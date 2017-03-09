Власти Свердловской области повысили МРОТ на целых 5 рублей
Власти Свердловской области сообщили о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на второй квартал текущего года. По сравнению с предыдущим показателем, размер МРОТ увеличился на 5 рублей
Власти Свердловской области сообщили о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на второй квартал текущего года. По сравнению с предыдущим показателем, размер МРОТ увеличился на 5 рублей.
В соответствии с решением правительства региона, МРОТ составит 9 978 рублей, а минимальная сумма, которая по нормативам необходима для содержания трудоспособного жителя, останется на уровне 10 653 рубля в месяц.
Прожиточный минимум для пенсионеров повысится на 35 рублей - до 8255 рублей, а для детей - на 3 рубля (10 210 рублей в месяц).
Прожиточный минимум рассчитывается на основе потребительской корзины в Свердловской области и данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области об уровне потребительских цен, сообщает Znak.com.
В среднем по России величина МРОТ в России составляет 7,5 тысячи рублей. С 1 июля 2017 года МРОТ вырастет на 4% и составит 7,8 тысячи рублей в месяц.