Деньги на ветер
53 миллиона рублей орловские власти не пожалели на обустройство одной из центральных улиц – зато теперь на эту улицу жалко смотреть
Поспешили – людей насмешили
Обустройство улицы Ленина в Орле стало скандалом еще до начала работ. То, что привести улицу в порядок надо – были согласны все, но местные чиновники сами внесли сумятицу в умы орловчан. К примеру, главный областной архитектор Ваагн Вермишян со своим первоначальным проектом предусматривал создание на этой улице неких террас, расширение тротуаров, создание центральной части с велодорожками, демонтаж исторической брусчатки и вроде как переукладка ее по всей длине улицы.
По сути, планировалась коренная реконструкция центральной улицы города, находящейся в исторической (охраняемой) зоне, что нельзя сделать без согласования с депутатами и согласия горожан.
А глава местного коммунального управления Екатерина Стрелец уверяла: «Мы ничего не меняем, только ремонтируем». То есть, без изменения архитектурного облика улицы. Хотя кого и в чем может уверять чиновник, к тому времени работавший в ведомстве без году неделя (вернее, просто неделю), а в итоге не продержавшийся на должности и месяца? Человек, пришедший «пересидеть» - не более того…
После того, как общественность запротестовала против реконструкции, власти согласовали проект то ли объемного ремонта, то ли усеченной реконструкции, провели 53 «ляма» через Дорожный фонд – и прошлым летом помолясь, решили – сделаем капремонт ударными темпами.
Кстати, эти темпы еще в ходе ремонта стали причинами массового недовольства горожан – особенно живущих в зоне ремонта. По мнению орловчан, работы на улице Ленина крайне затрудняли передвижение по ней. Хлипкие мостки из тонких дощечек положили не везде, пути обхода не обозначили, ограждения не укрепили.
Обходить приходилось по дворам домов, «попавших» в программу капремонта. А эти дворы были по окна первых этажей завалены строительным инвентарем и мусором, так что об удобстве и безопасности говорить тоже не приходилось.
Но вот спустя неполных два месяца, казалось, отмучились. «Самая красивая улица в мире» - сказал областной архитектор по окончании работ и большинство горожан с этим согласились. Меч войны был зарыт в землю.
Как выяснилось, ненадолго. Прошла зима, убрались прочь морозы и снега – и новая фарфоровая «челюсть» улицы Ленина улыбнулась жителям своим страшным щербатым «ртом». Плитка «растаяла» вместе со снегом, талая и дождевая вода упорно идет не в ливневки, а вдоль по улице, клумбы рассыпаются на глазах.
А ведь на них выполнявшая заказ московская (почему московская – нет своих строителей или здесь вопрос тоньше, с переходом на частные договоренности с соблюдением всех интересов?) фирма «Экотех» дала гарантию на пять лет – мол, новые технологии и все такое.
Про «новые технологии» рассказывает Руководитель Орловского регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Валерий Курман, ставший очевидцем прошлогодней работы «Экотеха»: «Те моменты, которые я видел при укладке плитки, ну прямо скажем, что делают по старинке, или по неопытности, а если прямо сказать, по халатности. Берут с мастерка на плитку бросают ляп, и прилепляют её к стенке. Естественно, в углах плит находятся пустоты, вода попадает, замерзает и плитка отваливается. То, что сейчас происходит, это ещё цветочки. Сейчас мартовские праздники отойдут, когда окончательно установится температура плюсовая, мы увидим - насколько перепады температур повлияют на плиты на улице Ленина».
Есть вопросы – задать некому
Мнения горожан по поводу кто или что виновато в том, что ремонт оказался липой, расходятся. Одни говорят – виноваты стахановские сроки ремонта, другие в сроках видят некий умысел с чьим-то интересом – мол, 53 «ляма» кровь из носу нужно было «освоить» как можно быстрей, третьи говорят о некачественных стройматериалах и «безруких-ремонтниках» - типа, все проходило в спешке – закупали, не торгуясь, все подряд и нанимали первых попавшихся, а четвертые предполагают, что дешевые материалы и плохие рабочие – это итог экономии. Экономии не в том, чтобы вместиться в выделенный бюджет (он более чем достаточным для воплощения задуманного) – а в том, чтобы и ремонт сделать и про интерес не забыть. «Попилить», одним словом – понятие чисто отечественного происхождения.
Да, деньги уже потрачены – выброшены в песок. Но 53 миллиона денег – это средства бюджетные, и для Орла очень немалые. А значит, непаханое поле для местной прокуратуры – и вариантов основных гипотез немного. Всего две: или орловские чиновники ни черта не смыслят в своем деле (когда-то здесь повсюду просто росли красивейшие розы – чего было б их не оставить?) или ремонт улицы Ленина – это просто чей-то злой умысел.
Вопросов у прокурорских по любой из гипотез может быть масса: каким образом те или инее ремонтники получали подряд на работу на Ленина, кто отвечал за закупку материалов и кто это контролировал, кто принимал конечную работу, да и в конце концов, бюджет в 53 миллиона – он откуда-то взялся? Его же составляли специалисты и там наверняка есть все расчеты – в том числе, и по конкретным материалам с конкретными ценами и по работам и их тарифам и по гарантиям. Проверить все это на самом деле не так сложно – было бы желание, было бы рвение вершить правосудие. Чиновники (и чиновники по местным меркам не маленькие) садились в тюрьму и за меньшие растраты - бывший брянский губернатор Денин потерял кресло и свободу за 21,8 миллиона, перечисленных для спасения родной «Снежки», глава района в Архангельской области Ольга Ежкова из 53 миллионов рублей, выделенных на подготовку местного ЖКХ к зиме, 13 миллионов спустила на «тормозах». Села, правда, условно. Но прокуратура хотя бы отреагировала.
А главу ставропольского села едва не упекли в тюрягу за 134 тысячи рублей, которые он вместо улучшения местного библиотечного сервиса для сельчан пустил на закупку канцтоваров для администрации. Этого так и вовсе пожалели, лишь оштрафовав на 20 тысяч. Но опять же – прокурорские хоть попугали сельского «голову» за нецелевые расходы
Авось проскочит?
Есть вопросы и в Орле, которые можно задать и губернатору Вадиму Потомскому, лично клявшемуся, что улица Ленина к 450-летию города будет в «порядке», и к мэру Орла Василию Новикову, который почему-то лишь теперь, когда улицу «убили», берет ситуацию под контроль, и к архитектору Вермишяну, по мнению которого «хороший проект испортили плохой работой». Но ведь у каждой плохой работы есть заказчик, есть контролер и есть приемщик. И здесь три в одном – это город Орел, его руководство – ибо, 53 «ляма» - это деньги из его не такого уж богатого бюджета.
Так не пора ли и вышеупомянутым лицам на ковер к главному прокурору области господину Полуэктову? И не для частной дружеской беседы «между своими» - а официально со всеми вытекающими… А то совсем заврались чинуши – это насколько им нечего сказать в свое оправдание, что разрушенную плитку надо было списывать на… вандалов? Всю зиму, наверное, ходили орловане по улице Ленина и пинали по чем зря эту несчастную плитку – видимо, чтобы было, за что власть поругать. Больше-то не за что.
Пока орловская прокуратура проверку по некачественному ремонту улицы Ленина не инициировала. Зато полиция отреагировала на чиновничий кивок в сторону вандалов, массово разрушивших клумбы, которые еще до разрушения из-за их специфической красоты прозвали гробницами. Самым что ни на есть настоящим расследованием случаев вандализма займутся местные «пинкертоны».
А пока следователи будут расследовать то, чего нет, глядишь, чиновники выиграют время – как пояснил нынешний глава орловского Управления коммунального хозяйства - тот самый «Экотех», «гастеры» которого вызывали смех горожан своей работой в прошлом году, в скором времени отремонтирует улицу Ленина еще раз – теперь уже по гарантии.
Наверное, несчастную улицу Ленина приведут более-менее в человеческий вид. Конечно, даже «лучший» архитектор Орла господин Вермишян уже не рискнет назвать ее самой красивой в мире – но хотя бы улица перестанет напоминать объект недавно проведенной вражеской бомбежки.
Другое дело, за всеми этими спорами – кто виноват, почему так вышло, за взаимными претензиями граждан к властям, а властей к вандалам, то есть, к тем же гражданам, как-то за орбиту этих споров тихо слился главный вопрос – а сколько на самом деле стоит такой ремонт? Если визуально он даже близко не вышел на 53 миллиона – тогда куда делась… «сдача»?
Может, на чью-то дачу? Не ту, что на шести сотках – а ту, что на шести гектарах, за шестиметровым забором и с шестью комнатами на каждом этаже… Ау, господин главный прокурор Полуэктов – не пора ли проверить некоторых местных… «дачников»?