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13 марта 14:52

Банковские вклады населения могут обложить налогом на доходы физлиц

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил взимать налог на доходы физических лиц с банковских вкладов граждан. С такой инициативой выступил член бюро правления РСПП и председатель правления компании Aeon Роман Троценко

Фото: rfsod.ru

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил взимать налог на доходы физических лиц с банковских вкладов граждан. С такой инициативой выступил член бюро правления РСПП и председатель правления компании Aeon Роман Троценко.

По мнению бизнесмена, взимание НДФЛ с банковских вкладов физических лиц устранит диспропорции в налогообложении и сбалансирует приток денежных средств на финансовые рынки.

Роман Троценко отметил, что сейчас налог на доходы физических лиц уплачивается с инвестиций в фондовый рынок или покупки ценных бумаг. При этом вложения средств в банковские вклады таким налогом не облагаются.

«Происходит перекос - денежные средства с фондового рынка уходят в сторону банковских депозитов», - заявил представитель РСПП в беседе с Rambler News Service.

Отметим, что в условиях финансового кризиса со стороны властей все чаще звучат предложения по повышению уже действующих налогов или введения новых.

Ранее Минэкономразвития предложило повысить либо понизить ставку НДФЛ в зависимости от размера взносов граждан в систему индивидуального пенсионного капитала. Чем большую часть зарплаты человек откладывает на пенсию, тем ниже у него будет ставка НДФЛ, и наоборот.

В свою очередь в Минфине предлагают установить ставки страховых взносов и налога на добавленную стоимость (НДС) на уровне 22%.

Комментируя последние предложения властей по изменению налогового законодательства, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров призвал не пытаться решить все проблемы с помощью увеличения налогов.

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