Горнолыжные курорты Красной Поляны объединят в единую зону катания
Вопрос об объединении трасс курортов «Роза Хутор», «Горки Город», «Альпика-Сервис» и ГТЦ ПАО «Газпром» должен решиться к лету текущего года, однако пока их владельцы не могут договориться о распределении доходов
Горнолыжные курорты Красной Поляны (Сочи) могут объединить в единую зону катания. Вопрос об объединении трасс курортов «Роза Хутор», «Горки Город», «Альпика-Сервис» и ГТЦ ПАО «Газпром» должен решиться к лету текущего года, однако пока их владельцы не могут договориться о распределении доходов.
Планируется, что после объединения у курортов Красной Поляны будет единый ски-пасс. «В рамках внедрения единого ски-пасса курорты находятся в активной стадии обсуждения технического (программного) аспекта, который в соответствии с «дорожной картой» должен быть согласован до 15 июня 2017 года», - рассказал РБК гендиректор НАО «Красная Поляна» (управляет «Горки Город») Александр Саурин.
Отметим, что Министерство курортов и туризма Краснодарского края рекомендовало администрации Сочи проработать тему об объединении всех краснополянских курортов еще в 2014 году и введении единого ски-пасса. Однако стороны пока так и не договорились.
Объединение горнолыжных курортов упирается в вопрос о распределении доходов. Кроме того, курорты используют программное обеспечение трех разных производителей, которое «несовместимо».
Также после объединения курортов придется строить дополнительную инфраструктуру, которая свяжет трассы между собой. Так, в 2018 году должен быть запущен траволатор или лифт, который свяжет курорты «Альпика-Сервис» и «Роза Хутор» на отметках 780 и 1600 м над уровнем моря. В 2019 году планируется запустить новую канатную дорогу и сопутствующую горнолыжную инфраструктуру, которая свяжет «Горки Город» с «Альпика-Сервисом».