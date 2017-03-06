Накормим всю страну – только подайте на пропитание!
Самый сельскохозяйственный регион России - Краснодарский, губернатор которого грозился прокормить всех, по итогам прошедшего года – самый большой должник перед госбюджетом
Аграрный столп на глиняных ногах
Данные агентства «РИА Рейтинг», подбившего недавно статистику долга регионов перед госбюджетом, показали главное – лидер последних лет не изменился. Это по-прежнему Краснодарский край. Увеличив за прошедший год свой долг на 3,3% и, уменьшив налоговую нагрузку на 10,3% за счет налоговых и прочих доходов, на начало 2017-го регион остался должен государству без малого 150 миллиардов рублей. Сумма заемных средств, накопленная только одним Краснодарским краем, сравнима по объему с госдолгом целого Дальневосточного федерального округа (на 1 марта он составил уже 155,1 миллиардов рублей). Так же на Кубань приходится более половины всего государственного долга регионов Южного федерального округа, который превысил 275,78 миллиардов рублей.
Вы только задумайтесь – три региона, которые тоже боролись за это «лидерство», Татарстан, Московская область и Красноярский край, в итоге отстали от «чемпиона» более чем в полтора раза, сумев лишь перешагнуть 90-миллиардный рубеж, уступив помимо Краснодара еще и Москве.
Общий же региональный госдолг превысил 2 триллиона рублей и в этом году по сравнению с прошедшим такой дисбаланс вряд ли имеет тенденцию к большим изменениям в сторону улучшения.
Тем более, в условиях, когда регионы главным своим кредитором видят именно государство, а не частные инвестиции, доля которых уже сократилось до 34,26%, а доля государства, как кредитора увеличилась до 43,31%, выводя его в лидеры региональных кредиторов с соответствующей нагрузкой на бюджет страны.
Основная часть госдолга Краснодарского края — это тоже кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы РФ, — почти половина от общей суммы или 71,271 миллиардов рублей. Немногим меньше — 59,113 миллиардов рублей — это кредиты, полученные от иностранных банков, кредитных организаций и международных финансовых организаций. Отметим, что процентные ставки в таких кредитных организациях обычно достаточно высоки. На государственные бумаги и госгарантии субъекта РФ приходятся более 19,8 миллиардов рублей.
Но если с отдельными регионами, которые испокон веков сидят на горбу у государства, все понятно, то некоторые российские области визуально вполне способны не только жить самостоятельно в финансовом плане, но еще и других подкармливать. Не зря же в прошлом году губернатор Кубани Вениамин Кондратьев во всеуслышание бросил фразу, мгновенно ставшую крылатой: «Юг России накормит всю страну!», уповая на объективно первое место по урожайности.
А ведь этот урожай, наряду с туризмом, который тоже в сезон идет будь здоров, и есть основной источник поступлений как в местную казну, так и в федеральную. Ведь тот же господин Кондратьев уверял – перешагнув урожайный рубеж зерна в 10 миллионов тонн, Кубань держит статус гаранта продовольственной безопасности страны.
Только вот вопрос – добывая столько, извините, жратвы на общий стол, что ест и на что тратит сама Кубань, что сейчас в долгах, как в шелках? Да еще в сравнении со своим соседом и главным соперником за зерновое лидерство, Ростовской областью, перед которой Кондратьев бахвалился – мы в два раза меньше посевных используем, а собираем наполовину больше (земля такая – плюнул, выросло). Так вот ростовчане госюджету должны чуть более 40 миллиардов – то есть, почти в 4 раза меньше кубанцев, хотя на юге они главные аграрные конкуренты кубанцев.
Кубанское чудо на отдельно взятой… фамилии
Тем не менее, Краснодарский край все равно важнейший сельскохозяйственный регион страны (7 % валовой продукции сельского хозяйства России, 1-е место в России). Краснодарский край — лидер по валовому сбору зерна (10 % от общероссийского) и сахарной свёклы (17,3 %), один из ведущих производителей семян подсолнечника (15 %) и виноградных вин (37 %), это регион, в которому трудятся более 13 тысяч крестьянских хозяйств, занимающихся сельхозпроизводством, в том числе, разведением скота.
Кажется, на Кубани есть все для обогащения в хорошем смысле слова – земля, климат, люди, желание трудиться. Чего же не хватает кубанцам, чтобы в погоне за «прокормить страну», когда край год из года находится в лидерах по объему произведенной сельхозпродукции, постоянно увеличивает свой отрыв от конкурентов, и законно возглавляет топ-20 главных аграрных регионов, чтобы перестать самим жить в долг?
Считается, что за хвалебными словами нынешнего губернатора Кондратьева по поводу «прокормить страну», стоит аграрное кубанское чудо губернатора прошлого, при котором мелкие аграрии объединились в большой холдинг, который действительно вывел край в единоличные аграрные лидеры страны.
Но лишь люди, не живущие на Кубани, могли не знать – экономическое чуда края, это чудо одного лишь аграрного холдинга под названием «Фирма «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева». Менее чем за полтора министерских года Александра Ткачева семейное детище по выручке и размеру земельных активов приблизилось к пятерке крупнейших отечественных агрогигантов.
Хотя и раньше комплекс не бедствовал и лишь до сочинской олимпиады был объединением небольших хозяйств. После удачного проведения игр, в подготовке к которым «наверху» была оценена и личная заслуга тогда еще губернатора Ткачева, ему был дан «зеленый свет» на проведение аграрной реформы в крае, которая превратилась, по сути, в агрессивную монополизацию сельского хозяйства собственным ткачевским агрокомплексом. Благодаря огромным и бесперебойным кредитам, а так же защите бизнеса на самом высшем региональном уровне, комплекс скупал земли, площадки, уже действующие вполне успешные хозяйства, что говорится, оптом и в розницу.
Но приобретая и расширяясь, Агрокомплекс и стремительно наращивал долги перед кредиторами. Например, уже по итогам 2015-го долговая нагрузка предприятия составила 27 миллиардов рублей, что почти в 200 раз больше, чем 10 лет назад. И это при том, что ткачевское предприятие получало «облегченные» кредиты от Сбера и Россельхозбанка сроком аж на 10 лет, что большинству подобных хозяйств и не снилось.
По данным на позапрошлый год «блатной» агрокомплекс получал порядка 20% всех государственных субсидий в крае – на одно лишь погашение процентов по кредитам государство одолжило «ткачевским» более 700 миллионов рублей. Так что, помимо того, что предприятие является крупнейшим сельхоз игроком в регионе, оно же и один из самых крупных поставщиков долгов в свой регион. В том, что сегодня край должен более 150 миллиардов казне, немалая заслуга ткачевского агрокомплекса, которое правильнее все же называть «семейным чудом», а не кубанским.
Ведь далеко не всем местным аграриям живется вольготно на плодородной кубанской земле – не просто так же местные фермеры писали президенту про аграрный беспредел, творящийся в крае, да еще и собирались идти тракторным маршем на Москву? Но когда главному кубанскому аграрию, а по совместительству сначала губернатору, а позже и министру Ткачеву был дан карт-бланш на все дела на подведомственной ему территории, у бунтующих фермеров добиться правды шансов особых не было.
Ну, а особое бахвальство нынешнего кубанского губернатора Кондратьева перед соседями-ростовчанами, которых Краснодарский край в последние годы заметно обставил по большинству показателей – это ничто иное, как «пиррова победа», доставшаяся ценой в 150-миллиардный краевой долг перед государством.
Черная кубанская «яма»
Кстати, помощь в подготовке к олимпиаде, обошедшаяся местной казне в 78 миллиардов, но ставшая козырем для обогащения семейства Ткачевых, была не такой уж на самом деле заметной на фоне более чем полуторатриллионного олимпийского бюджета. Не вложились бы – никто и не заметил бы. А пустили б их на погашение госдолга, глядишь – и не было бы сейчас 150 миллиардов тяжкого груза над регионом.
У других областей таких денег и близко нет. Вон Белгородчина Евгения Савченко - далека от золотых земельных активов Кубани и, казалось бы, на свою аграрную «революцию» им нужно в разы больше денег – однако, подзатянув пояса, регион еще в 2015-м отказался от 2,5 миллиардов очередных кредитных денег из Кремля для того, чтобы уменьшить свой госдолг. И тогда еще оставаясь одним из самых крупных должников в центральном регионе, на этот год область осталась должна чуть более 41 миллиарда, что является вполне себе такой некритичной цифрой.
Или тот же Алтайский край с его суровым климатом, где в 2016-м, по словам губернатора Александра Карлина, прирост в сельском хозяйстве превысил 12%, что, в том числе, позволило региону уменьшить госдолг на 10% и остановиться на более чем скромных 2,2 миллиардах рублей.
Может, это потому, что на Алтае и Белгородчине и власть и люди поднимают свои регионы сообща, без явного монопольческого кумовства, как на Кубани? А, может, потому, что официальный кубанский аграрный беспредел не может обходиться без «закулисья» - ведь помимо освоения текущих в руки кредитов местному аграрному чуду еще много чего нужно. Не зря ведь даже при не самом активном желании местной правоохранительной структуры пресекать коррупцию на корню, за прошлый год было выявлено около тысячи коррупционных преступлений, из которых четверть – в крупном и особо крупном размере. Правда, при всем при этом на зону отправились меньше сотни мздоимцев.
Хотя, возможно, правоохранители все-таки опомнились (или получили приказ опомниться), начав с пристрастием разбираться, куда же зам нынешнего губернатора Кондратьева Юрий Гриценко дел 200 миллионов бюджетных рублей вместо того, чтобы построить в крае перинатальный центр, или как и куда расходовал бюджетные денежки бывший руководитель краевого министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Евгений Куделя, которого следаки нашли даже в Москве – и это криминал помимо его прямой работы с отметкой «неуд». Отсутствие единого оператора-поставщика в туристические зоны продукции местного АПК, продолжение существования теневого гостиничного бизнеса и «мертвое» азовское побережье, захламленные сочинские пляжи (кроме, пожалуй, личного пляжа на ткачевской даче) и массовые инфекционные заболевания туристов, а так же заоблачные и никем не регулируемые цены – и никакой подвижки к улучшению. И это отрасль, не менее важная для региона по наполнению бюджета и расчету по долгам, чем сельское хозяйство.
Знает ли государство в лице кремлевских старожилов – в какую яму спускает деньги, столь серьезно и безудержно кредитуя Кубань? Хотя какую Кубань – одно единственное семейство элитных «фермеров» Ткачевых, в остальном кубанское чудо – филькина грамота, одна большая потемкинская деревня, где среди декораций нашлась одна настоящая «поляна», с которой «император» Путин дал в свое время отмашку аграриям всей страны начинать посевную.
Судя по тому, какие люди заезжают на «огонек» в хозяйство Ткачевых, всем все известно. Да и главные кредиторы Кубани, Сбербанк и Россельхозбанк, это государственные кредиторы, которые без соответствующей отмашки, рубля ломанного никому не дадут. Именно госбюджет и сделал агрокомплекс Ткачевых из фермерского хозяйства едва ли не монопольным кубанским монстром, а самого нынешнего министра сельского хозяйства страны превратил в нормального такого российского миллиардера.
Выходит, это кому-то нужно? Иначе ребята из Следственного комитета давно бы уже обложили всю «ткачевщину» красными флажками – там работает много опытных людей. Другое дело, что и у «ткачевских» и у «комитетных» где-то там, «наверху», один и тот же ковер, на который и одних и других вызывают для заслушивания докладов и раздачи распоряжений. Распоряжения одним давить других, видимо, пока не было – кредиты текут рекой, тратятся на свое усмотрение, как и когда их отдавать, пока спроса нет…