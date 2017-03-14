Эксперты оценили покупательскую способность россиян по «индексу шаурмы»
Индекс рассчитывается в соответствии с усредненными данными в различных российских регионах на основе информации о зарплате, стоимости аренды жилья, прожиточном минимуме, цен на продукты...
Эксперты по экономике оценили покупательскую способность жителей российских регионов на основе «индекса шаурмы» по аналогии американского «индекса биг-мака». Исследование было проведено Комитетом гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина совместно с форумом разработчиков Open Data Day.
«Индекс шаурмы» рассчитывается в соответствии с усредненными данными в различных российских регионах на основе информации о зарплате, стоимости аренды жилья, прожиточном минимуме, цен на продукты и денежной суммы, которая осталась у граждан после всех обязательных выплат.
Эксперты отметили, что составляли рейтинг покупательской способности россиян на основе «индекса шаурмы», так как этот вид фастфуда продается по всей стране в отличие от биг-мака.
Согласно исследованию, больше всего шаурмы могут позволить себе жители Ямало-Ненецкого АО (10,77 порции в день), Ханты-Мансийского АО (10,48), Тюменской области (7,49) и Магадана (7,31).
Меньше всего денег на шаурму остается у жителей Новосибирской области (-0,47), Кемеровской области (-0,08), Дагестана (-0,42) и Севастополя (-0,96), сообщает «Полит.ру».
Также эксперты выяснили, что самая дешевая шаурма продается в Псковской области (80 рублей), а самая дорогая – на Чукотке (190 рублей). В среднем по стране шаурма стоит 121 рубль.