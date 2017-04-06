«Платон» в продуктовой корзине
Забастовка дальнобойщиков рискует обернуться дефицитом и ростом цен на некоторые товары
Протесты против системы «Платон» начинают оказывать влияние на экономку. Одна из крупных иностранных компаний предупредила своих дилеров о том, что сроки доставки товаров стали нарушаться. Жалобы на перебои с грузовым сообщением поступают из многих регионов страны.
Тем не менее, в правительстве снова заговорили об увеличении тарифов по системе «Платон» до 3,06 рублей за км пробега, хотя ранее премьер Дмитрий Медведев сообщил, что с 15 апреля на время льготного периода он будет увеличен только до 1,91 рубля (с 1,53 руб.). О том, что ситуацию могут отыграть назад, сообщил на днях вице-премьер Аркадий Дворкович.
Еще в конце марта накануне начала всероссийской забастовки дальнобойщиков Дмитрий Медведев демонстрировал готовность сотрудничать с грузоперевозчиками, провел с ними встречу и поручил правительству рассмотреть ряд спорных вопросов. Например, о предоставлении льгот по транспортному налогу по системе «Платон», введении скидок в зависимости от пробега автомобиля. Премьер был готов рассмотреть предложения по государственной поддержке лизинга большегрузов и пересмотру системы весогабаритного контроля, обещал увеличить срок экспериментальной эксплуатации системы «Платон».
Такие полумеры не устроили грузоперевозчиков, и 27 марта началась всероссийская стачка дальнобойщиков, к которой ежедневно присоединяются все новые участники. Организаторы акции планировали, что в ней примут участие 50 регионов и в общей сложности около 10 тысяч человек, но точная цифра бастующих пока неизвестна. Известно, что самыми активными стали дальнобойщики из Дагестана. Стачкой охвачены обе столицы, Урал, Приморье, Хабаровск и Владивосток, Казань, Саратов, Сочи и др. Бастующим не нужна реформа «Платона» - только его полная отмена. Также они требуют отменить транспортный налог и ограничиться акцизом в плате за топливо. Есть ряд и других экономических требований.
Водители большегрузов решились на забастовку из-за растущего налогового бремени: за последние три года сборы увеличились в три раза – со 150 тысяч рублей в год до 450 тысяч. Кроме того, средняя стоимость фрахта (35-40 рублей) практически не перекрывает себестоимость грузоперевозок, которая составляет сегодня в среднем 35 рублей.
Протестующие рассчитывают обратить на себя и общественное внимание, так как в результате забастовки могут начаться перебои с доставкой товаров в магазины. И они уже начались. Так, компания Bosch направила письмо дилерам и торговым сетям о том, что в связи с забастовкой «возникли сложности с исполнением контрактных сроков доставки заказов Bosch».
Также сообщения о перебоях с поставками товаров приходят из Красноярского края. Местный дальнобойщик Евгений Панков рассказывает, что им предлагают заоблачные цены за доставку яиц в Красноярск накануне Пасхи, но перевозчики отказываются. По сообщению руководителя компании «Автосоюз» Оксаны Просяных, в регионе уже ощущаются проблемы с перевозкой круп. В Алтае и Северо-Кавказском федеральном округе возник дефицит транспорта.
Однако эксперты говорят, что в результате забастовки недостаток товара на полках вряд ли превысит 10%. Отреагируют преимущественно мелкие торговые точки, так как сетевые ретейлеры уже наладили «дружбу» с системой «Платон», говорит аналитик компании «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. Наиболее уязвимыми эксперт считает Алтайский край, Сибирь и некоторые регионы ЦФО. Дефицит может образоваться и на отдельные группы товаров, таких как яйцо – накануне Пасхи цены на него могут подняться еще выше, чем обычно.
Высокая активность дагестанских дальнобойщиков может привести к проблемам с подвозом овощной продукции из теплых регионов в крупные города, говорит директор Центра агропродовольственной политики Академии народного хозяйства и госслужбы Наталья Шагайда. Она отметила, что проблемы начнутся и у самих производителей овощей и фруктов.
Между тем в Объединении перевозчиков России говорят о том, что диспетчерские службы активно ищут новых перевозчиков. Это говорит о реальной нехватке автомашин. Кроме того, в Забайкалье и Дагестане уже наблюдается дефицит продуктов, в основном молочных. Могут пострадать от нехватки продуктов и северные регионы. Председатель мурманского отделения ОПР Мария Пазухина поясняет, что в «группе риска» находятся как раз те регионы, которые не производят в силу климатических причин такие продукты, как молоко и мясо, и поэтому не покрывают спрос своих потребителей.
Правда, далеко не все регионы испытают серьезные последствия от забастовки дальнобойщиков. Как пояснили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), большинство членов Ассоциации пользуются собственным транспортом или автомобилями крупных транспортных компаний. Они исправно перевозят грузы в соответствии с договорами. Однако в АКОРТ не исключили случаев несоблюдения условий поставок.
Тем временем дальнобойщики не собираются прекращать забастовку, которую определили как бессрочную. Конфликт между перевозчиками и властью обостряется. Так, в ОПР сообщили, что активиста протеста в Дагестане Рустама Малламагомедова после пресс-конференции в Москве два человека с удостоверениями полиции затащили в машину без номеров и увезли в неизвестном направлении. Спустя несколько часов он был отпущен без предъявления обвинения.