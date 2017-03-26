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26 марта 19:50

Число задержанных на митинге «Он вам не Димон» в Москве выросло до 700 человек

В Москве число задержанных участников несанкционированной антикоррупционной акции «Он вам не Димон» выросло до 650 человек. По свидетельствам очевидцев, участников акции полицейские «хватают и уносят как сумки»

Фото: Общая Газета

В Москве число задержанных участников несанкционированной антикоррупционной акции «Он вам не Димон» выросло до 650 человек. Портал «ОВД-Инфо» сообщает о 700 задержанных. По свидетельствам очевидцев, участников акции полицейские «хватают и уносят как сумки».

Напомним, что еще днем был задержан организатор акции оппозиционер Алексей Навальный. Пресс-секретарь политика Киря Ярмыш сообщила в Twitter, что эту ночь он проведет в отделении полиции. Навального было решено задержать до суда, а суд назначен на понедельник, 27 марта.

В свою очередь в московской полиции обещают отпустить большую часть задержанных после профилактической беседы. В отношении некоторых участников акции составят протоколы о нарушении административной статьи «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

В ГУ МВД по Москве сообщили, что в несанкционированной акции принимали участие 7-8 тысяч человек. В реальности число протестующих может оказаться намного больше, так как власти по традиции занижают данные об участниках оппозиционных акций.

Между тем, в мэрии Москвы похвалили правоохранительные органы за эффективную работу. «Полиция  проявила  себя  безукоризненно.  Сотрудники   действовали грамотно, профессионально. Они справились со своей задачей -  обеспечили безопасность  при  таком  скоплении  людей  на  достаточно  ограниченном участке», - заявил глава департамента региональной безопасности Владимир Черников, слова которого приводит «Интерфакс».

Ранее «Общая газета» уже сообщала о задержании руководства и сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Согласно последним данным, задержанным борцам с коррупцией вменяют статью 19.3 «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

В Санкт-Петербурге на Марсовом поле задержали около 50 человек. Всего в акции протеста «Он вам не Димон» приняли участие от 8 до 10 тысяч человек. По версии управления МВД по региону, на Марсовом поле собрались 3 тысячи человек.

Региональные СМИ сообщают о массовых задержаниях в Краснодаре и Махачкале. Так, в кубанской столице на антикоррупционном митинге задержали около 100 человек. Еще 156 протестующих задержали в Махачкале. Среди них журналист «Коммерсанта» Сергей Расулов, сотрудники изданий «Это Кавказ» Владимир Севриновский и «Кавказская политика» Фаина Качабекова.

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