Деньги на капремонт: сегодня есть, завтра нет
Лопнувший банк превратил «коммунальные накопления» ТСЖ в пыль
Впервые в России произошел случай потери накоплений на капремонт из-за банкротства банка. Члены товарищества собственников жилья с 2014 года исправно вносили средства на собственный счет, открытый в Татфондбанке. Сомнений в его надежности вроде не было: эта кредитная организация имела вторые по размеру активы в Татарстане. Однако, судя по всему, председатель правления банка Роберт Мусин не смог удержаться от мошенничества, и сегодня находится под следствием. Банк в начале марта лишен лицензии, а еще с конца прошлого года Центробанк ввел для организации трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов.
Дела ТСЖ сегодня незавидны. Его шансы получить свои средства минимальны, потому что товарищество как юрлицо стоит третьим на очереди после физических лиц и индивидуальных предпринимателей. И если вклады физлиц хотя бы застрахованы (им гарантировано возмещение до 1,4 млн. рублей), то ТСЖ выплат по системе страхования ожидать не приходится.
Растерянные члены ТСЖ обратились к председателю комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галине Хованской. Она расценила пропажу трехлетних накоплений большого дома как трагедию.
Законодательство вроде предусмотрело подобные ситуации, введя особые требования к банкам, где можно накапливать средства на капремонт. Например, размер их капитала должен быть не менее 20 млрд. рублей. Но это не сработало - Татфондбанк входил в число 50 крупнейших, и что же?
Сегодня жители дома должны выбрать, где они теперь будут накапливать средства на капремонт: снова на собственном счете ТСЖ, открытом уже в другом банке, или складывать деньги в «общий котел» - на счет регионального оператора. Второй вариант вроде предпочтительней, потому как сохранность денег в «общем котле» гарантируется региональной администрацией. В случае чего она должна возместить убытки пострадавших из бюджета. Но Галина Хованская отмечает, что не во всех регионах найдутся средства на это возмещение, если подобные случаи будут повторяться.
Выходит, страх «как бы чего не вышло» толкает собственников на отказ от собственного счета – а между тем это более выгодный для них вариант. В этом случае жители знают, что каждая их копеечка пойдет на ремонт именно их дома, и сами могут распоряжаться средствами. Такой способ более прогрессивный и должен поощряться, считает Галина Хованская. Подобные счета необходимо охранять законом и страховать так же, как и вклады физлиц. Ведь это, по сути, деньги простых граждан, которые они отрывают от себя. И зачастую деньги немалые – как в Москве, например, где взносы достигают 15 рублей с квадратного метра.
В Госдуме пока не спешат менять законодательство. Это, мол, единичный случай, надо изучить вопрос, судебную практику. В отличие от народных избранников финансовый омбудсмен Павел Медведев уверен, что средствам, накопленным россиянами на капремонт, грозит «грандиозная опасность». Причем введение страхования не решит проблему. Нужно решать ее «на подступах». Либо поддержать банк, у которого не все в порядке, либо вовремя отозвать капитал.
Напротив, член наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ, завкафедрой управления недвижимостью и проблем землепользования факультета экономики недвижимости РАНХиГС Евгений Богомольный считает страхование самой надежной защитой. Впрочем, говорит он, проблемы могло бы и не быть, если бы Центробанк лучше следил за работой кредитных учреждений, которые каждый день сдают ему отчетность. Если упущен момент, когда капиталы начинают выводиться из банков, то это значит одно: за ними недостаточно следят.
Только в прошлом году собственники собрали на капремонт порядка 160 млрд. рублей, из которых израсходовано более 70%. Оставшиеся деньги лежат на счетах, прирастая ежедневно новыми взносами. И никто не знает, сколько миллиардов из них могут превратиться в пшик из-за безответственности банкиров и пробелов в законодательстве.