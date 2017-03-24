Росавтодор потратит 59 млн рублей на съемку фильмов о российских дорогах
Федеральное дорожное агентство потратит 59 млн рублей на создание документального фильма о российских дорогах. Деньги на создание цикла документальных фильмов будут выделены из федерального бюджета, а исполнителя госзаказа определят в ходе открытого конкурса
Федеральное дорожное агентство потратит 59 млн рублей на создание документального фильма о российских дорогах. Деньги на создание цикла документальных фильмов будут выделены из федерального бюджета, а исполнителя госзаказа определят в ходе открытого конкурса.
Согласно заявке Росавтодора на сайте государственных закупок, победитель тендера должен снять и смонтировать 10 документально-публицистических и три тематических фильма о строительстве новых дорог в России. Общий хронометраж фильмов должен составить от 745 до 968 минут.
Многосерийный документальный фильм выйдет под общим названием «Деятельность Росавтодора в 2017 году». Фильм должен рассказать населению о новых дорожных объектах в стране, в том числе, о дорогах к объектам Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Заявки принимаются до 11 апреля. Все работы должны быть выполнены к 22 ноября 2017 года, сообщает телеканал «Дождь».