Меню
Экономика
Конопля в законе. Как легально заработать на запретном растении
Экономика
30 марта 12:34

Внутрироссийский роуминг отменят летом текущего года

На сегодняшнем заседании сотовые операторы должны доложить ФАС о своей готовности к отмене роуминга. Планируется, что национальный роуминг должен прекратить действовать в июле текущего года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) анонсировала отмену внутрироссийского роуминга. Такое решение может быть принято уже сегодня, 30 марта.

На заседании сотовые операторы должны доложить ФАС о своей готовности к отмене роуминга. Планируется, что национальный роуминг должен прекратить действовать в июле текущего года.

Эксперты отмечают, что главная трудность в полной отмене внутрироссийского роуминга – это Крым, где стоимость мобильной связи выше средней по России.

Сейчас на полуострове работает один частный оператор сотовой связи «К-Телеком», у которого есть собственный бренд мобильной связи Win mobile. Компания заключила контракт с МТС об оказании услуг технического роуминга. По этому контракту жители полуострова пользуются мобильной связью по ценам, действующим в Краснодарском крае.

«Все остальные операторы не зашли на Крымский полуостров, и для них роуминг действительно крайне дорогой», - сообщил BFM.ru главный редактор «Крыминформ» Максим Николаенко.

Чиновники говорят, что главная причина дорогой мобильной связи в Крыму – это нежелание остальных сотовых операторов полноценно работать на полуострове.

Читайте также
Россиянам придется платить налог со своих долгов перед сотовыми операторами
Сотовая связь для московских абонентов подорожала в среднем на 22%
Чем грозит отмена роуминга в ЕС российским абонентам
Сейчас на главной
Горячие новости
Как наказать коммунальщиков за ямы на дорогах
С наступлением весны, когда асфальт на российских дорогах начинает сходить вместе со снегом, водители все чаще попадают в ДТП из-за ям на проезжей части. Причем виновниками такого рода аварий в большинстве случаев назначают самих водителей
Сбербанк
Ненадежно как в банке
Позволить своим сотрудникам красть миллионы и отказать клиентке в возврате 15 тысяч, «застрявших» в банкомате – где та хваленая репутация Сбербанка, как самого «надежного и успешного»?
Авторская колонка
Cкажу совершенно определенно: мне не нравится то, что происходит
Федеральные каналы полностью проигнорировали эти протесты. Если не пользоваться интернетом, если ограничить свой источник информации федеральными телеканалами, то никаких протестов не было ...
Познер Владимир
флешмоб
Хэштэг в помощь
Неделю назад в Facebook стали появляться и быстро набрали популярность записи под хештегом #меняневзяли. Пользователи сети рассказывали свои истории о том, как им отказали в приеме на работу. Однако рассказчики вряд ли задумывались, как интернетовский междусобойчик может повлиять на их реальную жизнь.
Горячие новости
Сенаторы предложили вернуть в российские школы трудовое воспитание
На рассмотрение Госдумы поступил законопроект, который вводит в российскую образовательную систему понятие «трудовое воспитание». Соответствующие поправки предлагается внести в федеральный закон «Об образовании»
Горячие новости
Брат ты мне или не брат
Следственный комитет предъявил новое обвинение мэру Владивостока Игорю Пушкареву, который был временно отстранен от занимаемой должности. Пушкарева обвинили в получении взятки в крупном размере от своего брата-бизнесмена
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
Патриотическое воспитание по-кремлевски
В социальных сетях разгорается скандал вокруг видеозаписи с праздничного мероприятия в Севастополе по случаю третьей годовщины присоединения Крыма к России. На видео маленькие дети в одинаковой одежде исполняют танец с элементами поклонения
Авторская колонка
Привкус фарса
На акции народного протеста по поводу «Димона-Недимона» смотрю, признаться, со смешанным чувством. С одной стороны, все это хорошо и замечательно: реальный протест, движуха, очень отрадно, что в кои-то веки широко задействованы регионы ...
Рощин Алексей
Горячие новости
Смертельное природопользование
Погибшая ранее занимала должность начальника отдела Государственного комитета по природопользованию и охране окружающей среды администрации Псковской области. Женщина уволилась в январе текущего года
Горячие новости
Президент отправил в отставку главу Госавтоинспекции Виктора Нилова
Глава государства в среду, 29 марта, подписал указ об освобождении от занимаемой должности руководителя ГИБДД России генерал-лейтенанта Виктора Нилова. О новом месте работы Нилова не сообщается
конфликты
«Вам всем труба!»
Повестки в суд от компаний «Транснефть» и «Лукойл» владельцам ряда домов начали приходить еще три года назад. Истцы требовали от собственников жилья снести за свой счет все постройки поскольку те находятся в охранной зоне трубопроводов, а суды раз за разом вынесли решения в пользу истцов
Горячие новости
Борьба с оппозицией важнее
Министерство внутренних дел России отказалось проводить проверку в отношении ряда банков Великобритании, которые могли быть вовлечены в схему по отмыванию крупных сумм из России. Речь идет об отмывании 740 миллионов рублей
Горячие новости
Тайная «благотворительность» Медведева
Благотворительные фонды, которые борцы с коррупцией связывают с премьер-министром Дмитрием Медведевым, ведут закрытый образ жизни, что довольно странно для такого рода организаций. «Фонды Медведева» даже не предоставляют отчеты, как положено законом
Горячие новости
А то мошенников много развелось
В письме на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина и главы Совета Федерации Валентины Матвиенко содержится предложение публиковать полные списки помощников депутатов и сенаторов на официальных сайтах обеих палат Федерального Собрания
дальнобойщики
«Платон» доехал до протеста
С 27 марта началась объявленная ранее акция протеста против системы «Платон». Фуры встали вдоль дорог Московской, Оренбургской, Амурской областей, Санкт-Петербурга, Татарстана, Приморья. Объединение перевозчиков России сообщает, что протестом охвачены практически все регионы страны, количество участников пока достигает 10 тысяч.
Горячие новости
«Единая Россия» и ее доноры
Борцы с коррупцией из организации «Трансперенси Интернешнл» обнародовали список спонсоров партии «Единая Россия» и рассказали, сколько эти компании зарабатывают на государственных контрактах
Горячие новости
Застроить все
Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 28 марта, подписал распоряжение о вступлении в силу Правил землепользования и застройки. По уже сложившейся в российской столице традиции мэру принять скандальный документ не помешали многочисленные протесты
Горячие новости
Нет долгов, нет проблем
Для сравнения в отчете за 2016 год сообщалось, что жители регионов Северного Кавказа формируют 80% от всех долгов за «голубое топливо» в стране. В начале 2016 года долг Соверного Кавказа составлял 48,6 млрд рублей