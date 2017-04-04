Будет вам еда, но не знаем когда
Программа введения продовольственных карточек малоимущим пробуксовывает
Вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил на прошлой неделе, что в бюджете страны нет денег, чтобы начать запланированную на 2017 год программу продовольственной помощи малообеспеченным гражданам. Речь идет о введении специальных карт, по которым малоимущие могли бы покупать дешевле отечественные товары. В то же время вице-премьер уточнил, что федеральная власть не против, если «отдельные регионы, муниципалитеты будут это потихоньку делать».
Идея продовольственной помощи населению с одновременной поддержкой отечественного производителя высказывалась еще с несколько лет назал. Так, в сентябре 2015 года ее озвучивал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Программа предполагала выдачу банковских карт, на которые будут начисляться баллы, эквивалентные 1,4 тысяче рублей. Информагентства поясняли, что по картам будут доступны только отечественные товары: хлеб и макароны, крупы, картофель и овощи, фрукты и сухофрукты, рыба, яйца, растительное масло, мясные и молочные продукты, сахар, соль и питьевая вода. В списке также семена, саженцы и сельхозкорма.
Чтобы получить продовольственную карточку, семья должна быть не просто малоимущей, а соответствовать определенным требованиям. Например, ее тяжелое финансовое положение должно быть связано с обстоятельствами непреодолимой силы, а не просто нежеланием членов семьи найти работу.
Несколько лет федеральные чиновники искали источники финансирования программы, но найти не смогли. Еще в ноябре 2016 года она оценивалась в 40 млрд. рублей, и тогда министр сельского хозяйства Александр Ткачев говорил: «Как побогаче будем – сделаем».
В феврале 2017-го глава департамента Минсельхоза Владимир Волик озвучил уже другой объем финансовых вложений в программу – свыше 100 млрд. ежегодно.
Федеральные власти не могли определиться и со сроками введения программы. Минпромторг называл 2017 год. Однако сегодня глава ведомства Денис Мантуров уточняет, что это требует пересмотра бюджета, поэтому по самым оптимистичным прогнозам программа может заработать не раньше 2018 года.
В то же время Мантуров уверяет, что каждый вложенный бюджетный рубль будет давать экономике страны дополнительный рубль прироста. В этом сомневаются эксперты. По данным Росстата, оборот розничной торговли в стране в 2016 году составил 28,1 трлн. рублей. Гендиректор компании «Мани Фанни» Александр Шустов считает, что выделение даже 100 млрд. не окажет стимулирующего воздействия на столь крупный рынок.
К тому же неясно, насколько программа может действительно помочь малоимущим. По данным того же Росстата, сегодня за чертой бедности находится более 20 млн. россиян. Выделение им 100-миллиардной помощи означает, что каждый из них получит в месяц по 400-500 рублей. Это одно посещение магазина и покупка самого необходимого, замечает Шустов. Правда, как уже говорилось, не все малоимущие могут рассчитывать на участие в программе.
Заявление Аркадия Дворковича о том, что денег в бюджете на программу нет и ее могут реализовать регионы и даже муниципалитеты, говорит о том, что власти нашли «крайнего», который будет отвечать за помощь малоимущим. Однако если федеральный центр не в состоянии потянуть это финансовое бремя, то о регионах говорить нечего. Это могут себе позволить только регионы-доноры, и то в очень ограниченном объеме, говорит директор Института актуальной экономики Никита Исаев.
Следовательно, перенос обязательств из Центра в субъекты – это не что иное, как временный отказ от программы. Александр Шустов обращает внимание на то, что регионам предлагается оказывать продовольственную поддержку в добровольном порядке, по мере возможностей. Но таких возможностей у большинства субъектов как раз и нет.
Даже если местные власти и решатся внедрить программу продовольственной помощи своим гражданам, делать они это будут очень осторожно и в разное время. Аналитик компании «Солид Менеджмент» Сергей Звенигородский поясняет, что каждый претендент на получение помощи будет рассматриваться в индивидуальном порядке и очень внимательно – потому что денег на обеспечение всем малоимущим все равно не хватит.