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недвижимость
Екатерина Тарасова
07 марта 12:39

Жилье в Крыму меняет ценник

Частные дома на полуострове дешевеют из-за неопределенного политического статуса этой территории

Фото: krim-chastnyj-sektor.ru

Минувшей зимой эксперты проанализировали и сравнили стоимость индивидуальных жилых домов на курортах Крыма и Краснодарского края. Зимние замеры получились более объективными, так как не подвергались искажению из-за сезонных скачков цен на недвижимость. В исследовании принимали участие 15 крупных населенных пунктов Крыма и 5 курортных городов Краснодарского края. Элитное жилье исследователи в расчет не брали.

Самые дорогие крымские дома ожидаемо находятся в поселках Большой Ялты. В среднем и нижнем ценовом сегменте первое место занимает Гурзуф, где за частный дом в среднем придется заплатить 17,2 млн. рублей. На втором месте идет Ялта (16,6 млн.), на третьем – Гаспра (15,4 млн.). За чертой призеров оказались Алупка, где за дом в среднем запросят 14,4 млн. рублей, и Судак – 13,7 млн. рублей.

Самый недорогой город находится на восточном берегу Крыма: дом в Керчи можно купить за 5,1 млн. рублей. Ненамного дороже стоит домик в предгорном Бахчисарае – 5,2 млн. Не шокируют покупателя цены на детском курорте Евпатория (5,9 млн.), в Феодосии (6,5 млн.) и Саках (7,3 млн.).

В 2016 году крымские индивидуальные дома теряли в цене в среднем 2,2%. Больше всего подешевели квадратные метры в Ялте (на 5%), Севастополе (на 4,8%), Симферополе (на 4,7%), Алупке (на 3,3%), Гаспре (на 3,1%). 

Эксперты, в частности, генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко, полагают, что продавцы вынуждены менять ценники не в свою пользу из-за того, что предложение превышает спрос. Покупателей отпугивает экономическая ситуация в стране, неопределенность статуса полуострова и крымских объектов недвижимости, сложности в оформлении прав собственности. Кроме того, на полуострове все еще неразвита инфраструктура. Ко всему прочему местные продавцы по-прежнему привязывают стоимость недвижимости к доллару, а он в последнее время дешевеет.  

Вместе с тем привлекательность курортного конкурента Крыма – Краснодарского края – неуклонно растет. И, как следствие, растет цена на недвижимость. Если брать средний и низкий ценовой сегмент, то самые дорогие дома, как и следовало ожидать, находятся в Сочи. Домик там стоит в среднем 14,1 млн. рублей. Свой дом в Геленджике можно купить в среднем за 10,7 млн. рублей. Замыкает тройку Анапа со средней ценой в 9,9 млн. В пятерку привлекательных для покупки жилья городов также Новороссийск (4,9 млн.) и Туапсе (4,4 млн.), где недвижимость стоит в два раза дешевле, чем в Анапе.

В среднем дома курортов Краснодарского края за 2016 год подорожали на 2,6%. Рекордсменом является Сочи, где цены выросли на 5,6%. Далее следует Анапа – 3,7%. Геленджик согласен со средним приростом по региону – 2,6%, несколько ниже находится Туапсе – 1,4%. Частные домовладения в Новороссийске подешевели, но настолько ничтожно, что это можно не брать в расчет – на 0,1%. 

В Краснодарском крае ситуация прямо противоположная крымской: по масштабам строительства и обновления инфраструктуры этот регион обгоняет не только Крым, но и большинство других регионов РФ. В прошлом году именно в частном секторе здесь было заключено наибольшее количество сделок. Потенциал развития Краснодарского края настолько высок, что, как предсказывает Павел Луценко, даже сложная экономическая ситуация в стране в ближайшее время существенно не поменяет положение дел на рынке недвижимости.

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