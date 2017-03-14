Фигурантов санкционных списков освободят от уплаты налогов
Комитет Думы по бюджету одобрил поправку в Налоговый кодекс, согласно которой иностранных налоговых резидентов-физлиц, попавших под санкции, освободят от уплаты налогов в России
Фигурантов санкционного списка, составленного властями США и Евросоюза, могут освободить от уплаты налогов. Комитет Думы по бюджету одобрил поправку в Налоговый кодекс, согласно которой иностранных налоговых резидентов-физлиц, попавших под санкции, освободят от уплаты налогов в России.
Согласно законопроекту, фигурант санкционного списка, чтобы получить «иммунитет от налогов», необходимо подтвердить, что в том же налоговом периоде они были налоговыми резидентами иностранного государства. Срок нахождения на территории страны значения не имеет, сообщает РБК.
На освобождение от статуса налоговых резидентов России смогут претендовать лица, попавшие в санкционные списки с 1 января 2014 года. Заявления о непризнании их российскими нерезидентами в 2014–2016 годах они должны будут подать в Налоговую службу до 1 июля 2017 года.
Список государств, их объединений, союзов и учреждений, чьи санкции дадут россиянам право освободиться от статуса налогового резидента России, составит правительство России.