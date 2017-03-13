Банковские вклады населения могут обложить налогом на доходы физлиц
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил взимать налог на доходы физических лиц с банковских вкладов граждан. С такой инициативой выступил член бюро правления РСПП и председатель правления компании Aeon Роман Троценко
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил взимать налог на доходы физических лиц с банковских вкладов граждан. С такой инициативой выступил член бюро правления РСПП и председатель правления компании Aeon Роман Троценко.
По мнению бизнесмена, взимание НДФЛ с банковских вкладов физических лиц устранит диспропорции в налогообложении и сбалансирует приток денежных средств на финансовые рынки.
Роман Троценко отметил, что сейчас налог на доходы физических лиц уплачивается с инвестиций в фондовый рынок или покупки ценных бумаг. При этом вложения средств в банковские вклады таким налогом не облагаются.
«Происходит перекос - денежные средства с фондового рынка уходят в сторону банковских депозитов», - заявил представитель РСПП в беседе с Rambler News Service.
Отметим, что в условиях финансового кризиса со стороны властей все чаще звучат предложения по повышению уже действующих налогов или введения новых.
Ранее Минэкономразвития предложило повысить либо понизить ставку НДФЛ в зависимости от размера взносов граждан в систему индивидуального пенсионного капитала. Чем большую часть зарплаты человек откладывает на пенсию, тем ниже у него будет ставка НДФЛ, и наоборот.
В свою очередь в Минфине предлагают установить ставки страховых взносов и налога на добавленную стоимость (НДС) на уровне 22%.
Комментируя последние предложения властей по изменению налогового законодательства, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров призвал не пытаться решить все проблемы с помощью увеличения налогов.