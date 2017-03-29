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Экономика
29 марта 00:12

«Газпром» после критики Кадырова убрал из отчета данные о долге Северного Кавказа

Для сравнения в отчете за 2016 год сообщалось, что жители регионов Северного Кавказа формируют 80% от всех долгов за «голубое топливо» в стране. В начале 2016 года долг Соверного Кавказа составлял 48,6 млрд рублей

Госкомпания «Газпром» опубликовала пресс-релиз о долгах российских граждан за газ. При этом в релизе нет данных по республикам Северного Кавказа.

При этом в отчете за 2016 год сообщалось, что жители регионов Северного Кавказа формируют 80% от всех долгов за «голубое топливо» в стране. В начале 2016 года долг Соверного Кавказа составлял 48,6 млрд рублей.

В свою очередь глава правительства Дмитрий Медведев в конце 2016 года сообщил, что регионы Северного Кавказа задолжали за газ около 70 млрд рублей с учетом предыдущих лет.

В отчете за 2017 год  сообщается лишь о том, что «более 83% задолженности сформировано теплоснабжающими организациями, населением и предприятиями электроэнергетики». Данные по объему долгов в конкретных регионах не приводятся.

Общий долг потребителей перед «Газпромом» составляет 161 млрд рублей, что на 6% больше, чем в прошлом году, сообщает «Интерфакс».

Примечательно, что месяцем ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров обрушился с критикой на газовую монополию. По мнению Кадырова, компания виновата в том, что республика сейчас живет «как в XIX веке». Аналогичные претензии были высказаны в адрес компании «Россети».

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