Место для парковки – за домом у бровки
«Парковочная революция», шумно провозглашенная столичными властями, постепенно превращается в парковочный беспредел и настоящий ад для автомобилистов
Была сказка – стала… пыль
Программа «Моя улица» — городской проект по модернизации улиц столицы, стартовавший в Москве весной 2015 года, рекламировалась широко и громко. В 2016 году в программу вошли 52 улицы, расположенных, что особенно подчеркивалось, в центре столицы. Еще в начале июля 2016 года мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что после окончания работ количество парковочных мест «практически не изменится», а размер парковочного пространства сократится максимум на 3-5%.
Но недолго музыка играла – и вот теперь заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявляет о том, что после реконструкции дорог в рамках программы «Моя улица» количество парковочных мест сократится на 7-9%.
И школьнику понятно, что зам ничуть не противоречит мэру и никакой спорной ситуации между чиновниками нет – просто обманув москвичей с 3-5 процентами, выдать публично другие цифры сам Собянин, видимо, постеснялся – вот и выставил в авангард зама.
Примерно тогда же, когда мэр столицы красиво привирал про 3-5%, из уст разных московских чиновников «пелось» о том, что до конца года планируется ввести в эксплуатацию 15 парковок в жилых домах на 5 639 машиномест, 12 парковок в социальной сфере на 3 803 машиноместа и 14 отдельно стоящих многоуровневых паркингов на 3 960 машиномест.
И вот новая информация на тему «модернизации» столичных улиц и дорог. Строительство 12 многоуровневых паркингов в Москве отменили. Паркинги планировали строить в Центральном, Северо-Восточном, Северо-Западном, Западном округах и в новой Москве, сообщается на сайте столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест). А «Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 9 февраля 2017 года легко и, надо полагать, единогласно поставила крест на этих проектах.
Как отметил председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев, часть из указанных участков будут выставлены на торги, а другую часть планируется озеленить и благоустроить. Другими словами, те участки, что купят, будут на свое усмотрение и по своим ценам предлагать в аренду уже частные структуры.
На этом столичное правительство попытается заработать 10,7 миллиардов рублей – причем, по сути, на пустом месте: пользуясь своим монопольным правом, перевело бесплатные стоянки в платные (за счет налогов с москвичей, т.е., за их же счет) и продало (порядка 14 тысяч парковочных мест), а дальше хоть трава не расти. А не востребованные участки просто засадят травой и кустарником и поставят по периметру скамейки. Тоже симпатично – однако проблема-то стояла совсем иная: помочь москвичам с парковкой своих авто.
И тем «чудесатей» выглядит похвальба московских властей в исполнении руководителя Департамента строительства Андрея Бочкарева: «Введено три отдельно стоящих многоуровневых паркинга на 790 транспортных средств и 11 парковок в жилых домах на 3 604 машиноместа». Три паркинга меньше чем на 800 мест на огромную Москву – чему тут хвалиться? Об этом надо молчать в тряпочку, чтобы никто, не дай бог, не узнал.
Тем более что и 11 уже введенных парковок во дворах жилых домов и 26 действующих парковок на столичных улицах – это ведь, по большей части, бывшие бесплатные стоянки, которые «осовременили» аппаратурой для слежения и взимания денег, и сделали платными.
А вот в Ашхабаде, столице республики, которую в числе других мы привыкли считать нищими придатками России, не стали голословить – сказали, сделаем 19 многоярусных автостоянок для 6 тысяч машин, и делают, в ус не дуя. А ведь по мегаполисности, загруженности дорог, числу транспорта и жителей, да и по бюджету Ашхабаду до Москвы как до той луны.
Приключения иностранцев в Москве
Чего не хватает Москве, чтобы воплотить великие парковочные замысли в реальность? Денег? Так их там столько, что бюджеты пары-тройки небольших стран горя бы не знали в течение года. Умения, технической подкованности? Так дайте клич русским умельцам – придумают, начертят, сделают.
Но нет, наши статусом не доросли – видимо, зарубежные партнеры надежней. Вот, к примеру, ООО «НАУ «Иновейшенс», мало кому известная «конторка» из… Эстонии, единолично разрабатывала для Московского паркинга софт, который мало кто не материл в силу его постоянных глюков. Тем не менее, эстонцы входят в Департамент транспорта столицы как к себе домой и продвигают свои проекты, которые мало что имеют общего с обещаниями московских властей.
Почему именно эстонцы? Да потому, что вышеупомянутый господин Ликсутов «родом» именно из эстонского бизнеса. В свое время он владел активами эстонской фирмы Transgroup Invest AS , с которой, уйдя в чиновники, официально расстался в пользу…Татьяны Ликустовой. Правда, доказывая, что как чиновник он не имеет бизнеса за рубежом, он пояснял, что расстался и с женой. Тоже официально.
Ход, проверенный временем – только вот редко найдешь богача, который при реальном разводе с супругой на радостях дарит ей все. Живи родная, процветай – и пусть тебя по-прежнему признают одной из самых богатых женщина Эстонии с состоянием за сотню миллионов долларов. Мы и на чиновничью зарплату проживем.
А ведь были еще транспортные компании «Трансмашхолдинг», «Трансгрупп АС», «Аэроэкспресс», «Городская транспортная система скоростного трамвая», «Московские монорельсовые дороги» и совместные компаний с РЖД — «Рейлтрансавто», Московско-Тверская пригородная пассажирская компания, Центральная пригородная пассажирская компания, в которых Ликсутов числился совладельцем. Похоже, и эти «заводы-пароходы» по-прежнему работают на семейный карман четы Ликсутовых, но под другими фамилиями и по другим схемам. Не зря же личное состояние самого Ликсутова еще несколько лет тому назад оценивалось в 650 миллионов долларов, а участки и дома в России, Италии и той же «родной» Эстонии измеряются в тысячах квадратных метров.
Так что, интерес эстонцев к московскому парковочному проекту или наоборот, московский интерес к эстонцам становится понятен. Мягко обозначим его так – у господина Ликсутова с давних времен остались хорошие коммерческие связи в маленькой соседской стране.
Поэтому с благословения Ликсутова, конечно же, получившего и свое высочайшее благословение, через ГУП Московский социальный регистр, который возглавил один из главных чиновников, мелькавших в парковочных скандалах, Даниил Титаренко деньжищи хлынули в «НАУ «Иновейшенс» настоящей лавиной.
В итоге в течение последних 5 лет в Москве, по сути, реализовывалась схема, которая позволила нескольким коммерческим структурам, зарегистрированным в РФ, Эстонии и других странах, получить государственное финансирование на разработку программного обеспечения Автоматизированной информационной системы "Единое Парковочное Пространство", права на которое по итогам разработки… не были переданы Москве. Общий объем потраченных денежных средств давно превысил 400 миллионов рублей!
Так что Москва получила работающую систему, развернутую на серверах, принадлежащих юридическим и физическим лицам, не только не связанным с Москвой договорными отношениями, но и вообще находящимся вне юрисдикции РФ, а обработка платежей за парковку через мобильное приложение Парковки Москвы для андроидов (и, наверняка, для остальных операционных систем тоже) осуществляется американской компанией, не имеющей какого-либо договора с Москвой.
Все это позволило ряду бывших высокопоставленных столичных чиновников нагреть руки на «стороне» - например, продать ровно ту же самую программу в Казахстан для организации платных парковок в Алма-Ате, а группе эстонских участников аферы помимо того удалось продать платформу французской группе Infra Park.
Скажем честно – пошли вы все…
Но то, что Титаренко подписывает договоры с фирмой, за которой тянется таинственный оффшорный след, и то, что вышеупомянутый Ликсутов протокольно, в обход закона по госзакупках, принимает решение – кто будет выполнять госзаказ, совсем не значит, что эти чиновники коррумпированы в одиночку и набивают свой карман единолично.
У всей этой «шайки-лейки» есть главарь – он не всегда выступает в авангарде того или иного направления деятельности, связанной с программой «Моя улица», но сам проект взял старт с его подачи – так что, ни Титаренко, ни Ликсутов, ни иные «соучастники» парковочного беспредельства не сделают и шага самостоятельно, предварительно не глянув в рот предводителю.
А тому все нипочем - человеку несведущему может показаться, что столичные чиновники просто не во всем справились со своей задачей, вчера говоря одно, а сегодня другое. Но оказывается, продвижение проекта по каршерингу стояло в планах на реализацию еще год назад – и главным в этом продвижении было планомерное, но жесткое и тотальное вытеснение автомобилистов из столичного центра. Как раз в то самое время, когда Собянин и К буквально исходили слюной, нахваливая «Мою улицу», которая сулит владельцам авто немыслимые блага и максимальные удобства. Но в узком кругу «заказчиков»-чиновников и исполнителей-эстонцев, которые уже на самом старте, не имея официально купленной лицензии, просто на «честном слове», получили проведенные через госконтору МСР более сотни «лямов» в рублях на доработку программной платформы для парковочного проекта, словно о своих обещаниях забыли. И это только начало, конца которого в мальтийских оффшорах никто никогда не найдет.
А ведь главное в этой парковочной на первый взгляд чехарде – это то, что для Собянина и К никаких «непоняток» нет. У них все по плану: сначала тайная, теперь откровенная деавтомобилизация пока только центра столицы, а постепенно и города в целом с нескрываемым уже ни от кого строго запретительным характером.
Платная парковка давно вылезла за пределы Садового и ТТК, захватывая улицы в спальных районах города порой в пятистах-семистах метрах от МКАД, где нет ни ТЦ, ни офисов, ни крупных «маркетов», ни рынков, которые сами по себе в столице уже практически стерты с лица земли мэрией. Как это было в районе м.Петровско-Разумовская, на Алтуфьевском шоссе, Енисейской улице, улице Красный Казанец и… плюс бесконечность.
Отказ от разработки и исполнения проектов по созданию перехватывающих парковок и многоуровневых паркингов в спальных районах, которые позволили бы цивилизованно разрешить вопрос с местами для машин, уже вынесен на суд «зрителя» с, понятное дело, массовым недовольством горожан – но это, похоже, мэра волнует мало. Если власти пошли в отказ открыто – значит, они запаслись поддержкой. Нет, не народа, поддержкой того, кого надо поддержкой.
По сути, мэрия не горит желанием строить не просто парковки, а объекты социального значения, коими парковки и являются. И уж тем более у столичных «чинуш» нет никакого желания заставлять застройщиков сдавать дома с подземными паркингами – застройщики, это живой «хлеб» для властей, причем, здесь и сейчас. Чтобы отхватить свой кусок земли под строительство, застройщики хитры и добиваются всеми правдами и неправдами реализации своих планов. Они не вчера родились и хорошо знают – кому занести и сколько.
Ну, а получив разрешение, лепят по старинке безликие высотки без подземных гаражей. Конечно, нормы есть – но они по большей части рекомендательные и на практике они не соблюдаются. Ну, а значит, как в ПДД – не запрещено, значит разрешено. То бишь, раз процесс создания стояночных мест строго не регламентируется, то какие подземные гаражи, если те же площади можно использовать под торговлю или аренду, что, естественно, намного выгоднее гаражной темы.
Да и сама по себе строительная тема, особенно под коммерческую застройку, лихо отбивает собой любые затраты, включая «частные» - поэтому очередь за разрешениями на те или иные куски земли никогда не кончается. И это несмотря на то, что мэрия в смысле выдачи разрешений трудится ну просто со стахановской скоростью. Наверное, из «благодарственных писем» (вернее, конвертов с благодарностями), сложи их вместе, легко можно было бы возвести отдельный многоэтажный дом. Оно и понятно – при себестоимости жилого «квадрата» 500-600 долларов пусть и не на самых «центровых» местах застройщик может позволить себе продавить свой интерес у чиновника при помощи даже значительных для себя «внестатейных» расходов.
Только по официальным данным в 2016 году комитет государственного строительного надзора г. Москвы (Мосгосстройнадзор) выдал разрешения на строительство 1 633 объектов площадью 13,49 млн кв. м. Это почти на 34% больше, чем в 2015 г., когда разрешений было выдано на 10,1 млн кв. м. Чаще всего в 2016 году инвесторы собирались строить жилье: на него приходится три четверти выданных разрешений – на 10,17 млн кв. м. Это почти вдвое больше, чем в 2015 году: тогда власти одобрили строительство 5,3 млн кв. м жилья.
Столичный «спрут» парковочного беспредела
Надо заметить, что собянинская эпидемия парковочных «огораживаний» уже вылезла за пределы столицы. В некоторых районах ситуация начинает напоминать если и не боевые действия, то реальную подготовку к ним. К примеру, подмосковный микрогород «Бутово-Парк АБ» с тридцатью тысячами населения полностью отдан на откуп застройщикам без всякого вмешательства в процесс местных властей, которые лишь разводят руками. Местные жители не просто готовят обращение к чиновникам – они даже предлагают те или иные варианты разрешения проблемы с парковками, но… как горох о стену. Стройки идут своим ходом, а парковки планируются и реализуются застройщиками по одним лишь им известным схемам, порой напоминающим фразу «разметим, где место останется». И так везде, всюду и повсеместно.
Вот и Новосибирск, мэрия которого планирует привлечь 700 миллионов рублей на организацию платного парковочного пространства, перенимает порочный опыт Москвы. И все бы ничего, если бы эти деньги потратили на строительство и организацию новых парковочных мест, а согласно проекту, собираются бесплатные карманы и зоны оборудовать необходимым оборудованием и просто стричь деньги. Захват общественной собственности в чистом виде!
А, к примеру, в Ростове, Казани, Нижнем Новгороде изначально, не обещая «райского наслаждения», власти для организации паркингов привлекают инвесторов, которые будут получать часть вырученных средств. Да, со временем частные структуры будут пожинать плоды своих вложений – но зато и местные бюджеты не будут выпотрошены под эти во многом еще «сырые» проекты. Тем более, в том же Нижнем власти с учетом частных вложений в парковки рассчитывают еще и получать немалые отчисления в бюджет – до 150 миллионов рублей в год. На пустом месте. И при хорошем руководителе этим деньгам с учетом множества проблем на местах применение точно найдется.
А в Туле власти вообще взяли да и прислушались к протестам общественности и по реализуемому сейчас в городе проекту платных парковок пошли людям навстречу, существенно снизив и цены за парковку и время их работы в платном режиме. И вдобавок приняли так и вовсе революционное решение, сделав работу всех без исключения парковок в выходные и праздники бесплатными. И это вовсе не жест доброй воли – это очень умное коммерческое решение: в такие дни в городе, особенно в центре, людей в разы больше: туристы, гости, сами горожане будут совершать покупки и, осматривать достопримечательности, не заботясь о парковке, делая прибыль местному бизнесу, которому, соответственно, будет чем платить налоги в казну.
Собянин и К не только делают свое «черное» дело в столице, но своим беспределом и безнаказанностью массово порождают последователей, уже охвативших «частым гребешком» ближайшее Подмосковье, пробующих силы в регионах. Лиха ли беда начало?
И кому из крепко сидящих в своих кожаных креслах интересно, что уже не первый год в воздухе висит никому, похоже, не нужный расчет наших отечественных ученых из СФУ, по мнению которых автоматизированные паркинги, шириной буквально в одну машину, возведённые возле офисных центров и жилых домов, могли бы существенно облегчить жизнь горожанам?
Разве это не решение проблемы в ситуации, когда строительство и обслуживание квадратного метра парковочного места в подземном паркинге обходится дороже квадратного метра жилья?
Нет, для господина Собянина и его «свиты» - это не решение проблемы. Если работать с госзаказом дешево, прозрачно и честно, каким тогда, скажите, образом можно заполнить представительским классом собственный гараж на восемь машино-мест на территории личного особняка, сделать надстройку поверх четвертого этажа на загородной «даче», ну, или хотя бы… купить остров в океане? Не на зарплату же государственного чиновника?
Москва для москвичей или Москва без москвичей?
То, что москвичи массово против платных парковок, то, что объединяются на борьбу против произвола чиновников – к этому, похоже, власти выборочно слепы. К примеру, активисты Восточного административного округа решили выступить против самоуправства властей единым фронтом. Измайлово, Восточное Измайлово и Северное Измайлово создали группу "Измайлово Против", чтобы объединить население районов, недовольное транспортной политикой Москвы. А это немало людей, объединенных одной идеей – как можно их не заметить в городе, которым ты управляешь?
Не замечать акций протеста, как мирных, так и не очень (с выкорчевыванием паркоматов), где собираются по несколько тысяч человек и скандируют за отставку Собянина и Ликсутова? Или заметили, а чтобы больше такого не повторялось или, не дай бог, не пришлось выходить в народ и отвечать на резкие вопросы, проще проведение таких акций запретить и пригрозить «определенными мерами» - как в случае с отказом в проведении митинга общественного движения против расширения зон платной парковки в декабре прошлого года?
Да что там простые люди – президент Путин однажды затронул парковочный вопрос, предложив авторам проекта руководствоваться здравым смыслом, и этот комментарий первого лица общественник Петр Шкуматов перевел так: расширение зон платных парковок в спальные районы и районы возле МКАД не имеет того самого здравого смысла. Прислушался ли господин Собянин к намеку президента? Плевать хотел из окна своего кабинета – платные парковки, словно убежавшая каша из кастрюли, вылезли уже далеко за пределы Москвы!
Такие методы приходятся не по нраву некоторым даже ярым сторонникам московского мэра. Политолог и однопартеец Собянина Дмитрий Орлов, который двумя руками «за» Сергея Семеновича, и тот не преминул высказаться на тему парковок: «Департамент транспорта придумал такую четырехтактную схему: на первом этапе они говорят, что ничего не планируют предпринимать, потом жители и какие-то специалисты начинают говорить об этом; на втором этапе общественность, муниципальные депутаты требуют введения парковок в интересах жителей; на третьем этапе специалисты говорят, что это нужно сделать; на четвертом – департамент транспорта вынужденно соглашается. Это уже было использовано несколько раз. Сначала невозможно, а потом вроде бы естественно, необходимо. Но москвичи же видят, что происходит, как формируется эта политика. И они негативно на это реагируют. На мой взгляд, необходима честная политика: ясное формулирование проблем и диалог по этим проблемам с людьми. Он был бы даже выгоднее мэрии». Но, похоже, у мэрии свои собственные расчеты относительно выгоды.
И относительно расширения платных парковок за счет бывших бесплатных, и за счет сноса частных гаражей, на которые у людей есть все документы на собственность. Однако, начавший в этом году свое воплощение очередной собянинский «крокодилий» метод не предусматривает ни получения согласия от владельцев гаражей, ни выплату компенсаций. Более того, человек может придти в гаражное общество и запросто увидеть на месте своего гаража пустырь или строительную площадку – уже не единожды снос гаражей проходил рано утром (в 4-5 утра), когда большинство москвичей еще спит – но на всякий случай процесс проходил под прикрытием правоохранителей.
Утренние сносы, как говорят сами столичные жители, производятся как раз для того, чтобы за гаражи, снесенные «по умолчанию», не платить компенсацию – ибо, часть теперь уже бывших владельцев «железных коробок» копеечные восьмитысячные компенсации получили (видимо, во избежание массовых протестов). Но большинство лишилось своих гаражей примерно так, как 70-летний пенсионер-инвалид Роман Воробьев, который прибежал в гаражи после звонка соседа и застал свой автомобиль с вырванной панелью управления, разбитым лобовым стеклом и измятым капотом на руинах гаража.
Главный вопрос «парковочной революции» - в кого постепенно превращается Москва стараниями мэра и его команды? Продвигаем отечественный туризм, рекламируем отечественные памятники старины и культуры? Москва – город для туристов привлекательный, здесь есть что посмотреть. Особенно в центре.
Но если до 2013 года можно было заехать в тот же центр, например, на автобусе с экскурсионной группой, спокойно припарковаться и повести группу на получасовую прогулку, чтобы потом ехать дальше, или приехать с окраины с семьей в театр, сводить детей в цирк, поводить приехавших с провинции родственников по городу, похвастаться Москвой, потратиться на кафе, мороженное, аттракционы – то теперь основные «потраты» пойдут именно на парковку. Даже если это будний день – 200 рублей за час отдай здесь, 200 – там… А если работаешь в центре – 1500-2000 в день выходит, 40-50 тысяч в месяц.
А средняя зарплата по столице на прошлый год чуть больше 66 тысяч с тенденцией на понижение. Да и статистика это всего лишь «усредненка» всех цифр, разбив которые на составляющие, можно увидеть, что доход, к примеру, бизнесмена Сечина 600 миллионов рублей в год, а продавец-консультант бутика случается и до 30 тысяч не дотягивает.
А ведь помимо бизнеса, офисов, услуг в зоне действия платных парковок функционирует, причем, массово, социальная сфера. В Москве без малого семьсот больниц, поликлиник и их филиалов, куда подъезжают на работу медики с зарплатой (50-80 тысяч) и родственники больных, далеко не всех из которых могут позволить себе транспорт представительского класса. В Москве более 1200 школ и почти 2000 детских садов, куда подъезжают преподаватели и воспитатели (по сложившейся традиции представители одной из самых малооплачиваемых сфер с зарплатой в районе 40-60 тысяч).
В общем, итог поголовной платной «парковизации» выглядит так: москвич со нормальным среднестоличным заработком тысяч в 80-100 вынужден будет значительно утягивать пояс, а жителя столицы с зарплатой из «социальной сектора» платная парковка лишит денег на еду. Но на взгляд господина Собянина и его соратников, утягивать пояса и голодать вовсе не обязательно – есть другой вариант: не можешь позволить себе платную парковку, зачем тебе автомобиль?
Глубоко скрытое желание команды мэра – разгрузить городские улицы от транспорта понятны и даже хороши. Только во всем мире эти цели реализуются при помощи строительства мостов, развязок, подземных гаражей, многоуровневых парковок и прочих инноваций, позволяющих одновременно и улицы разгрузить и не отнять у человека право добираться на работу на собственном автомобиле.
В принципе, на словах и бумаге у нас тоже все шло к тому – да только вышло даже хуже, чем как всегда. Так что итог политики руководства Москвы для самих жителей столицы выглядит так: если мэр Собянин начал нахваливать очередной проект «для удобства москвичей» - готовься к самому худшему… И вот вопрос без ответа: господин Собянин – мэр Москвы, состоящей из тысяч каменных домов, или господин Собянин – мэр города, в котором проживают миллионы людей? Или, может, о существовании в столице жителей ему просто никто не докладывал?