянутыми, словно струны, вот-вот лопнут.

А уж крохотная Ингушетия, где нет такой сильной независимой от центра местной власти, так и вовсе конкретная «горячая точка», где боевые столкновения вспыхивают не только в отдаленной горной местности – но даже в столице республике. Чего стоит лишь одна операция по ликвидации боевиков в Назрани в конце осени прошлого года, когда бой шел прямо в жилом секторе, с потерями среди силовиков и с уже привычным для местных жителей режимом КТО.

Однако ведь, ни в Ингушетию, ни в другие соседские республики не идут транши, подобные чеченскому. Нет, конечно, и Ингушетия, и Северная Осетия и другие совсем были бы не против увеличить денежный поток из Кремля раза в два-три – но им не дают. И находят для этого и мотивацию и твердость духа, не боясь, что там при нехватке денег может распространиться «вирус неподчинения указам президента страны».

А республики не особо и ропщут на недостаток средств – и причина этому проста: они просто не привыкли к другим деньгам. Их всегда было относительно немного и к ним приспособились – знали, что других не будет. А значит, сами шевелились, поддерживали малый бизнес, фермеров, строили как могли, без небоскребов, старались создавать новые рабочие места – без помпы, где даже скромный запущенный цех на 20 работников – уже успех.

Как итог – та же Ингушетия, в силу скромности местного бюджета и безвозмездной господдержки вынужденная кредитоваться больше, чем ЧР, на середину 2016-го имела госдолга 2,56 миллиарда рублей, уменьшив его с начала года почти на 21%, против чеченских 5,46 миллиарда долга, уменьшенного за тот же период меньше, чем на 2%.

В ЧР, как говорят эксперты, просто привыкли к тому, что каждый новый государственный бюджет начинает обсуждаться едва ли не с денег для Чечни – сначала туда, потом всем остальным. Да, 10 лет назад это имело смысл – лежавшую в руинах республику надо было срочно восстанавливать. Но у каждого восстановления есть срок, свое начало и свое окончание – и ошибка Кремля в том, что еще на стадии обсуждения госпомощи именно на восстановление не были обозначены границы этого «проекта» и не расшифрованы конкретные цифры: столько лет, чтобы восстать из руин, столько-то денег на постройку домов, столько-то на образование и т.д. И все эти суммы разделить на заданное под восстановление количество лет – а потом все, финиш.

Однако, программа четких временных и финансовых границ не имела, постепенно раздуваясь все в большие миллиарды. Просто когда-то Кремлю самым легким вариантом избавления от чеченской «головной боли» показалось слово «откупиться». Кто ж знал, что у этого значения нет остановки. Теперь вот для Чечни предусмотрен еще и дополнительный вид помощи – под витиеватым названием межбюджетный трансферт на сумму 16,4 миллиарда на… «сбалансированность бюджета». То бишь, если где потратили больше, чем полагалось, эти прорехи можно будет заткнуть «межбюджетно».

И снова это похоже на «откупиться» - вместо того, чтобы целенаправленно тратить деньги на конкретные «точечные» проекты. К примеру, вот сказал Кадыров по осени прошлого года после заседания правительственной комиссии по развитию Северного Кавказа, что продукты из Чечни пользуются спросом из-за своей экологичности.

Вопрос – сколько людей едят чистую чеченскую пищу (тысяча, десять тысяч?) и каков их процент в масштабах страны? Думается, самый мизерный – если учесть, что в рейтинге регионов по производству сельскохозяйственной продукции на середину прошлого года ЧР занимала общее 66 место, находясь в шестой по значимости «корзине», озаглавленной как «депрессивные регионы». А это значит, что мы по-прежнему будем есть новозеландскую баранину по 3 тысячи рэ за кило – и ее будут брать, потому что альтернативы ей нет. Причина? В Новой Зеландии «бараний бизнес» поддерживается государством, а экспорт баранины является стратегически важным для страны. В Чечне этот бизнес местечковый, разбросанный, без единой программы – в нем каждый за себя. А всего-то и надо – «центру» с регионом выработать совместную программу, посчитать, оплатить. Оплатить именно ее – конкретно, по пунктам, срокам и обязательствам. Но вместо этого – очередной транш под общим названием «там сами у себя разберетесь, куда потратить».

И так будет продолжаться и дальше – поставив цель сохранить Чечню в своих границах и убежать от войны, Москва сама приучила чеченцев к жизни «содержанки» и в итоге получила черную бездонную финансовую дыру, поглощающую огромные денежные средства.

Вот, например, мнение известного российского политолога Евгения Минченко: «Большие вложения в республику со стороны государства – это больше задача умиротворения местного населения, чем необходимость ликвидации последствий чеченских войн».

Дай денег, дай!

Денег в Чечню и в самом деле уходит прорва. С 2009 по 2015 – 539 миллиардов рублей. Чисто для примера – на злополучное проворовавшееся строительство одного из самых дорогих в мире космодромов «Восточный»  закладывали 160 миллиардов.

По данным Минфина порядка 87% бюджета республики – это безвозмездные государственные субсидии, половина которых, по мнению директора региональной программы Независимого института социальной политики Натальи Зубаревич, «имеет непрозрачное ручное распределение, в котором участвуют министерства и профильные ведомства».

Наверное, в том числе и поэтому Чеченская республика, будучи на четвертом месте в стране по уровню безработицы (16,7% или 107,5 тысяч на 1,4 миллиона населения), при самой большой очереди в детские сады, при явной нехватке школ, количество которых почти не изменилось, даже несмотря на огромные дотации во все уровни жизни (460 школ в 2005-м, 480 – в 2015-м), с худшим в стране показателем по числу медиков на душу населения (1 медработник на без малого полторы сотни пациентов), тем не менее, лидер в России по числу служебных автомобилей премиум-класса.

А чтобы визуально кремлевские деньги не шли прямиком на роскошь и развлечения, в Чечне действует Региональный общественный фонд имени… конечно же Кадырова. Эта некоммерческая организация при президентстве ЧР богатела как на дрожжах. Активы фонда в 2011-м – около 940 миллионов рублей, в 2014-м – уже свыше 1,6 миллиарда, дальше – больше.

И вновь для сравнения – в том же 2014-м активы известного общероссийского фонда «Подари жизнь», у которого под реализацию есть конкретные цели и задачи, составляли чуть больше 940 миллионов – почти в два раза меньше, чем у регионального кадыровского.

А вот бизнес-структуры, работающие на территории ЧР, откровенно слабы на «подъем». Крупнейшее же по выручке предприятие республики -  ЗАО «Газпром межрегионгаз Грозный», «дочка» столичного «Регионгазхолдинга», то бишь, «внучка» головного «Газпрома», поставляющая газ всем жителям и предприятиям Чеченской республики, за 2014-й заработало 4,3 миллиарда при 6,9 миллиарда убытка. Да и общая выручка крупнейшей «десятки» региональных компаний за тот же 2014-й – лишь 27 миллиардов, тогда как ставропольский «Газпром межрегионгаз» в одиночку выручил 35 миллиардов за то же время.

В общем, не умеют и не хотят в республике зарабатывать деньги. Да и зачем – немного волнения и разговоров об уменьшении госпомощи для Чечни, и все вернулось на круги своя - в общей сложности дотация для Чечни достигнет 40,4 миллиарда рублей — практически столько же, сколько и в прошлом году. (Для Крыма, который под российскую юрисдикцию по сути перестраивается с нуля, да с населением полуострова почти в полтора раза больше, чем в Чечне), предусмотрено 37 миллиардов рублей.

Наш долг – получать газ… в долг

На фоне такого бытия, где «все включено», чеченцы никак не могут поверить в то, что за что-то еще надо платить. Прежде всего это касается электричества и тепла. «Россети» и «Газпром» - это компании, которые нацелены на получение прибыли. Компании государственные, а значит, отчасти их прибыль – это прибыль государства, которое, переварив эту прибыль, может пустить эти деньги на решение иных задач. Например, отправить их в Чечню по другим социальным линиям. Но почему-то многим кажется, что тот же газ – это тоже этакая рука помощи…

По данным Группы «Газпром межрегионгаз», за год размер просроченной задолженности потребителей увеличился почти на 20%, достигнув 120 миллиардов рублей.

При этом порядка половины долгов за газ приходится на Северо-Кавказский федеральный округ. А конкретно - Чеченскую Республику премьер Медведев совсем недавно называл одним из самых проблемных регионов, в котором долг перед «Газпром межрегионгазом» рос чуть ли не по миллиарду в год.

Основные причины потерь газа в Чеченской Республике, по мнению ЗАО   «Газпром межрегионгаз Грозный», следующие: это и потери газа по причине установки у потребителей несертифицированного газопотребляющего оборудования, и потери в связи с самовольной, стихийной газификацией части населенных пунктов республики. Также это происходит вследствие утечек газа в газораспределительных системах из-за изношенности газопроводов.

Кроме того, большой проблемой является несанкционированное потребление газа. Только за 10 месяцев прошлого года сотрудниками ЗАО «Газпром межрегионгаз Грозный» выявлено 459 фактов несанкционированного потребления.

И хотя тот же Кадыров весьма болезненно реагирует на любые выпады в адрес республики и даже заставил «Газпром» переиграть списки должников, сам глава Чечни открыто заявлял: «У нас огромная задолженность за потребляемый газ и свет. Эти средства могли бы пойти на строительство детсадов, создание новых рабочих мест, обновление коммунальных сетей. Борьба со злостными неплательщиками должна вестись жестко, но в рамках закона. Эта острая проблема, требующая незамедлительных мер». И это при том, что цена за газ для ЧР одна из самых низких в СКФО.

А ведь еще десятки миллиардов рублей долга за свет по всему федеральному округу – и этот вопрос Дмитрий Медведев даже пытался решить при помощи правоохранительных органов.

«Округ обладает развитой электроэнергетической инфраструктурой, значительный потенциал имеют возобновляемые источники, прежде всего гидроэнергетика. А платежи конечных потребителей идут с колоссальным отставанием. Практически нормально не исполняются судебные решения, касающиеся неплатежей, а организации и посредники, которые этим занимаются, преднамеренно банкротятся» - сетовал премьер, не зная, и как долги с кавказских республик собрать, и «умиротворенность» местного населения при этом сохранить.

В свое время министерство финансов Чечни заявило о необходимости выделения из федерального бюджета двух миллиардов рублей на компенсацию выпадающих доходов крупным предприятиям, предоставляющим населению и предприятиям республики жилищно-коммунальные услуги. В числе этих предприятий «Чеченрегионгаз», «Нурэнерго» и «Чеченкоммунэнерго». Таким образом, большая часть упомянутой суммы связана с финансовыми проблемами организаций, осуществляющих доставку потребителям газа и производимой из него электрической энергии.

Между тем, ранее премьер Медведев заявлял о возможности списать «Газпрому» как безнадежные долги чеченских потребителей. Вопрос - зачем переводить средства на оплату долга, который спишут?

  Возможно, в поддержку этого предложения министр энергетики России Александр Новак заявлял, что задолженность по оплате в республиках Кавказа образуется не по вине населения, а вследствие «утечки среди многочисленных организаций-посредников» собранных средств. Об этом же говорил и тогдашний полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин. 

По его словам, население кавказского региона на 95% оплачивает услуги за газ и электроэнергию. В связи с этим полпред выдвинул два вопроса: почему к энергосетям подключены компании-посредники, которые вообще не платят? И почему деньги не доходят до производителей электроэнергии? Ответов не последовало – зато реакция Кадырова известна: если мы и должны – не наша вина, а значит, все равно денег дайте.

А вот что говорит директор центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Елена Панфилова: «В этой сфере Чечня практически ничем не отличается от страны в целом. Собирающие средства с населения структуры имеют огромное количество «дочек», по которым деньги утекают в неизвестном направлении. Конечно, дыру надо искать в этом звене, а не у населения. Совершенно очевидно, что до поставщиков, а газ в Чечню поставляет «Газпром межрегионгаз», деньги в полном объеме тоже не доходят. Единственная особенность Чечни – это несколько большая, чем у других регионов, непрозрачность всех идущих там процессов».

И вот в эту непрозрачность в виде многочисленных газовых «дочек», фондов чьего-нибудь имени  и прочих фамильных структур и убегают с одной стороны потоки из Москвы, с другой – средства, собранные у местного населения и предприятия за газ и свет, аккумулируются уже в «своих» фирмах, превращаясь в небоскребы, мечети, стадионы и школы, как «качественно освоенные государственные средства». Сколько денег «прилипло» к счетам частных компаний на территории ЧР, в Москве никогда не узнают - отпустить финансовые вожжи намного проще, чем подтянуть их на себя обратно.

Тем более, утягивать Кавказу пояс может выйти центру еще дороже - после поспешного предложения Минфина Кремль уже в этом убедился. Да, в этой игре в «поддавки» у обоих игроков есть по козырю: у Кремля финансы, у Грозного – возможность быть или не быть «мирным регионом». Такая позиция позволяет ЧР привлекать в регион огромные ресурсы, не только почти ничего не производя, но и даже, по большому счету, не возвращая в центр то, что поставляется в республику на коммерческой основе – деньги за газ и свет.

Интересно получается – оба игрока знают карты друг друга – а все равно пытаются сделать вид, что играют по-настоящему. Кремль ходит – его карта в очередной раз бита, ходит Кадыров – Кремлю крыть нечем… Один знает, чем можно взять, прося очередные миллиарды, другой никак не придумает, что еще можно предложить, кроме «бабок» в обмен на «худой» мир.

Замкнутый круг для чиновников-«двоечников» и свой кавказский «дубай» вкупе с «альпами» для определенной категории населения, обремененной расходами на.. содержание спортивных клубов, элитных конюшен и навороченных «люксовых» автомобилей. Но это позиция президента Чеченской республики, которой эхом вторят едва ли не 100% ее населения. Там у них это в мозгах с самого рождения – русские должны платить. Это же в мозгах и у каждых вновь приходящих кремлевских чиновников, сменяющих старых – они знают, что есть такая статья расходов, называется Чеченская республика, а почему она есть – не знают. И снова платят. Из года в год. На восстановление республики, столица которой сегодня, упершись в небо новенькими небоскребами, входит в список самых красивых города мира…

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