Российские силовики отказались проверять сведения об отмывании денег через британские банки
Министерство внутренних дел России отказалось проводить проверку в отношении ряда банков Великобритании, которые могли быть вовлечены в схему по отмыванию крупных сумм из России. Речь идет об отмывании 740 миллионов рублей
Министерство внутренних дел России отказалось проводить проверку в отношении ряда банков Великобритании, которые могли быть вовлечены в схему по отмыванию крупных сумм из России. В пресс-службе ГУЭБиПК заявили, что у ведомства нет информации о причастности британских банков к отмыванию 740 млн рублей.
«Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России информацией о противоправной деятельности банков HSBC, Lloyds, Royal Bank of Scotland, Barclays и Coutts не располагает», - цитирует ТАСС официальное заявление управления по борьбе с коррупцией.
По данным издания The Guardian, британские банки HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts были вовлечены в незаконные схемы по отмыванию денег из России. Всего в преступной схеме участвовали 17 крупнейших британских кредитных организаций. Средства поступали из России и могли иметь преступное происхождение, отмечают британские журналисты.
Для вывода средств из России использовалась финансовая система Молдавии. Как удалось выяснить молдавским спецслужбам, в «отмывочной схеме» участвовали, в том числе сотрудники ФСБ России.
Правоохранительные органы Великобритании пообещали проверить информацию об участии ведущих банков страны в отмывании денег из России. О результатах проверки пока информации нет.