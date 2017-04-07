Минэкономразвития не исключило резкого ослабления рубля в ближайшее время
Министерство экономического развития прогнозирует резкое ослабление российского рубля. Согласно прогнозу ведомства, к концу 2017 году доллар подорожает до 68 рублей. В ближайшие месяцы курс доллара повысится до 63-64 рубля
Министерство экономического развития прогнозирует резкое ослабление российского рубля. Согласно прогнозу ведомства, к концу 2017 году доллар подорожает до 68 рублей. В ближайшие месяцы курс доллара повысится до 63-64 рубля. Отметим, что сейчас официальный курс американской валюты составляет 56 рубля.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин отметил, что в настоящее время национальная валюта значительно крепче, чем предполагает официальная экономическая модель. Минфин последние месяцы специально скупает валюту, однако рубль по-прежнему чувствует себя довольно уверенно.
По словам министра Орешкина, на укрепление рубля влияет и тот факт, что в российские активы (рубль, государственные бумаги) прибывает иностранный капитал. Однако периоды притока сменяются оттоком или стабилизацией, поэтому в ближайшие месяцы ожидается серьезное ослабление рубля - до 63-64 рублей за доллар.
Если мировые цены на нефть упадут до 40 долларов за баррель, доллар укрепится до 68 рублей.