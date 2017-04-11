В «Багдаде» всё спокойно
Дальнобойщики попали под информационную блокаду региональных СМИ которым не рекомендовано освещать протесты водителей
Акции дальнобойщиков против системы «Платон» грозят экономическими потерями для всей страны. Но причины этого большинству граждан не будут понятны – федеральное ТВ и региональные СМИ, получили разнарядку искажать информацию о масштабах протеста. При этом поведение властей уже не выглядит монолитным – например, Госсовет Татарстана на этой неделе может направить в Госдуму законопроект об отмене «Платона».
Этот вопрос республиканский парламент рассмотрит на этой неделе, рассказал автор инициативы, депутат от КПРФ Артем Прокофьев. Местные коммунисты настаивают, что «Платон» отрицательно влияет и на транспортную отрасль, и в целом на экономику России.
Региональным СМИ запрещено освещать протесты дальнобойщиков, сообщил депутат Народного хурала Бурятии от КПРФ Баир Цыренов. В этом субъекте забастовка получилась масштабной – на окраине Улан-Удэ вдоль трассы скопилось около 100 большегрузов. Тактика против них выбрана такая – давление на лидеров протеста и полное его замалчивание в местных СМИ.
Например, как заявил Цыренов, он договорился о репортаже с места проведения акции сразу с несколькими местными журналистами, но все они потом отказались, сославшись якобы на звонок сверху. Как напомнил коммунист, новый глава Бурятии Алексей Цыденов ранее работал замминистра в федеральном Минтрансе. Это ведомство выступало за ввод «Платона».
В Дагестане дальнобойщиков через лояльные власти СМИ упрекают в том, что они «сами понимают, что являются инструментом деструктивных сил, желающих дестабилизации обстановки в республике». Появляются и обвинения в том, что протестующие выкладывают в Интернет фальшивые видеоролики. Однако на юге России протесты в реальности только нарастают. Их активисты уже опровергли вброс о том, что после переговоров с чиновниками забастовка якобы прекращена.
О готовности ехать в Дагестан на помощь уже заявили тамбовские дальнобойщики. «Мы не собираемся прерывать забастовку, – сообщила агентству «Онлайн Тамбов.ру» активист «Объединения перевозчиков России» (ОПР) Наталья Шабанова. «Реакции властей на нас никакой нет. Нам обидно, что наша акция совсем не освещается в СМИ. Тем временем люди стоят, не работают, убытки терпят все, в том числе и продавцы топлива», – отметила Шабанова.
Аналогичная ситуация наблюдается в других регионах, хотя, напомним, дальнобойщики выбрали самую нерадикальную форму протеста, отказавшись от перекрытий трасс и, по возможности, согласовывая свои мероприятия. К примеру, в воскресенье в Великом Новгороде проходил разрешенный митинг дальнобойщиков, где присутствовали полсотни гостей из Петербурга. В их числе был и председатель профсоюза «Дорога жизни СЗФО» Александр Расторгуев, принимающий участие в протестах дальнобойщиков с 2015 года.
Его поездка в Новгород обернулась большими приключениями. Сначала он был остановлен ГИБДД на въезде в город, а после окончания митинга, когда группа петербургских гостей отправилась назад на автомобилях, в соцсетях появилось сообщение Расторгуева о преследовании их полицейскими. По Новгородской области они, впрочем, проехали беспрепятственно, но в Тосненском районе Ленобласти машину с Расторгуевым задержали. Несколько часов питерский актив не получал от него известий, а потом в Facebook появилась фотография болотистой местности с надписью «Уходим болотами». К утру же пришло еще одно сообщение: «Я у тосненских партизан».
По мнению руководителя Центра экономических и политических реформ Николая Миронова, власть не готова пойти на уступки, придерживаясь той позиции, которая уже была высказана на совещании в правительстве. «Вкратце она заключается в том, что в систему вложено много денег, а за ней стоят большие люди», – напомнил эксперт.
«Так что пока идут протесты, власти будут держать комфортный тариф, но отменять совсем не будут, – говорит Миронов. – А время в данном случае работает на власть». Тем более что тактика борьбы с радикальными дальнобойщиками выработана. От остальных же власть ждет, что те выпустят пар и уйдут сами. В связи с этим, отметил эксперт, обсуждение в парламенте Татарстана об отмене «Платона» – это пока не более чем чисто коммунистическая инициатива.
По материалам издания - «Независимая газета»