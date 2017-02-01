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01 февраля 07:39

Власти приняли принципиальное решение о повышении пенсионного возраста

Российское правительство приняло принципиальное решение о повышении пенсионного возраста. Сейчас кабинет министров обсуждает механизм повышения. Скорее всего, увеличивать пенсионный возраст будут постепенно в течение нескольких лет

Фото: b2bmaster.ru

Российское правительство приняло принципиальное решение о повышении пенсионного возраста. Сейчас кабинет министров обсуждает  механизм повышения. Скорее всего, увеличивать пенсионный возраст будут постепенно в течение нескольких лет.

«Сам вопрос о повышении уже концептуально решен», - сообщил источник «Известий» в правительстве. Власти обсуждают, на сколько лет будет повышен возраст выхода на пенсию и для каких категорий граждан.

Предполагается, что женщины будут выходить на пенсию с 63 лет (сейчас 55 лет), а мужчины - с 65 лет (60 лет). Другой вариант предполагает одинаковый возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин в 63 года.

Также правительство выбирает дату официального объявления о повышении пенсионного возраста. По данным источников, об этом будет объявлено после президентских выборов в 2018 году, тем более, что действующий глава государства Владимир Путин неоднократно заявлял, что повышать возраст выхода на пенсию не планируется.

На официальном уровне в Министерстве труда заявили, что решение о повышении пенсионного возраста еще не принято. Глава ведомства Максим Топилин заявил о несвоевременности повышения пенсионного возраста.

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