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27 марта 11:03

Российским туристам может не хватить мест на курортах Греции и Кипра

Туроператоры отмечают, что в текущем году продажа туров в Грецию и на Кипр бьет все рекорды. По данным греческого туроператора «Музенидис Трэвел», продажи путевок в Грецию выросли в этом году сразу на 400%

Фото: armandatour.ru

Российским туристам может не хватить мест на Кипре и в Греции в грядущем сезоне летних отпусков. Уже сейчас отели в указанных странах на период с июня по август заполнены на 80%.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что места в хороших отелях Греции и Кипра раскуплены на весь сезон.

Туроператоры отмечают, что в текущем году продажа туров в Грецию и на Кипр бьет все рекорды. По данным греческого туроператора «Музенидис Трэвел», продажи путевок в Грецию выросли в этом году сразу на 400%.

В компании ICS Travel Group рассказали, что туристы начали покупать путевки на лето еще в январе. По состоянию на конец марта, уровень продаж туров на греческие курорты превысил прошлогодние показатели в 5 раз.

Уровень продаж летних путевок на Кипр вырос в 2,5 раза по сравнению с 2015 годом.

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