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04 апреля 15:27

«Газпром» предложил властям повысить тариф на газ для населения

Государственная компания «Газпром» выступила с инициативой установить на внутрироссийском рынке единые тарифы на «голубое топливо» для всех потребителей, то есть и для юридических лиц и для населения

Государственная компания «Газпром» выступила с инициативой установить на внутрироссийском рынке единые тарифы на «голубое топливо» для всех потребителей, то есть и для юридических лиц и для населения. Соответствующее предложение газовая монополия направила в Министерство энергетики.

В письме на имя замминистра энергетики Кирилла Молодцова говорится об изменении экономических условий для «Газпрома» с целью повышения ее доходов. Одна из предлагаемых мер – это выравнивание тарифов на газ между регионами, а также для юридических и физических лиц, сообщает «Московский комсомолец».

Сейчас тарифы на газ для предприятий выше, чем для граждан. Однако ранее цены для предприятий были заморожены тогда, как для населения тарифы корректируются с учетом инфляции.

Если правительство поддержит инициативу «Газпрома», то газ для частных лиц подорожает. Одновременно с этим монополия предлагает ввести адресную помощь малоимущим, чтобы «минимизировать негативные последствия» от повышения тарифов.

В правительстве пока инициативу «Газпрома» по выравниванию тарифов для предприятий и граждан не прокомментировали.

Отметим, что в федеральном бюджете на 2017 год предусмотрено повышение тарифов на газ на 3,9%. В 2018 году рост составит 3,4%, а в 2019-м - на 3,1%.

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