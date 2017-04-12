Победителей тендера на благоустройство Садового кольца заподозрили в картельном сговоре
Тендер на благоустройство Садового кольца, объявленный московским правительством, прошел с нарушениями федерального законодательства. Две компании-победительницы заподозрили в картельном сговоре
Тендер на благоустройство Садового кольца, объявленный московским правительством, прошел с нарушениями федерального законодательства. Две компании-победительницы заподозрили в картельном сговоре. В ходе проверки выяснилось, что у двух фирм один и тот же телефон и финансовый директор.
В начале апреля московские власти выбрали шесть компаний, которые займутся благоустройством Садового кольца в 2017 году. В списке победителей оказались компании «Агентство развития перспективных технологий», «Техноконцепт», «СтройСтандарт», «Дормет», «Москапстройинжиниринг» и «Центррегионстрой». Общая стоимость работ по благоустройству составляет 10 млрд рублей, которые выделят из городского бюджета.
Блогер Иван Ежиков отметил, что тендер прошел с нарушениями закона, причем одно из них попадает под статью Уголовного кодекса РФ об ограничении конкуренции.
Так, выяснилось, что у компаний «Агентство развития перспективных технологий» и «Техноконцепт» на двоих один и тот же телефон и финансовый директор. Поскольку обе фирмы не представляют единую группу лиц, а связь между ними скрывалась, то речь может идти о картельном сговоре.
«Техноконцепт» выиграл право на реконструкцию пятого и восьмого сегментов Садового кольца на 2,7 млрд рублей, а АРПТ отремонтирует шестой, седьмой и девятый на 2,8 млрд рублей.
Связь между компаниями обнаружилась в ходе их регистрации в качестве участников тендера. Блогер Ежиков отметил, что человек, занимавшейся регистрацией «Техноконцепта» в качестве саморегулируемой организации (СРО), указал в анкете свой настоящий телефон - телефон в офисе АРПТ.
Позднее сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального обратили внимание на то, что должность финансового директора в обеих фирмах занимает один человек - Дарья Чугуй. При этом данные сведения были доступны комиссии заказчика, но чиновники не обратили на совпадения внимания.
Кроме того, по закону в тендере на благоустройство Садового кольца могли участвовать только компании с опытом выполнения соответствующих работ за последние три года в объеме 200 млн рублей. Однако «Техноконцепт» получил свидетельство о допуске только в марте 2017 года.
При этом портал Znak.com ранее сообщил, что в 2016 году «Техноконцепт» выполнил два контракта в Москве на общую сумму около 100 млн рублей, в том числе поставил оборудование для реконструкции контактной сети трамвая и троллейбуса на улице Академика Королева.
В московской мэрии подозрения в картельном сговоре в адрес участников тендера пока не комментируют, а в Федеральной антимонопольной службе сообщили, что могут начать проверку только после публикации информации о соответствующих нарушениях в СМИ.