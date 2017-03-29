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29 марта 12:57

Российские силовики отказались проверять сведения об отмывании денег через британские банки

Министерство внутренних дел России отказалось проводить проверку в отношении ряда банков Великобритании, которые могли быть вовлечены в схему по отмыванию крупных сумм из России. Речь идет об отмывании 740 миллионов рублей

Министерство внутренних дел России отказалось проводить проверку в отношении ряда банков Великобритании, которые могли быть вовлечены в схему по отмыванию крупных сумм из России. В пресс-службе ГУЭБиПК заявили, что у ведомства нет информации о причастности британских банков к отмыванию 740 млн рублей.

«Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России информацией о противоправной деятельности банков HSBC, Lloyds, Royal Bank of Scotland, Barclays и Coutts не располагает», - цитирует ТАСС официальное заявление управления по борьбе с коррупцией.

По данным издания The Guardian, британские банки HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts были вовлечены в незаконные схемы по отмыванию денег из России. Всего в преступной схеме участвовали 17 крупнейших британских кредитных организаций. Средства поступали из России и могли иметь преступное происхождение, отмечают британские журналисты.

Для вывода средств из России использовалась финансовая система Молдавии. Как удалось выяснить молдавским спецслужбам, в «отмывочной схеме» участвовали, в том числе сотрудники ФСБ России.

Правоохранительные органы Великобритании пообещали проверить информацию об участии ведущих банков страны в отмывании денег из России. О результатах проверки пока информации нет.

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