Власти приняли принципиальное решение о повышении пенсионного возраста
Российское правительство приняло принципиальное решение о повышении пенсионного возраста. Сейчас кабинет министров обсуждает механизм повышения. Скорее всего, увеличивать пенсионный возраст будут постепенно в течение нескольких лет
Российское правительство приняло принципиальное решение о повышении пенсионного возраста. Сейчас кабинет министров обсуждает механизм повышения. Скорее всего, увеличивать пенсионный возраст будут постепенно в течение нескольких лет.
«Сам вопрос о повышении уже концептуально решен», - сообщил источник «Известий» в правительстве. Власти обсуждают, на сколько лет будет повышен возраст выхода на пенсию и для каких категорий граждан.
Предполагается, что женщины будут выходить на пенсию с 63 лет (сейчас 55 лет), а мужчины - с 65 лет (60 лет). Другой вариант предполагает одинаковый возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин в 63 года.
Также правительство выбирает дату официального объявления о повышении пенсионного возраста. По данным источников, об этом будет объявлено после президентских выборов в 2018 году, тем более, что действующий глава государства Владимир Путин неоднократно заявлял, что повышать возраст выхода на пенсию не планируется.
На официальном уровне в Министерстве труда заявили, что решение о повышении пенсионного возраста еще не принято. Глава ведомства Максим Топилин заявил о несвоевременности повышения пенсионного возраста.