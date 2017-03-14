«Дырявые» контракты российского минобороны
Миллиарды бюджетных рублей, сливаемые оборонцами в частные структуры, оказываются просто выброшенными на ветер
Арктический воз и поныне там
Арктика для Кремля на сегодня – одно из главных военно-политических направлений. «Научные» экспедиции, военные учения и, конечно же, закрепление на «завоеванных» высотах. И не банальное окапывание – а серьезные стройки баз, городков, частей, чтобы показать всему миру – мы здесь надолго.
А серьезные стройки – это серьезные стройки. И в силу большого стратегического значения – предположительно серьезный надзор, в том числе, за расходом финансов. Оказалось, слишком предположительно…
Суть очередного скандала, на этот раз арктического, такова. Минобороны собралось построить на острове Врангеля и мысе Шмидта (Чукотский автономный округ) ряд объектов радиолокационного отделения и пунктов наведения авиации, в связи с чем заключило контракт с подрядчиком для выполнения этих работ компанией «Русальянс Строй» во главе с бизнесменами Дмитрием Бушмановым и Алексеем Эккертом и перечислило «коммерсам» без малого 3 миллиарда рублей.
То, что сейчас масса частных структур кормится с денег МО, уже вызывает кучу вопросов – особенно с учетом того, что часть этих фирм отрабатывать полученные деньги даже и не собиралась.
Не собирался их отрабатывать, как уже сейчас установило следствие, и «Русальянс Строй», совладельцы которого разработали преступную схему еще в 2014-м, когда поиск подрядчика на этот оборонный заказ еще только начинался. Правда, следствие так же считает, что сами по себе задумки Бушманова и Эккерта не воплотились бы в жизнь без помощи «неустановленных» следствием лиц – но откуда растут ноги у этих лиц, можно легко понять, когда знаешь, что тот же Эккерт в свое время являлся чиновником министерства обороны и, надо полагать, сохранил в ведомстве немало дружеских контактов.
Возможно, не в самом МО, а в том же ФГУП «Главное управление инженерных работ N2 при Спецстрое России» (ГУИР-2), которому со стороны Минобороны и было поручено возведение двух "стационарных объектов радиолокационного отделения и пункта наведения авиации" на мысе Шмидта в Иультинском районе Чукотки и на острове Врангеля. А уже ГУИР-2 нашел себе субподрядчика в лице «Русальянс Строя» и теперь является в деле потерпевшей стороной.
Сейчас Бушманов и Эккерт арестованы по обвинению в «мошенничестве в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и «отмывании похищенных денег» (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).. В предъявленном им обвинении говорится, что они изначально не собирались выполнять принятые на себя обязательства, а, наоборот, хотели получить больше денег в виде авансов за счет увеличения сметной стоимости построек. Зная о срочности и важности строек, обвиняемые, считает следствие, рассчитывали на получение еще больших денег без "надлежащей проверки". Согласно обвинительному заключению, Алексей Эккерт пытался получить информацию обо всех закупках и договорах ГУИР-2, чтобы, используя своих старые связи в военном ведомстве, оказать влияние на их исход. А Дмитрий Бушманов, в свою очередь, с помощью поддельных документов должен был создать видимость якобы ведущихся в Арктике работ. Таким образом, они "обеспечили принятие положительных решений о перечислении" на счета их компании в июле 2014 - июне 2015 года авансов на 2,95 млрд руб. При этом часть средств обвиняемые и их неустановленные соучастники все же направили "на проведение изыскательских, проектных и строительно-монтажных работ по возведению отдельных фрагментов указанных в договорах субподряда сооружений". Но, как убеждены следователи, это была лишь видимость строек, а на самом деле большая часть денег из "Русальянс Строя" была перечислена на счета других подконтрольных Бушманову и Эккерту коммерческих структур. При этом переводы были оформлены как оплата за поставку «товарно-материальных ценностей». Еще 20 миллионов рублей было отмыто и отбыло в неизвестном направлении. Возможно, в направлении тех самых «неустановленных» лиц, что помогли «Русальянс Строю» получить столь лакомый заказ.
А ведь если «Русальянс Строй» участвовал бы в конкурсе на этот контракт не по «блату» а на общих основаниях – оснований получить заказ у компании не могло быть: как могли доверить стратегическую стройку фирме, суды по которой завалены исками бывших партнеров по неисполнению предыдущих контрактов, а бывшие работники «Русальянс Строя» давно и безуспешно пытаются получить свои задержанные за долгое время зарплаты?
Но контракт компания получила. А значит, вывод здесь только один – очередным всем известным, но следствием «неустановленным» лицам понадобился очередной транш от МО для очередной «распиловки».
Арестованные фигуранты пока идут в отказ, вины не признают – но и «стрелки» пока ни на кого не перекидывают. Ребята взрослые, они-то знают, что большинству тех, кто слишком рьяно открывает рот в подобных ситуациях, обычно в скором времени бывает… «светлая память»…
На те же грабли?
Прокол с арктическим заказом – далеко не единственный, связанный с частными исполнителями оборонных заказов. Яркий и очень печальный пример тому – нынешнее предбанкротное состояние Подольского электромеханического завода, из которого его владелец вывел миллиарды рублей, сорвав стратегически важный госзаказ, и продолжая и дальше трудиться во «благо» Родины.
Но такие просчеты кое-кого, похоже, ничему не учат. Не зря же главная строительная контора МО «Спецстрой» решила отдать частным подрядчикам все контракты, не связанные с военной тайной. А этого половина триллионного контрактного портфеля - соответственно, в ближайшей перспективе 500 миллиардов рублей широкими реками потекут на счета различных «русальянсов». Сколько из них окажется фирмами-однодневками, как в пресловутом «Восточном», сколько для отвода глаз все-таки начнет какую-то стройку, но в нужный момент обанкротится с нулем на счетах, сколько «неустановленных» лиц получат свои «откаты» с отмытых, вычищенных и насухо вытертых бывших государственных денежек?
Как открыто заявлял главный военный прокурор РФ господин Фридинский, оборонный бюджет страны разворовывается на 20%. Если даже уровень хищений остался на прежнем уровне, нетрудно подсчитать, что из полутриллиона рублей, который в перспективе получать «коммерсы» от бюджета по оборонным заказам, уйдет в «неизвестность» порядка 100 миллиардов. Сумасшедшие деньги, которыми можно было бы заткнуть массу дыр в той же социальной сфере, в здравоохранении, в жилищных и прочих нужных простым людям программах.
Правда, нынешняя тотальная распродажа госконтрактов – это лишь продолжение реформирования российских вооруженных сил, особенно коснувшееся системы материально-технического обеспечения. Одним из способов ее организации с 2008 года стал выступать аутсорсинг, под которым в ВС понимается передача функций внешним исполнителям (сторонним специализированным организациям) на договорной основе.
Основной специализированной организацией для материально-технического обеспечения Вооруженных Сил стало ОАО «Оборонсервис», учредителем которого являлась Российская Федерация, а права учредителя переданы Минобороны.
Основными задачами введения системы аутсорсинга в материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил являлись исключение отрыва личного состава от занятий по боевой подготовке, освобождение командования от решения несвойственных ему задач, повышение качества предоставляемых услуг, передача аутсорсеру рисков хозяйственной деятельности, снижение затрат, издержек на брак и так далее.
Видимо, при правильной организации и государственном подходе по передаче некоторых функций обслуживания и обеспечения частей, соединений и организаций армии и флота на систему аутсорсинга поставленные цели могут достигаться. Но благие цели утонули в равнодушии и откровенном рвачестве исполнителей. Примеров масса, от «локальных», когда, например, в начале в свое время в населенном пункте Алакуртти (Мурманская область), в котором проживали более 6 тысяч жителей, без отопления остались свыше 20 домов разной этажности, 978 человек были эвакуированы и размещены по несколько семей в одну квартиру, оперативно решить проблемы с теплоснабжением аутсорсеры не смогли.
И до масштабных, в пределах всей страны. К примеру, несмотря на афишированные «честные» конкурсы, в свое время некое ООО «Агропром» получило аж четверть всех заказов на поставку в армию сельхозпродукции и продовольствия вообще. Кто-то на этом точно не стал беднее. Тем более, что на компанию-поставщика работали десятки «дочек», поставлявших продукцию сначала самому поставщику. Понятно, что такая схема с кучей посредников предполагает во-первых повышенные закупочные цены, а во-вторых, значительно повышает риски армии от больших и не слишком надежных поставщиков, поставки от которых в случае срыва заказа за один день за закроешь.
Еще одна «дочка» МО ОАО «Военторг», определенная единственным исполнителем, оказывающим услуги по питанию, хлебопечению, поставке хлеба, банно-прачечному обслуживанию и индивидуальному пошиву предметов военной формы одежды для нужд Минобороны России. Много позже выяснилось, что 98% исполненных «Военторгом» заказов выполнялись путем заключения контрактов с частными фирмами - а значит, и закупочные цены и цены, которые пришлось платить МО «Военторгу» постоянно менялись в сторону увеличения. И выходило, что на одних лишь посреднических услугах третьих лиц «Военторг» выдаивал в год из Минобороны дополнительно сотни миллиардов рублей.
Миллиарды – мошенникам, дулю – за реальную работу?
Много интересного твориться в нашем военном ведомстве. С одной стороны там сидят люди, легко швыряющие бюджеты целых стран на счета подозрительных или, быть может, «своих» фирм – а с другой, за реально выполненные контракты с пеной у рта судятся – лишь бы не платить
К примеру, компания «Технологии-СКС» выполнила в срок заказ от МО, а когда то решило не платить, обратилось в суд и… проиграло. Выяснилось, что оборонцы сплавили заказ частной компании без соблюдения норм по проведению тендера и исполнителя об этом не предупредили. А зачем, если можно на бесплатной работе частников сэкономить порядком денег?
Что интересно, о наказанных за несоблюдение тендерных норм, то есть, по сути, за нарушение требований законодательства о госзаказах чиновниках из МО никто нигде ничего не слышал – словно, вот такой официальный «развод» от оборонцев нашел молчаливое одобрение вышестоящих товарищей.
Но что еще удивляет – почему оборонцы сливают на «отмыв» частникам миллиарды рублей, если они и сами все это умеют? Случай с пропавшими полутора миллиардами рублей при реконструкции здания Средних торговых рядов в центре Москвы, на которую Минобороны подрядила компания бизнесмена Александра Пугачева, тому один из самых громких примеров.
Пугачев подал в суд на МО, но и там представители военного ведомства лишь развели руками – не знаем мы, где деньги. В банк приходили, работы проходили – но доказательств тому, что деньги освоены, нет и близко.
Но и здесь МО выкрутилось – государевы слуги выяснили, что реконструкция касалась памятников архитектуры. Их быстренько перевели в собственность Федерального фонда по управлению государственным имуществом, и в распоряжение Федеральной службы охраны, а контракт с Пугачевым расторгли, который свои претензии обратил к Минфину, слегка позабыв про Минобороны.
А те и рады. Только за всей этой околосудебной суетой как-то уже все и забыли о том, что 1,5 миллиарда рублей все-таки куда-то делись? Как делись и 3 миллиарда уже оборонских денег на дырявых счетах «Русальянс Строя», как денутся еще немало миллиардов как со счетов МО, так и на счетах самого МО. Такой вот круговорот денег в природе. Хотя что тут удивляться – есть такая профессия: Родину… расхищать. Если это основная задача Минобороны – то надо признать честно – ребята свое дело знают.