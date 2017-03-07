Российские регионы получат субсидии на развитие внутреннего туризма
Российским регионам предоставят субсидии в размере 3,4 млрд рублей на развитие туристической инфраструктуры. В Ростуризме сообщили, что субсидии получат 22 субъекта федерации
Российским регионам предоставят субсидии в размере 3,4 млрд рублей на развитие туристической инфраструктуры. В Ростуризме сообщили, что субсидии получат 22 субъекта федерации.
Так, денежные средства на развитие внутреннего туризма получат: Адыгея, Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Карелия, Якутия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Ставропольский и Хабаровский края, Вологодская, Калининградская, Липецкая, Мурманская, Новгородская, Новосибирская, Псковская и Тверская области.
Субсидии предоставлены регионам в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации».
В Ростуризме сообщили, что в рамках указанной программы в регионах уже создано около 18 тысяч дополнительных рабочих мест, а местные власти заключили инвестиционные соглашения по привлечению более 96 млрд рублей из внебюджетных источников.