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коррупция
Юрий Дмитриев
15 марта 12:15

Credo Сергея Собянина

Последствия собянинской программы «Моя улица» по благоустройству Москвы - торчащие «клыки» тротуарной плитки, темные улицы и легко «освоенные» неизвестно на что миллиарды рублей -  не единственный образец плачевного итога беспримерных по своей циничности коррупционных чиновничьих схем. С каким багажом подходит якобы выбранный мэр Москвы к выборам-2018? «Общая газета» начинает серию статей по самым громким скандалам, связанным с Сергеем Собяниным и его лихой командой. Первая тема, конечно же, плитка.

«Эпический гололед!! Плывем по приборам!»

29 января 2017 года московские соцсети разорвало. Народ высказывался по поводу плитки на столичных тротуарах и ее тотального обледенения. Причем не только в Сети. На моих глазах исчезнувших, словно по мановению волшебной палочки, коммунальщиков с их посыпками и антигололедными реагентами материли в голос даже интеллигентного вида дамы, беспомощно катившиеся под почти не видный уклон площадки у метро «Петровско-Разумовская». Фраза «Собянин – урод!» была, пожалуй, самой вежливой из того, что удалось услышать из народных уст в этот день.

В канун 8 марта ситуация повторилась в прямом смысле слова «зеркально». Обитателям города и ближнего Подмосковья пришлось мобилизовать все свои мышечные и вестибулярные способности, чтобы вечером 7 числа добраться до дома живыми и невредимыми. Улицы города, особенно уложенные плитками, блестели ледяной глазурью. И снова никто ничего не предпринимал…

Уже давно никто не удивляется, что зимой коммунальные службы Москву практически не убирают. Первый раз после новогодних снегопадов машины выходят на улицы числа 5-6 января. Снег сгребают в огромные кучи и частенько оставляют на месте до весны – сам растает. Но обледенелая плитка – отдельная тема.

Момент первый: на эту ненужную игрушку собянинская администрация затратила слишком много денег. Неоправданно много – только  2011 году 4 млрд рублей. И так – каждый год. Понятное дело, большую часть средств кто-то системно крадет.

Момент второй: качество плитки не отвечает принятым требованиям. В Европе это регламентирует, у нас – нет, говорит Александр Логвинов, президент Ассоциации «Производители мелкоштучных бетонных изделий». Единых техрегламентов и стандартов уличной плитки по показателю «скольжение» нет до сих пор (действует ГОСТ 1991 года, в котором об этом нет ни слова), а значит, ее можно спокойно «бодяжить» в любом подмосковном сарае, чем, судя по всему, и занимались любимые армянские поставщики мэрии в 2011-м и иных годах.

Момент третий: не ведут соответствующих работ по исследованию воздействия реагентов на разные типы дорожного покрытия НИИ, подведомственные мэрии. В частности, НИИмосстрой. Хотя деньги на исследования – и громадные – получают из бюджета регулярные. Результатов этой деятельности никто не видел…

А тем временем москвичи «плывут» по льду, ломая руки и ноги по вине Собянина и его приближенных. «На новых собянинских пешеходных зонах идеальный бескрайний гололед. Такого льда нет ни на асфальте, ни на других покрытиях и даже на других видах плитки, он образуется только на новой плитке из шлака. Идти по ней реально невозможно, люди падают плашмя один за другим, особенно на спусках к переходам и светофорам. Сам упал только что у Никитских ворот», - поделился в своем фейсбуке председатель совета московского областного отделения ВООПИиК Евгений Соседов. Чтобы хоть как-то добраться до пункта назначения, люди были вынуждены идти по проезжей части.

Блоги завалены историями о травмах. «Где реагент? Почему его нет? Упал на б***ой плитке сегодня, получил трещину в руке. На рентген очередь дикая», - пишет москвич Василий. Жительница Балашихи, Вероника, работающая в Москве парикмахером, пишет, что «подняла с земли, пока шла на работу, двух человек, а потом сама поскользнулась и упала». До работы Вероника так и не добралась, зато попала в травмпункт: «Таких очередей не видела никогда». «Может, Собянин вымостил плиткой Москву, чтобы на санях, на оленях разъезжать зимой?», - шутит бухгалтер Алевтина. Студентке Ирине не до шуток: «Мама вывихнула сустав, я ушиблась. Дома лазарет. Спасибо, дорогой мэр!».

Травмпункты итоговую статистику СМИ не представили – видимо, из мэрии дана команда скрывать данные (и действительно, в открытых источниках цифры так и не появились). Но она колоссальна: как пишет «Коммерсант», в травматологическом отделении института Склифосовского закончились места, и людей с ушибами и переломами стали размещать в гинекологии. Одна из пострадавших передала через журналистов пожелание столичным чиновникам, чтобы они «тоже поскользнулись на неубранном льду», попали в больницу и «увидели последствия своей работы».

Ничего личного. Только бизнес

Впрочем, в мэрии быстро нашли крайнего в мартовском гололеде. Им оказался… скандинавский циклон. Настоящий безответный козел отпущения, на которого можно повесить всё. А заодно чиновники… призвали москвичей сидеть дома. Действительно, зачем ходить на работу, в школу и т.д.? «Просим пешеходов быть особенно внимательными при передвижении в городе, без крайней необходимости призываем не выходить на улицу, поскольку в городе сохраняется сильная гололедица», - сообщил журналистам пресс-секретарь заместителя столичного мэра по вопросам ЖКХ Игорь Пергаменщик.

Гололед всколыхнул старую дискуссию об асфальте и плитке. Сотрудник столичной строительной компании Александр Филимонов поясняет, почему плитка опаснее асфальта: «Это просто физика. Асфальт сделан из битумов, которые отталкивают воду, а плитка из материала, который ее накапливает. Поэтому, если с ровных асфальтовых покрытий снег и лед сходит быстро, на плитке он держится куда дольше. Если плитка фигурная, как это обычно бывает, то в неровностях узорного рельефа ледяные массы накапливаются, вода там при падении температуры застывает, чем также создаются дополнительные риски». По словам специалиста, плитка «годится, в основном, для южных и сухих городов, она хороша в теплых странах, а почему плитку так полюбили власти Москвы, где полгода царит зима, понять трудно». Вместе с другими экспертами Филимонов предполагает, что за «культом плитки» стоят чьи-то «бизнес-интересы».

Солидарен с экспертом и первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Артем Кирьянов. «Это [массовый травматизм горожан – ОГ.] следствие проблем, связанных с работой городских коммунальных служб и состоянием тротуарного покрытия. Возможно, это технологические проблемы, связанные именно с замерзанием тротуарной плитки. Мы хотим во всем этом разобраться… на следующий год надо что-то менять, чтобы не допускать повторения таких ситуаций. Причем «что-то менять» вовсе не означает обязательно менять плитку. Можно менять способы ее обработки, графики и регламенты очистки тротуаров. В конце концов, можно поменять и соответствующих людей, которые отвечают за этот процесс».

Раз люди падают и травмируются, значит есть вопросы к городским властям. Главная причина — отвратительная работа ЖКХ. Вторая — как и из чего выполнены тротуары, и это тоже вопрос к соответствующим коммунальным подразделениям мэрии. И вот с этим надо предметно разбираться, говорит глава Ассоциации производителей керамических материалов Альберт Попов. Он предполагает, что мэрия Москвы поназаключала кучу договоров именно с подвальными малобюджетниками, которые лепят плитки без всяких технологических стандартов. Но зато готовы отстегивать чиновникам мэрии круглые суммы.

С ним солидарен г-н Логвинов. «Мы практически уверены в этом. По крайней мере, заводы членов нашей ассоциации в 2015 году не поставляли на гособъекты г. Москвы свою продукцию», заявил он. О какой прозрачности госзакупок собянинской администрации тут можно говорить? Неужели ничего этого не видит Счетная палат, Следственный комитет, Прокуратура? Или им пока «команды не давали»? Или сработало пресловутое «своих не бросаем»?

А пока Общественная палат направила в мэрию на имя Сергея Собянина запрос. Его авторы интересуются, проводилось ли соответствующими государственными и муниципальными органами г. Москвы тестирование тротуарной плитки на предмет соответствия климатическим условиям, были ли использованы критерии климатического соответствия, в том числе устойчивость к обледенению, при заключении контрактов на поставку тротуарной плитки. ОП спрашивает Собянина и о том, какие меры дисциплинарной и финансовой ответственности будут применены к виновным в создании ситуации, угрожающей здоровью и жизни пешеходов на территории г. Москвы в связи с обледенением дорожных покрытий. И действительно, «в городе, где зима в среднем 6-7 месяцев, необходимо сначала думать, а потом класть плитку или иные покрытия, проверять их в тестовом режиме где-то. А не так, чтобы у нас одномоментно возникала проблема у граждан», говорит г-н Кирьянов.

Согласитесь, интересно было бы почитать ответ – наверняка, в мэрии отмахнутся от ОП как от надоедливой мухи. Мол, мы тут бизнесом занимаемся, а вы со своими дурацкими запросами лезете…

Где эта улица?

Но не только обледенение вызвало очередной приступ ярости у москвичей, утомленных перманентным воровством столичных чиновников. Накопились вопросы по плитке и в рамках проекта «Моя улица». Впрочем, дадим слово жителям нашего города.

«Посмотрите, на что стали похожи улицы, выложенные этим летом гранитной плиткой. Рядом Александровский сад, Манежная площадь (я в курсе, что Лужкова начинание, но я говорю в целом, о результатах масштабного благоустройства!!!), Тверская. Кое-кто обещал, что гранит будет лежать без ремонта долгие годы. Теперь мы видим цену обещаниям. …Не прошло и полгода, как вся плитка встала на ребро. Мало этого, материал еще и крошится, т.е. показал себя непригодным к использованию на общественных пространствах.  Безопасная комфортная зона не получилась. Доброжелательная среда так и осталась лишь в мечтах горожан, в дутых рапортах чиновников и статьях продажных блогеров, захлебнувшихся от восторга по поводу благоустройства "Моей улицы" в 2016 году».

«Стыдно перед туристами за наш город, потому что гости столицы обязательно здесь гуляют. Им вряд ли возможно объяснить, что миллиарды угроблены здесь одним махом, а результат сложно назвать иначе, чем вредительство. Возможно, дело не в материале, а в качестве укладки, хотя это ничего не меняет. По таким улицам невозможно передвигаться, это опасно. Не говоря о том, что улицы после благоустройства без ремонта ливневок постоянно затапливает. Нам обещали программу, чтобы создать "новый уровень комфорта", обещали долговечность и красоту. На деле, мы получили опасное для жизни и здоровья людей уличное покрытие, выброшенные деньги и перспективу перманентного ремонта. … Ирония судьбы в том, что уже выделены еще 14 миллиардов рублей на благоустройство столичных улиц в 2017 году. При этом, расходы на здравоохранение сократят на 33%.  То есть, вот такой плиточный горбыль, полоса препятствий в несколько километров длиной, возможно, появится где-то еще уже этим летом. И за подобное вредительство опять никто не будет наказан, а мэр бодро отчитается по телевизору, как москвичам нравится гулять по обновленным улицам и площадям».

«Качество плитки отвратительное, ее так торопились ввести в производство, что не было испытаний на износоустойчивость. Поэтому ждем очередного разгрома дорог и тротуаров. Прежде чем такую плитку ложить, грунт должен быть выровнен и утрамбован, а сверху насыпан слой песка, но лучше укладывать её на бетонную подложку, тогда точно на века. Плитки подняло из-за наледи внизу. Значит, дренаж не сделали, чтобы дождевая вода утекала из-под плитки».

Кто-то из москвичей, видимо, более осведомленный в строительных контрактах, советует не паниковать – мол, все работы на гарантии, подрядчик придет и все исправит. Обязательно исправит – отвечают ему другие москвичи – как только его с украденными миллионами найдут.

Напомним, начиная с 2015 года (т.е. в самый кризис), мэрия тратит на программу «Моя улица» порядка 21-22 млрд рублей ежегодно. Нужно ли это Москве и москвичам? Вряд ли. В этом признается даже записной апологет собянинской команды директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин. «Моя улица» — это программа богатого города, который хочет быть красивым. Мы делаем это не потому, что голодны, это уже некоторое лакомство», - объясняет Блинкин. 

Эти необъяснимые траты продолжаются и сегодня. Только на благоустройство Садового кольца в 2017 году запланировано пустить 11,6 млрд рублей. Какая часть этих денег будет истрачена на работы в действительности, общественность не узнает никогда. По крайней мере, в мэрии об этом точно позаботятся. Как позаботятся и о том, чтобы придать своим действиям характер «ответа на чаяния народа». Недаром на портале «Активный гражданин» запустили очередное, ничего не значащее в юридическом плане голосование по проектам реконструкции Пречистенки, Ленивки, Болотной площади и прилегающих набережных.

***

Зададимся вопросом: а нужны ли Москве и ее жителям – при массе нерешенных и куда как менее дорогих проблем - эти траты вообще? Давайте просто посчитаем: объем расходов Московского бюджета на 2017 год составит почти 2 триллиона рублей (1976,5 млрд). По данным на 2016 год, в Москве проживает 12,5 миллионов человек. Стало быть, выходит 160 тысяч рублей на человека. Если бы в Москве действовали законы здравого смысла, то на одного жителя тратилось бы не более 50 тысяч рублей (даже с учетом расходов на масштабную инфраструктуру вроде метро). Отсюда можно сделать вывод, что оставшиеся 110 тысяч расходов бюджета Москвы - это те самые пресловутые расходы на роскошь, о которых радостно рассказывал Блинкин. Речь даже не о коррупции, а о том, что две трети московского бюджета тратится вообще непонятно на что! 110 тысяч рублей тратится на фантики - освещение, плитку, развлекательные мероприятия Ликсутова, поддержку за счет бюджета бизнеса семьи Петра Бирюкова и иже с ним.

Вот об этих фантиках мы и будем рассказывать.

Продолжение следует

Теги: Москва Собянинская
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