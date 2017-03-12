Россияне не верят в «экономический рост»
На заверения властей о подъеме экономики потребительский рынок отвечает пессимизмом
Сегодня мы наблюдаем парадоксальную ситуацию. Чиновники вслед за официальной статистикой рапортуют об улучшении нашего благосостояния: растут зарплаты и увеличивается производство. Реальность же, данная в ощущениях россиянам, заставляет их сокращать потребление.
Центробанк говорит о восстановлении производственной активности, которая обусловила замедление инфляции в январе 2017 года. Премьер Дмитрий Медведев в передаче «Вести недели» высказал совершенно, по его мнению, очевидную вещь, что экономика вошла в стадию роста и «падение закончилось».
Иную картину рисуют опубликованные на днях данные исследовательского холдинга «Ромир». Социологи обследовали покупательскую активность 11 тысяч домохозяйств из 180 городов России. Выяснилось, что в феврале 2017 года повседневные расходы наших граждан так и не вышли в плюс. Они сократились на 3,7% по сравнению с январем, а учитывая инфляцию в 0,2%, почти на 4%.
В целом по году расходы увеличились на 1,3%, но инфляция в 4,6% свела это увеличение к минусу на 3,3%. Стоит «очистить» оптимистичную статистику от инфляции, проявляется не столь удобная для властей реальность. Таким образом, констатируют в «Ромире», расходы россиян в прошедшем феврале оказались ниже показателей последних четырех лет.
Исследователи отмечают, что похожая картина наблюдалась в прошлом месяце практически во всех регионах. Разбег от минус 0,8% на северо-западе России до минус 8% в центральной части. Не в общем тренде идут обе столицы (Москва плюс 2%, а в разрезе года на 11,1%; Питер плюс 11,5% в разрезе года, однако в феврале минус 1,6%) и Южный федеральный округ, который нарастил расходы на 5,6%.
Эксперты полагают, что снижение покупательской активности объясняется резким скачком цен в январе. После новогодних покупок и роста цен на товары жители страны решили взять потребительские каникулы, реже ходили в магазины и экономили даже на еде. Так, доля трат на продукты в общей потребительской корзине сократилась с 53% в январе до 50% в феврале, при этом цены остались практически на одном уровне (средний чек подешевел всего на 0,4%).
При таком положении вещей говорить об увеличении расходов на товары не первой необходимости и тем более крупные покупки не приходится. Снова ушел в минус авторынок: по данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковушек и легких коммерческих автомобилей за два первых месяца года снизилось на 4,5%.
Итак, россияне никак не отреагировали на оптимистичные заверения о «конце кризиса» и снижение инфляции на 4,6%. У них нет уверенности в будущем. Простые граждане, в отличие от чиновников, ориентируются на разницу между доходами и расходами в своем кошельке, а не на бумагу с отчетами. Реально доходы населения падают, и расти им не с чего, считает главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов. Работодатели «оптимизируются» из-за проблем в экономике – естественно, что при этом фонд заработной платы урезается прежде всего. Она становится «серой», а то и вовсе «черной».
Конечно, можно объяснить снижение потребительских аппетитов в феврале основательно опустошенным бюджетом граждан из-за новогодних праздников. Чтобы восстановить баланс, они «затягивают пояса». Но важна динамика сокращения расходов, которую пока не останавливают никакие сообщения о стабилизации и даже росте экономики. Реальное ее положение оценивается все-таки не абстрактными графиками, а реальными деньгами, которые несут в магазины уверенные в завтрашнем дне граждане.