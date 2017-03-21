Минприроды попросило президента прорекламировать экотуризм в России
Президент России Владимир Путин провел встречу с министром природных ресурсов Сергеем Донским, в ходе которой обсуждались меры по повышению интереса к так называемому экотуризму
Президент России Владимир Путин провел встречу с министром природных ресурсов Сергеем Донским, в ходе которой обсуждались меры по повышению интереса к так называемому экотуризму.
Глава Минприроды сообщил главе государства, что его ведомство построит в национальных парках страны инфраструктуру для развития экологического туризма.
Донской рассказал, что ведомство подготовило три объекта. Это «Русская Арктика» (архипелаг Франца-Иосифа), Байкальский заповедник и плато Путорана.
Донской отметил, что самым эффективным способом привлечения внимания к экотуризму станет поддержка такого вида туризма со стороны Владимира Путина.
«Если бы Вы согласились посетить, это был бы очень заметный, важный вклад в развитие экологического туризма на наших особо охраняемых природных территориях», - заявил министр, слова которого приводит Первый канал.
Президент в ответ заявил, что обязательно посетит эти объекты. «Мы с Вами выберем места и посмотрим, где посещение принесет больший эффект в данный момент времени», - отметил Владимир Путин. В частности, в марте глава государства планирует посетить землю Франца-Иосифа.