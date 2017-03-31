«Кинокомпания «Росавтодор» представляет…
59 миллионов рублей на пиар вместо лишних пары километров дороги к заброшенному селу, коррупционные скандалы, прямое неисполнение требований правительства и визитеры из СК и ФСБ и т.д. и т.п. О каких успехах «дорожников» пойдет речь в новом дорожном сериале?
Кино о дорогах, которых нет
Новость уже не сегодняшнего дня. Федеральное дорожное агентство закажет киношникам документальный сериал о российских дорогах. Цена вопроса на предстоящем тендере среди кинокомпаний – 59 миллионов рублей.
Правда, многосерийный документальный фильм выйдет под общим названием «Деятельность Росавтодора в 2017 году», в котором населению будет поведано о новых дорожных объектах в стране, в том числе, о дорогах к объектам Чемпионата мира по футболу 2018 года. Что ж, расходы на пропаганду прописаны в бюджетах большинства государственных компаний. Снимают о себе кино и МВД, и ФСБ, и спасатели, и даже Федеральная почтовая связь… Престиж родных заведений поднимают.
Вот решился на подобный проект и «Росавтодор» - тем более, смотря правде в глаза, для госкомпаний одного из самых стратегических видов деятельности с многомиллиардными бюджетами, 59 миллионов – это даже как-то подозрительно мало. По сути, это средняя стоимость километра однополосной дороги в России.
Может, просто «дорожники» не насобирали больше материалов о своей деятельности? К примеру, в анонсе к будущему фильму речь идет исключительно о заслугах в перспективе, а вот о делах дней и лет минувших, а так же о сегодняшнем фактическом состоянии российских дорог – ни слова.
Возможно, менеджеры высшего «дорожного» звена просто ничего не знают о нецелевом использовании бюджетных средств, о состоянии дорог в регионах, а порой и их полном отсутствии, ничего не слышали о коррупционных скандалах с последующими визитами представителей СК и ФСБ? Что ж, в таком случае немного поможем начинающим продюсерам и подскажем им несколько сюжетов (рассказать обо всех и жизни не хватит) из реальной жизни – вдруг у них возникнет желание сделать свой документальный сериал документальным не по значению, а по сути. В ином случае в скором времени на «широкие экраны» страны выйдет банальное гламурное «фэнтези» - красивая сказка о том, чего нет… Попробуем поговорить о том некрасивом, что есть…
Подсказка № 1: Счетная палата нам не указ?
Еще в 2015-м коллегия Счетной палаты под руководством Татьяны Голиковой по итогам проверки использования средств федерального бюджета, выделенных на строительство и реконструкцию, содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог федерального значения выявила прямое неисполнение Росавтодором требований правительства.
С 2014 года расходы федерального бюджета на ремонт и содержание автодорог федерального значения формируются на основании нормативов финансовых затрат, установленных постановлением правительства РФ. Несмотря на это, как отметил в своем докладе директор департамента СП, отвечающего за дорожное хозяйство и транспорт, Олег Чернявский, Росавтодором при доведении в 2014–2015 годах лимитов бюджетных обязательств по расходам на ремонт и содержание автомобильных дорог ФКУ «Кавказ» и ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» нормативы не применялись.
В результате лимиты бюджетных обязательств по расходам на содержание автомобильных дорог, доведенные ФКУ «Кавказ», в 2014 году превышали нормативы на 129 миллионов рублей, а в текущем году — уже на 446 миллионов рублей. Вместе с тем в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» сложилась обратная ситуация. Лимиты бюджетных обязательств по расходам были ниже нормативов в 2014 году на 402 миллиона рублей, а в 2015 году — на 422 миллиона рублей.
Проверка СП выявила и ряд иных недостатков и нарушений. При оценке системы планирования и распределения бюджетных ассигнований на строительство и реконструкцию автомобильных дорог было установлено значительное количество изменений, вносимых в течение года в утвержденные лимиты бюджетных обязательств и соответственно в госконтракты.
В случаях перераспределения (увеличения) Росавтодором лимитов бюджетных обязательств по заключенным госконтрактам ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» оплачивались работы, выполненные в текущем году, ранее установленного срока. Дополнительные соглашения о снижении стоимости государственных контрактов не заключались.
При этом начальная (максимальная) цена контракта определялась исходя из стоимости конкретного объема работ, подлежащих выполнению в каждом году в период действия контракта, с применением индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал будущих периодов. Таким образом, стоимость работ, выполненных в 2011–2014 годах по 10 государственным контрактам ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», расчетно могла быть снижена на 755 миллионов рублей.
Кроме этого, у ревизоров возникли вопросы и к транспортно-эксплуатационному состоянию дорог. На 1 января нынешнего года в Дальневосточном федеральном округе соответствовали требованиям только 24,4% автомобильных дорог, в Сибирском — 55,4 %, в Центральном — 61,8 %. Наихудший показатель в Северо-Кавказском округе — 23,4 %, наилучший в Северо-Западном округе — 74,7%.
По итогам проверки Счетная палата оставила за собой право обратиться с информационным письмом в прокуратуру, на что в пресс-службе «Росавтодора» спокойно и буднично ответили: «Это их право». Типа, жалуйтесь на здоровье. Откуда такое спокойствие? Послушаем Вице-председателя «Движения автомобилистов России» Леонида Ольшанского, считающего, что любое строительство дорог является крайне прибыльным делом и никакие эксперты до конца не смогут проверить качество работы: «Можно сказать, что слоев асфальта четыре, а их будет три или два. Можно сказать, что ямы ремонтировали пять раз за год, а на самом деле всего лишь дважды. Дорога дает большие возможности для манипуляций. На дорогах воровали, воруют и будут воровать».
Словно вторит ему председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, отмечающий, что в федеральном агентстве Росавтодор система общественного контроля развивается гораздо медленнее, чем в госкомпании «Автодор»: «В госкомпании мы начинаем контролировать поручения президента с момента тендера, тогда как в Федеральном агентстве сидят спокойненько и ничего не хотят менять. Кроме того, если в госкомпании всегда готовы к любому обсуждению мер по пресечению возможных коррупционных схем, то в федеральном Росавтодоре обсуждать ничего не хотят, считая себя выше всяких обсуждений, поэтому у них и происходит больше нарушений. По объему коррупции в сфере строительства дорог сейчас говорить сложно, но безусловно отрасль очень лакомая для мошенников, распильщиков и имеет даже свои бизнес-направления».
Подсказка № 2: асфальт в одну воронку дважды не падает?
У кого из нас с уст хотя бы раз не слетал наивный вопрос: зачем каждый год бестолково латать одни и те же дыры и почему нельзя сделать дорожный ремонт раз и навсегда?
Ответ на этот вопрос знает глава Росавтодора Роман Старовойт: «В России приходится часто ремонтировать дороги из-за слишком большой интенсивности движения. Если интенсивность трассы порой может достигать до 200 тысяч машин в сутки и на ней ежегодно не перекладывать верхний слой покрытия, то дорога просто развалится под колесами автомобилей».
Теперь посмотрим следующие цифры: с 317 автомобилями на тысячу человек Россия находится в конце пятой десятки самых автомобильных стран мира, уступая Швеции (522), Германии (534), Австрии (561), и уж тем более США (809).
То есть, интенсивность движения на их дорогах в среднем в два раза насыщенней нашей. А видел ли кто-то, кто бывал в этих и других цивилизованных странах, кто просто висел в инете и на форумах, кто смотрел какие-то специализированные передачи – чтобы какой-нибудь немецкий или американский автобан год из года «штопали» в одних и тех же местах? Наврядли.
Вот и главный редактор интернет-журнала Supercar.ru, радиоведущий Никита Небылицкий с недоверием отнесся к версии о том, что постоянный ремонт дорог происходит из-за сильной нагрузки: «Я думаю, что в стране на протяжении последних ста лет нет внятной политики развития автомобильных дорог. Дороги перегружены из-за того, что вместо того, чтобы строить три дороги в одном направлении, строят одну, и вся толпа начинает ехать по ней».
Что же до «Росавтодора», то массовые поверхностные ремонты дорог – это банальное создание видимости работы, под видом которой бюджетные деньги «шинкуются» между своими, а оставшихся как раз и хватает на то, чтобы по-быстрому засыпать горячим асфальтом наполненные водой выбоины, заравнять, сфотографировать и отослать куда надо отчеты. Все – деньги «освоили», ждем следующих. , ,
Подсказка № 3: нам любые дороги дороги
Даже в регионах, далеких от Москвы. Если уж под носом Кремля воруют – там, в провинции, кажется, вообще все сойдет с рук. Иногда и не сходит. Иногда прокуратура, вдруг выходя из «зимней» спячки, даже спасает народные деньги от расхищалова.
В свое время крупная афера была пресечена в Краснодарском крае, когда выяснилось, что высокопоставленный чиновник Росавтодора помог своему родственнику выиграть тендер в 1,5 миллиарда рублей на реконструкцию трассы М-29 «Кавказ». При этом другие участники конкурса, который проводило ФГУ «Управление федеральных автомобильных дорог по Краснодарскому краю» (УПРДОР «Кубань»), предлагали более выгодные условия контракта. Конкурс выиграла строительная компания ООО «Дорога», учредителем которой на тот момент являлся Вилорик Борисов, отец заместителя директора ДСД «Центр» (структурного подразделения «Росавтодора») Алексея Борисова, также в состав учредителей входили Елена Борисова (жена все того же Алексея Борисова) и другие родственники чиновника. Однако Федеральная антимонопольная служба России при взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края отменила результаты конкурса, и победителем была признана другая организация, предложившая более низкую цену и лучшие условия выполнения контракта.
Что интересно, Алексей Борисов ранее фигурировал и в другом скандале с конкурсами на строительство автомобильных дорог, проводимыми ФГУ ДСД «Центр», когда победителями конкурсов на общую сумму 17,5 миллиардов рублей были признаны ООО «Дорога» и другие структуры, аффилированные с чиновником. То бишь, дорожка была проторена – да в этот раз что-то пошло не так… Не удалось освоить…
Хотя глава федерального агентства по дорожному строительству Анатолий Чабунин, защищая своих подчиненных, говаривал, что в его ведомстве «воруют не больше, чем везде». Прикольно, когда в воровстве, не большем, чем у других, открыто признает немаленький государственный чиновник – не правда ли? Настолько никто уже никого не боится?
Хотя эксперты утверждают, что хищения в дорожной сфере – в явных лидерах среди других отраслей, как минимум, твердо входят в первую тройку. А председатель Общественной комиссии по борьбе с коррупцией генерал-полковник Владимир Мамаев считает, что «стоимость работ по строительству дорог в России завышается во много раз по сравнению с мировыми стандартами». И это при том, что многие якобы выстроенные дороги, фигурирующие в отчетах, на самом деле откровенная «липа» - в лучшем случае близки к завершению, в худшем – едва начались.
По мнению эксперта Центра политической конъюнктуры Дмитрия Абзалова Росавтодор «прочно врос в региональные элиты, которые требуют мзду за выполнение работ». То есть, без санкции местных чиновников заключение скандальной сделки едва ли стало возможно – а коррумпированность чиновников на местах позволяет чиновникам из Росавтодора оговаривать и свой интерес в том или ином проекте, а время от времени выявляемые правоохранителями случаи хищений - это лишь «слабая тень» злоупотреблений, которые совершаются в ведомстве.
«Основные хищения производятся даже не столько на стадии заключения контракта, сколько в процессе выполнения работ», – утверждает Дмитрий Абзалов, - «Экономия идет на всем – от материалов до заработной платы, когда на работу нанимаются гастарбайтеры вместо рабочих, официально получающих зарплату». В итоге при растущих бюджетных вливаниях «качество и протяженность российских дорог увеличивается далеко не столь стремительно, как сообщают чиновники». И увеличивается ли вообще?
Но, по утверждениям специалистов, топ-менеджеры и менеджеры рангом пониже в «Росавтодоре», даже несмотря на «осечки» некоторых коллег, все равно действуют относительно безбоязненно – поскольку механизм контроля за расходованием «Росавтодором» бюджетных денег напрочь отсутствует. И это ведь тоже кому-то надо?
Подсказка № 4: наглость, доводящая до… уголовного дела
Летом прошлого года на отделения «Росавтодора» обрушились с обысками практически все силовые структуры, включая грозных чекистов, которые подозревали, что местные дорожные чиновники выкупали участки накануне строительства, договаривались об их высокой оценке с оценочными компаниями, и затем Росавтодор покупал эти земли под строительство дороги. Кроме того, речь шла и о взятках со стороны бизнесменов, которые устанавливали заправки и магазины вдоль трассы.
Кольцо подозрений сильнее всего сжималось вокруг Тимофея Мещерякова, долгое время работавшего в "Севзапуправтодоре", северо-западном управлении «Росавтодора», против которого было возбуждено уголовное дело и его даже задерживали.
Одни эксперты говорили, что преследование Мещерякова и его сообщников началось из-за завуалированной взятки в 730 тысяч рублей, другие предполагали, что следователям важней были подозрительные сделки с земельными участками, где фигурировали огромные суммы, третьи считали, что начало интереса правоохранителей идет от питерского «решальщика» Григория Баевского, который еще в 2013-2014 годах, будучи владельцем компании «Зеленый город», не только сам получал лакомые федеральные заказы от «Росавтодора» (к примеру, строительство КАД на 2,7 миллиарда рублей и обслуживание этой трассы на 1 миллиард рублей но, как предполагалось, еще и выступал этаким посредником в «частных» переговорах между чиновниками «Росавтодора» и бизнесменами, интересующимися «как попасть в дорожный бизнес».
Но почему так объемно и жестко питерский «Росавтодор» взяли в клещи летом 2016-го и не трогали раньше, если разговоры о коррумпированности в его рядах, в том числе и северо-западных, идут не первый год?
Ответ дает Святослав Данилов, руководитель ассоциации "СПБ.Авто": «Видимо, кто-то в Росавтодоре совсем обнаглел, раз там начались такие масштабные обыски». Еще господина Данилова удивляет, что по стране так мало уголовных дел, связанных со строительством дорог: «В этой отрасли распределяются миллиарды, и соблазн, чтобы часть денег "прилипла" к рукам, для чиновников очень велик. В дорожной стройке первое воровство может происходить еще до того, как начались работы. Например, при проектировании в смете закладывают доставку гравия в Ленобласть из Вологды, а по факту возят его с соседнего карьера. Или, скажем, пробы асфальта: их можно взять там, где просит дружественная фирма, то есть именно на том участке, где все в порядке. То же и с инновационными технологиями, и с имущественными вопросами. В итоге воровство здесь всегда скрыто под слоем асфальта, поэтому такие дела очень сложно расследовать. Думаю, обнаружили какую-то деталь и распутали историю, как клубок". Но, похоже, мало кому эти клубки интересны… В таких клубках обычно всем «сестрам» достается по «серьгам» - и ворам и контролерам кураторам и… даже киношникам. Но тем чуть-чуть – «всего-то» 59 «лямов». Хотя для простого рекламного ролика, пусть и многосерийного, вполне достаточно.
Эпилог в виде вопроса к заказчикам «кина» из «Росавтодора» - неужели наши сегодняшние подсказки не помогут разбавить ваш скучный сюжет с «достижениями и успехами» реальными событиями? Так мы еще подскажем – причем, совершенно бесплатно, без претензий на соавторство киносценария. Тем более, любой россиянин (автомобилист ли, пешеход ли, мама ли с детской коляской, врачи ли, не попавшие по бездорожью к больному…) и сам таких сюжетов вам в легкую по десятку на день накидает. Но вы ж не возьмете в соавторы все население России?
Почему же тогда все население гробит на ВАШИХ дорогах свои автомобили и ломает себе ноги? Или вы, господа «росавтодоровцы», на самом деле решили, что своей «киносказкой» вы кого-то введете в заблуждение? Давайте посмотрим правде в глаза и сообща снимем… хороший настоящий фильм ужасов «основанный на реальных событиях». Поверьте, при помощи мобильных репортеров, которым может заделаться любой гражданин своей страны, сложенные в единый фильм кадры обойдутся госбюджету намного дешевле, чем кино от «Росавтодора». Примерно на… 59 миллионов. А на них – однополоску от какого-нибудь оторванного от мира села к трассе, до которой сейчас сельчанам разве что на тракторе… которого тоже нет.