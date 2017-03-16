ФБК рассказал о связи итальянской виллы министра Абызова и росте тарифов на ЖКХ
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал очередное расследование об активах и объектах недвижимости российских высокопоставленных чиновников. На этот раз фигурантом расследования стал министр Открытого правительства Михаил Абызов
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал очередное расследование об активах и объектах недвижимости российских высокопоставленных чиновников. На этот раз фигурантом расследования стал министр Открытого правительства Михаил Абызов.
ФБК сообщает, что Михаил Абызов владеет компанией «Сибэко» (энергетического монополист в Новосибирской области) через учрежденный им холдинг «Ру-ком».
В свою очередь в собственности «Ру-ком» находится итальянская компания «Иль Тезоро», управляющая поместьем с особняками, искусственным прудом, виноградниками и оливковыми рощами в провинции Гроссето (Тоскана). Стоимость виллы в Гросетто борцы с коррупцией оценили в 750 млн рублей.
«То есть платежи по ЖКХ с новосибирцев – это у министра Абызова доходная часть, а резиденция Тезоро – расходная часть», - отметил Алексей Навальный.
Оппозиционер также отметил, что «Сибэко» не так давно повысил тарифы на услуги ЖКХ сразу на 15%. Региональные власти повышение цен на «коммуналку» поддержали. 19 марта жители города планируют провести митинг против «тарифного беспредела» и выразить недоверие местным депутатам, проголосовавшим на подорожание «коммуналки».
«Население города возмущено, но власть никак не реагирует и соглашается с тем, что тариф должен быть увеличен, — как же можно не уважить министра. И именно так формируются тарифы ЖКХ по всей России. Они совершенно непрозрачны, не имеют экономического обоснования и повсеместно включают в себя «дополнительные расходы» вроде этой резиденции», - прокомментировал рост цен на ЖКХ Алексей Навальный.