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09 марта 16:17

Власти Свердловской области повысили МРОТ на целых 5 рублей

Власти Свердловской области сообщили о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на второй квартал текущего года. По сравнению с предыдущим показателем, размер МРОТ увеличился на 5 рублей

Власти Свердловской области сообщили о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на второй квартал текущего года. По сравнению с предыдущим показателем, размер МРОТ увеличился на 5 рублей.

В соответствии с решением правительства региона, МРОТ составит 9 978 рублей, а минимальная сумма, которая по нормативам необходима для содержания трудоспособного жителя, останется на уровне 10 653 рубля в месяц.

Прожиточный минимум для пенсионеров повысится на 35 рублей - до 8255 рублей, а для детей - на 3 рубля (10 210 рублей в месяц).

Прожиточный минимум рассчитывается на основе потребительской корзины в Свердловской области и данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области об уровне потребительских цен, сообщает Znak.com.

В среднем по России величина МРОТ в России составляет 7,5 тысячи рублей. С 1 июля 2017 года МРОТ вырастет на 4% и составит 7,8 тысячи рублей в месяц.

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