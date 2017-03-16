Деньги не пахнут
В Смоленской области свиноводческие комплексы «Останкино» способны стать причиной экологических проблем
В России 2017 год объявлен годом экологии. Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ и призвал вести разговор об экологических проблемах в наступательном и практическом ключе. У всех у нас появилась отличная возможность посмотреть, что происходит вокруг нас и оценить те экологические угрозы, которые наносят непоправимый вред нашей природе и здоровью наших граждан.
Опаснее всего, когда здоровье людей и их право на нормальную, безопасную жизнь приносится в жертву экономическим интересам бизнеса. Если судить по жалобам граждан, настоящее экологическое бедствие отмечено в нескольких населенных пунктах Смоленской области, но обо всем по порядку.
Западные санкции против России и ответные меры нашей страны, ограничившей импорт продуктов питания из ЕС и США, дали импульс для развития отечественного сельского хозяйства. Компании стали ускоренно инвестировать в развитие производства, чтобы успеть занять освободившееся место на рынке. С одной стороны это можно только приветствовать особенно в Смоленской области, которая до недавнего времени не могла похвастаться особенными успехами в агропромышленном секторе. Но, к сожалению, у этого правильного тренда есть и обратная сторона - вместе с инвестициями в область пришли и проблемы, связанные с экологией.
Некоторые предприниматели строят свой бизнес в Смоленской области, похоже, как временщики. Их политика, похоже, строится исходя из принципа «после нас хоть потоп», экосистема региона может быть разрушена, а здоровье жителей поставлено под угрозу, считают местные жители. Причина этого банальна - обеспечение экологической безопасности требует вложения серьезных денег, и нередко рассматривается бизнесом как ненужные расходы.
Все дело в навозе
Свиноводческие комплексы компании «Останкино», расположенные на территории Починковского, Гагаринского и Ельнинского районов Смоленской области производят не только товарных свиней, но и навоз, который является умеренно-опасным отходом и очень агрессивен по отношению к окружающей среде. Свежий навоз не только содержит 1,5% аммиак, но и может быть источником заражения почв, а, следовательно, возможно и человека сальмонеллой, бактериями тифа, яйцами гельминтов, аскарид, свиного цепня.
Неудивительно, что по ветеринарно-санитарным правилам свиноводческие комплексы обязаны надлежащим образом производить хранение отходов жизнедеятельности в рамках нормативно-правовых документов. По нормам свиной навоз должен храниться от шести месяцев (чтобы обезвредить присутствующих в нем патогенных микробов) в специально оборудованных хранилищах на глубине от 2 метров. Как утверждают граждане в обращениях в различные инстанции, на протяжении всего времени функционирования свинокомплексов “Останкино” на территории Починковского района в районе деревень в пределах деревень Климщина, Марьино, Красиловка, Лучеса, Стригино и Шаталово условия безопасности не соблюдаются.
Но местными жителями были отмечены грубые нарушения хранения и утилизации отходов предприятий свиноводческого комплекса предприятия, которое на своем сайте утверждает, что его свинокомплексы одни из самых современных свинокомплексов в стране. Возможно, справедливо только для Московской области, где под комплексами находится бетонное хранилище навоза глубиной 3,5−4 м и соблюдаются все требования СанПиНов, по которым от населенных пунктов до племенных ферм должно быть не меньше 500 м, до комплексов и репродукторов — минимум 1 км, до ближайших рек и ручьев — от 250 м. "По-другому в Подмосковье и нельзя, здесь кругом люди и дачные поселки», — приводило издание "Агроинвестор" слова представителя компании.
У нас своя атмосфера
А в Смоленской области, выходит, можно? Реакции местных властей на уровне главы Починковского района на “незначительные нарушения” могущественного инвестора не заметно. Ведь деньги не пахнут.
Слив отходов свинокомлексов прямо на поля при помощи вакуумных машин идет круглогодично, говорится в жалобах местных жителей. При этом запах, который стоит в деревнях невозможно передать. За территориями свиноводческих комплексов на опушках лесов, вблизи полей, водоемов и рек сливаются отходы прямо из свинарников, пишут граждане и пересылают друг другу и СМИ фотографии останков свиней с бирками свинокомплексов, которые валяются на полях. Есть реальная угроза попадания отходов жизнедеятельности в реки, а они являются источником питьевой воды для некоторых сельских жителей. Отдельная проблема - микроорганизм Pfisteria piscicida. Попадая из навозных отстойников в реки, он становится причиной гибели миллиардов рыб ежегодно. Этот микроорганизм представляет опасность и для людей - заразившимся грозят болезни легких и мозга.
Помимо загрязнения рек, существует высокая вероятность попадания загрязняющих веществ на придомовые участки, предназначенные для выращивания овощей и фруктов.
Комментарии представителя инициативный группы граждан, жительницы деревни Лучасы Починковского района Смоленской области Любови Довгалюк: «У нас невозможно даже повесить белье на улице, так как невозможно находится на улице. Вонь может стоять пару дней, а когда они начинают вычищать хранилища, стойкий запах может стоять до месяца. Многие люди отказываются от отдыха на своих участках. В зимнее время это никак не ощущается, а с приходом тепла проблема становится актуальной. Еще большее беспокойство вызывает обработка полей пестицидами и ядохимикатами. Вы понимаете, что умирают дикие животные? В прошлом году к нам приезжали экологи, брали пробу воды в реке Лучесянка, куда приезжали отдыхать из города Починок, по результатам объявили, что купаться в ней запрещено, причины нам не сказали. Ждем в этом году новую инспекцию, видимо снова запретят!»
И Починковский район не единственный, где есть претензии к инвестору. Один из ярких недавних примеров, получивших широкий резонанс и фигурирующий в обращениях жителей - ЧП в Гагаринском районе Смоленской области. Скандал разгорелся, когда местные жители обнаружили на окраине города останки животных, которые на жаре превратились в зловонный источник. Последствия для экологии района оказались катастрофическими. О каком исполнении указа президента можно говорить, если из местных рек исчезает рыба, на земле нельзя ничего возделывать, а местные жители вынуждены просто покидать родные места. Представьте себе, что происходит, когда устанавливается сухая и жаркая погода. Все продукты жизнедеятельности начинает гнить на солнце, а с учетом особенности местного рельефа и розы ветров, запах распространяется на многие километры.
Отчаявшись добиться правды на уровне района жители пишут письма отчаяния с десятками подписей губернатору Смоленской области, надеясь, что он заставит “Останкино” выполнять требования закона, если уж местные власти заняты более важными и видимо финансово-привлекательными делами.
Часть 1 ст. 9 Конституции РФ содержит требование обеспечить рациональное и эффективное использование земли и других природных ресурсов, их охрану от нерационального и хищнического использования и порчи. Местные жители пытаются отстаивать свои права, направляя жалобы во все инстанции. Но жителям деревень трудно бороться за справедливость, когда против них выступает крупный бизнес, прикрывающийся громкими словами про импортозамещение.
По материалам издания - "Независимая газета"