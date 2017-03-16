Меню
Экономика
Кто и зачем следит за московскими водителями
экология
Николай Рогожин
16 марта 14:33

Деньги не пахнут

В Смоленской области свиноводческие комплексы «Останкино» способны стать причиной экологических проблем

В России 2017 год объявлен годом экологии. Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ и призвал вести разговор об экологических проблемах в наступательном и практическом ключе. У всех у нас появилась отличная возможность посмотреть, что происходит вокруг нас и оценить те экологические угрозы, которые наносят непоправимый вред нашей природе и здоровью наших граждан.

Опаснее всего, когда здоровье людей и их право на нормальную, безопасную жизнь приносится в жертву экономическим интересам бизнеса. Если судить по жалобам граждан, настоящее экологическое бедствие отмечено в нескольких населенных пунктах Смоленской области, но обо всем по порядку.

Западные санкции против России и ответные меры нашей страны, ограничившей импорт продуктов питания из ЕС и США, дали импульс для развития отечественного сельского хозяйства. Компании стали ускоренно инвестировать в развитие производства, чтобы успеть занять освободившееся место на рынке. С одной стороны это можно только приветствовать особенно в Смоленской области, которая до недавнего времени не могла похвастаться особенными успехами в агропромышленном секторе. Но, к сожалению, у этого правильного тренда есть и обратная сторона - вместе с инвестициями в область пришли и проблемы, связанные с экологией.

Некоторые предприниматели строят свой бизнес в Смоленской области, похоже, как временщики. Их политика, похоже, строится исходя из принципа «после нас хоть потоп», экосистема региона может быть разрушена, а здоровье жителей поставлено под угрозу, считают местные жители. Причина этого банальна - обеспечение экологической безопасности требует вложения серьезных денег, и нередко рассматривается бизнесом как ненужные расходы.

Все дело в навозе

Свиноводческие комплексы компании «Останкино», расположенные на территории Починковского, Гагаринского и Ельнинского районов Смоленской области производят не только товарных свиней, но и навоз, который является умеренно-опасным отходом и очень агрессивен по отношению к окружающей среде. Свежий навоз не только содержит 1,5% аммиак, но и может быть источником заражения почв, а, следовательно, возможно и человека сальмонеллой, бактериями тифа, яйцами гельминтов, аскарид, свиного цепня.

Неудивительно, что по ветеринарно-санитарным правилам свиноводческие комплексы обязаны надлежащим образом производить хранение отходов жизнедеятельности в рамках нормативно-правовых документов. По нормам свиной навоз должен храниться от шести месяцев (чтобы обезвредить присутствующих в нем патогенных микробов) в специально оборудованных хранилищах на глубине от 2 метров. Как утверждают граждане в обращениях в различные инстанции, на протяжении всего времени функционирования свинокомплексов “Останкино” на территории Починковского района в районе деревень в пределах деревень Климщина, Марьино, Красиловка, Лучеса, Стригино и Шаталово условия безопасности не соблюдаются.

Но местными жителями были отмечены грубые нарушения хранения и утилизации отходов предприятий свиноводческого комплекса предприятия, которое на своем сайте утверждает, что его свинокомплексы одни из самых современных свинокомплексов в стране. Возможно, справедливо только для Московской области, где под комплексами находится бетонное хранилище навоза глубиной 3,5−4 м и соблюдаются все требования СанПиНов, по которым от населенных пунктов до племенных ферм должно быть не меньше 500 м, до комплексов и репродукторов — минимум 1 км, до ближайших рек и ручьев — от 250 м. "По-другому в Подмосковье и нельзя, здесь кругом люди и дачные поселки», — приводило издание "Агроинвестор" слова представителя компании.

У нас своя атмосфера

А в Смоленской области, выходит, можно? Реакции местных властей на уровне главы Починковского района на “незначительные нарушения” могущественного инвестора не заметно. Ведь деньги не пахнут.

Слив отходов свинокомлексов прямо на поля при помощи вакуумных машин идет круглогодично, говорится в жалобах местных жителей. При этом запах, который стоит в деревнях невозможно передать. За территориями свиноводческих комплексов на опушках лесов, вблизи полей, водоемов и рек сливаются отходы прямо из свинарников, пишут граждане и пересылают друг другу и СМИ фотографии останков свиней с бирками свинокомплексов, которые валяются на полях. Есть реальная угроза попадания отходов жизнедеятельности в реки, а они являются источником питьевой воды для некоторых сельских жителей. Отдельная проблема - микроорганизм Pfisteria piscicida. Попадая из навозных отстойников в реки, он становится причиной гибели миллиардов рыб ежегодно. Этот микроорганизм представляет опасность и для людей - заразившимся грозят болезни легких и мозга.

Помимо загрязнения рек, существует высокая вероятность попадания загрязняющих веществ на придомовые участки, предназначенные для выращивания овощей и фруктов.

Комментарии представителя инициативный группы граждан, жительницы деревни Лучасы Починковского района Смоленской области Любови Довгалюк: «У нас невозможно даже повесить белье на улице, так как невозможно находится на улице. Вонь может стоять пару дней, а когда они начинают вычищать хранилища, стойкий запах может стоять до месяца. Многие люди отказываются от отдыха на своих участках. В зимнее время это никак не ощущается, а с приходом тепла проблема становится актуальной. Еще большее беспокойство вызывает обработка полей пестицидами и ядохимикатами. Вы понимаете, что умирают дикие животные? В прошлом году к нам приезжали экологи, брали пробу воды в реке Лучесянка, куда приезжали отдыхать из города Починок, по результатам объявили, что купаться в ней запрещено, причины нам не сказали. Ждем в этом году новую инспекцию, видимо снова запретят!»

И Починковский район не единственный, где есть претензии к инвестору. Один из ярких недавних примеров, получивших широкий резонанс и фигурирующий в обращениях жителей - ЧП в Гагаринском районе Смоленской области. Скандал разгорелся, когда местные жители обнаружили на окраине города останки животных, которые на жаре превратились в зловонный источник. Последствия для экологии района оказались катастрофическими. О каком исполнении указа президента можно говорить, если из местных рек исчезает рыба, на земле нельзя ничего возделывать, а местные жители вынуждены просто покидать родные места. Представьте себе, что происходит, когда устанавливается сухая и жаркая погода. Все продукты жизнедеятельности начинает гнить на солнце, а с учетом особенности местного рельефа и розы ветров, запах распространяется на многие километры.

Отчаявшись добиться правды на уровне района жители пишут письма отчаяния с десятками подписей губернатору Смоленской области, надеясь, что он заставит “Останкино” выполнять требования закона, если уж местные власти заняты более важными и видимо финансово-привлекательными делами.

Часть 1 ст. 9 Конституции РФ содержит требование обеспечить рациональное и эффективное использование земли и других природных ресурсов, их охрану от нерационального и хищнического использования и порчи. Местные жители пытаются отстаивать свои права, направляя жалобы во все инстанции. Но жителям деревень трудно бороться за справедливость, когда против них выступает крупный бизнес, прикрывающийся громкими словами про импортозамещение.

По материалам издания - "Независимая газета"

Читайте также
На юго-востоке Москвы зафиксировано превышение уровня концентрации сероводорода
Экологи выступили против строительства в Подмосковье мусоросжигательных заводов
Прокуратура вынесла представление главе Кисловодска из-за вырубки ореховой рощи
Сейчас на главной
Горячие новости
«Это общая победа москвичей и СМИ»
Московские власти отменили проведение госзаказов на проектирование и строительство Центра акробатического рок-н-ролла для спортивной школы, где в свое время занималась предполагаемая младшая дочь президента Катерина Тихонова
Горячие новости
Депутаты от ЛДПР предложили провести амнистию в честь годовщины присоединения Крыма
В случае принятия законопроекта, под амнистию попадут осужденные за нетяжкие преступления. Амнистию распространят на несовершеннолетних ...
Автошколы
«Чайников» за рулем хотят понизить в правах
Представители автошкол совместно с МВД снова готовы обсуждать ограничительные меры для начинающих водителей. По данным ГИБДД, участниками 15% всех дорожно-транспортных происшествий становятся новички за рулем.
Авторская колонка
Перемена фронта
Соловьев с Киселевым медленно, но верно теряют лидерские позиции. Они более не способны ничем удивить публику. Уж на что сотрясает основы генерал-полковник Ивашов в «Воскресном вечере», объясняя засуху в Сирии происками климатического оружия США, а катарсиса все нет.
Тарощина Слава
Горячие новости
«Трансаэро» припомнили невозвратный кредит
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении неустановленных руководителей некогда второй по величине авиакомпании в России «Трансаэро» по факту хищения 350 млн рублей. Эти деньги перевозчик получил в качестве кредита от Альфа-банка
Горячие новости
Туризм по-волгоградски
В Москве в выставочном центре «Крокус Экспо» проходит XII Международная туристическая выставка «Интурмаркет-2017». Участниками выставки среди прочих являются российские регионы, которые обычно стараются по максимум раскрыть свой туристический потенциал
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

здравоохранение
Медицина вне закона
На фоне участившихся случаев криминального нападения на врачей и медицинский персонал больниц, амбулаторий и «скорой помощи» Минздрав РФ во главе с Вероникой Скворцовой разработал законопроект, приравнивающий врачей к представителям власти и сотрудникам правоохранительных органов.
Горячие новости
Шашлык за полмиллиона рублей
На сайте госзакупок появилась заявка от комитета правительства Чечни по государственному заказу с забавным названием «Шашлык-Машлык». Стоимость контракта составляет 550 тысяч рублей
Горячие новости
«Спасибо Путину за Крым!»
Ректорат Томского госуниверситета власти обязали привести на митинг не менее 500 студентов и преподавателей. Об этом говорится в письме на имя ректора вуза за подписью вице-губернатора Томской области Алексея Пушкаренко, копия которого попала журналистам
Бизнес
Эвакуаторы вне закона
Москвичи почти свыклись с тем, что эвакуаторы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» строго «бдят» за соблюдением ПДД на улицах столицы. Но самая большая несправедливость в том, что те самые правила дорожного движения, на страже которых стоят эвакуаторщики, нарушаются ими сплошь и рядом.
Горячие новости
Москвичи требуют отменить запрет на парковку около больниц
Москвичи начали сбор подписей под петицией с требованием отменить запрет на стоянку автомобилей около крупнейшей в столице инфекционной больницы №2 расположенной на 8-й улице Соколиной горы
коррупция
Credo Сергея Собянина
Последствия собянинской программы «Моя улица» по благоустройству Москвы - торчащие «клыки» тротуарной плитки, темные улицы и легко «освоенные» неизвестно на что миллиарды рублей - не единственный образец плачевного итога беспримерных по своей циничности коррупционных чиновничьих схем.
Горячие новости
Отпустят с миром
Следственные органы могут закрыть уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, либо переквалифицировать его дело на более мягкую статью. Напомним, что сейчас бывший министр обвиняется в вымогательстве
Горячие новости
Премия как улика
Крупная премия, выплаченная руководителю ФГУП «Почта России» Дмитрию Страшнову, стала поводом для возбуждения уголовного дела. Первой фигуранткой этого дела стала чиновница из Министерства коммуникаций и связи
Горячие новости
Жильцов «хрущевок» освободят от налога на недвижимость
В Москве владельцев квартир в домах, которые планируется снести до конца 2018 года, освободят не только от уплаты взносов на капитальный ремонт, но и от налога на имущество после заселения в новые квартиры
Горячие новости
Власти Москвы пообещали заменить «вставшую на ребро» плитку на Манежной площади
В Департаменте капитального ремонта столицы прокомментировали сообщения о разрушившейся гранитной плитке на Манежной площади и пообещали ее заменить в мае текущего года
технологии
Десять ступеней в будущее
Ежегодно журнал Массачусетского технологического института MIT Technology Review публикует свою версию топ-10 самых перспективных технологий. Издатели останавливают свое внимание именно на прорывных достижениях, которые серьезно повлияют на разные сферы нашей жизни – от быта до способов научного познания мира.
Горячие новости
Президент призвал прокуратуру активней бороться с «разбазариванием» бюджетных денег
Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры призвал ведомство активней следить за финансовой дисциплиной государственных служащих ...