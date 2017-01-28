Минпромторг может ограничить ввоз в Россию одежды фирмы Zara
Минпромторг может запретить ввоз в Россию части товаров крупному испанскому производителю одежды Zara. В ведомстве заявили, что часть продукции не соответствует техническому регламенту Таможенного союза
Минпромторг может запретить ввоз в Россию части товаров крупному испанскому производителю одежды Zara. В ведомстве заявили, что часть продукции не соответствует техническому регламенту Таможенного союза.
Крупнейшему по обороту в мире продавцу одежды Inditex, который владеет брендом Zara, нужно либо устранить выявленные нарушения, либо отозвать эти товары с российского рынка.
«Они по трем позициям не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза, по всем трем проверенным позициям... Если так пойдет дальше, то им придется убирать продукцию с полок», - заявил замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов, слова которого приводит RNS.
Чиновник отметил, что в ближайшее время он проведет переговоры с представителями Zara.
Компания Inditex владеет брендами Zara, Pull & Bear, MassimoDutti, Bershka. Темпы роста продаж компании в России в 2015 году оказались самыми медленными за все время присутствия группы на рынке.