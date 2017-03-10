Снижение мировых цен на нефть повлекло за собой ослабление курса рубля
Курс российского рубля в ходе торгов на ММВБ в четверг, 9 марта, значительно упал на фоне снижения мировых цен на нефть. Так, доллар торговался на отметке 59,32 рубля, а европейская валюта укрепилась до 62,58 рубля
Курс российского рубля в ходе торгов на ММВБ в четверг, 9 марта, значительно упал на фоне снижения мировых цен на нефть. Так, доллар торговался на отметке 59,32 рубля, а европейская валюта укрепилась до 62,58 рубля.
На торгах 8 марта баррель нефти марки Brent подешевел на 5% и торговался по 51 доллар. Зампред правления ФГ БКС по розничному бизнесу Станислав Новиков отметил, что цены на нефть падают на фоне новостей об увеличении коммерческих запасов США и наращивании экспорта своей нефти.
Снижение цен на нефть повлекло за собой ослабление рубля. По прогнозу Новикова, курс национальной валюты может снизиться до 60,5 рубля за доллар.
«Мы считаем, что цена Brent сейчас неустойчива и что $53 за баррель является ключевым техническим уровнем поддержки. Падение котировок ниже этой отметки будет неблагоприятным для рубля», - считают аналитики «Сбербанка CIB», прогноз которых приводят «Ведомости».
Кроме того, на курс рубля негативным образом может повлиять решение Центробанка РФ о снижении ключевой ставки до 9,75%. Решение о снижении или сохранении ключевой ставки на прежнем уровне будет принять регулятором в ближайшее время.
Отметим, что официальный курс доллара на завтра, 11 марта, установлен на уровне 58,83 рубля, а курс евро составляет 61,99 рубля.