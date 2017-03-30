Внутрироссийский роуминг отменят летом текущего года
На сегодняшнем заседании сотовые операторы должны доложить ФАС о своей готовности к отмене роуминга. Планируется, что национальный роуминг должен прекратить действовать в июле текущего года
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) анонсировала отмену внутрироссийского роуминга. Такое решение может быть принято уже сегодня, 30 марта.
На заседании сотовые операторы должны доложить ФАС о своей готовности к отмене роуминга. Планируется, что национальный роуминг должен прекратить действовать в июле текущего года.
Эксперты отмечают, что главная трудность в полной отмене внутрироссийского роуминга – это Крым, где стоимость мобильной связи выше средней по России.
Сейчас на полуострове работает один частный оператор сотовой связи «К-Телеком», у которого есть собственный бренд мобильной связи Win mobile. Компания заключила контракт с МТС об оказании услуг технического роуминга. По этому контракту жители полуострова пользуются мобильной связью по ценам, действующим в Краснодарском крае.
«Все остальные операторы не зашли на Крымский полуостров, и для них роуминг действительно крайне дорогой», - сообщил BFM.ru главный редактор «Крыминформ» Максим Николаенко.
Чиновники говорят, что главная причина дорогой мобильной связи в Крыму – это нежелание остальных сотовых операторов полноценно работать на полуострове.