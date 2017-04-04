«Газпром» предложил властям повысить тариф на газ для населения
Государственная компания «Газпром» выступила с инициативой установить на внутрироссийском рынке единые тарифы на «голубое топливо» для всех потребителей, то есть и для юридических лиц и для населения
Государственная компания «Газпром» выступила с инициативой установить на внутрироссийском рынке единые тарифы на «голубое топливо» для всех потребителей, то есть и для юридических лиц и для населения. Соответствующее предложение газовая монополия направила в Министерство энергетики.
В письме на имя замминистра энергетики Кирилла Молодцова говорится об изменении экономических условий для «Газпрома» с целью повышения ее доходов. Одна из предлагаемых мер – это выравнивание тарифов на газ между регионами, а также для юридических и физических лиц, сообщает «Московский комсомолец».
Сейчас тарифы на газ для предприятий выше, чем для граждан. Однако ранее цены для предприятий были заморожены тогда, как для населения тарифы корректируются с учетом инфляции.
Если правительство поддержит инициативу «Газпрома», то газ для частных лиц подорожает. Одновременно с этим монополия предлагает ввести адресную помощь малоимущим, чтобы «минимизировать негативные последствия» от повышения тарифов.
В правительстве пока инициативу «Газпрома» по выравниванию тарифов для предприятий и граждан не прокомментировали.
Отметим, что в федеральном бюджете на 2017 год предусмотрено повышение тарифов на газ на 3,9%. В 2018 году рост составит 3,4%, а в 2019-м - на 3,1%.