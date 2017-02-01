Россиян будут штрафовать за хранение и перевозку санкционных товаров
Российских граждан будут штрафовать за реализацию, хранение и перевозку продуктов питания, которые попадают под действие продовольственного эмбарго. Соответствующий законопроект подготовил Роспотребнадзор
Российских граждан будут штрафовать за реализацию, хранение и перевозку продуктов питания, которые попадают под действие продовольственного эмбарго. Соответствующий законопроект подготовил Роспотребнадзор.
Санитарное ведомство предлагает ввести штрафы в размере от 3 до 5 тысяч рублей за хранение, перевозку и продажу санкционных товаров. Для должностных лиц, а также индивидуальных предпринимателей штраф за аналогичные деяния составит от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 70 до 100 тысяч рублей.
Санкционная продукция будет конфискована и уничтожена.
Коснется ли данный запрет на санкционные товары, которые граждане ввозят в малом количестве для личного употребления, не уточняется.
Действующее законодательство предполагает штрафы (1,5-2 тысячи для граждан и 30-40 тысяч для юрлиц) только за незаконную продажу запрещенных товаров.
Продовольственное эмбарго было введено правительством в августе 2014 года в ответ на антироссийские санкции. Под запрет попадают овощи, фрукты, мясная и молочная продукция из США, стран Евросоюза, Канады и Австралии.