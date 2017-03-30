Планы властей по введению курортного сбора провалились. Регионы отказываются от налога
Планы российских властей по введению так называемого курортного сбора в ряде регионов страны могут провалиться. Соответствующая законодательная база до сих пор не готова, а некоторые регионы-участники эксперимента заявили об отказе вводить «налог на туриста»
Планы российских властей по введению так называемого курортного сбора в ряде регионов страны могут провалиться. Соответствующая законодательная база до сих пор не готова, а некоторые регионы-участники эксперимента заявили об отказе вводить «налог на туриста».
Напомним, что президент Владимир Путин поручил правительству внести поправки в действующее законодательство о введении курортного сбора до 1 марта текущего года. Планировалось, что сбор в текущем летнем сезоне будет введен в Крыму, Ставропольском, Краснодарском и Алтайском краях. Однако пока соответствующие изменения в законодательство власти не внесли.
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский выразил сомнения в том, что курортный сбор вообще будет введен до начала предстоящего летнего сезона.
Кроме того, от участия в эксперименте стали отказываться и сами курортные регионы. Например, о нежелании вводить сейчас туристический сбор заявили власти Севастополь.
Министерство курортов и туризма Крыма в конце марта объявило о том, что не будет вводить курортный сбор для туристов в этом году. В ведомстве подчеркнули, что боятся не самого налога, а вызванного им роста цен.
«У меня есть сомнения, что он будет введен в силу того, что распадается кампания регионов, которые попадали в эксперимент, в пилотный проект. От пилотного проекта отказался Севастополь, изменил свои подходы Крым, с точки зрения влияния на эти процессы», - заявил Рязанский, слова которого приводит МИА «Россия сегодня».
Против «налога на туристов» ранее высказались отельеры Ставропольского края, которые считают, что дополнительный сбор отпугнет туристов, и они выберут для отдыха другое место.